https://ria.ru/20221011/erdogan-1823229654.html

Эрдоган хочет обсудить с Путиным турецкое посредничество по Украине

Эрдоган хочет обсудить с Путиным турецкое посредничество по Украине - РИА Новости, 11.10.2022

Эрдоган хочет обсудить с Путиным турецкое посредничество по Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить с ним перспективы турецкого посредничества... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T20:25

2022-10-11T20:25

2022-10-11T20:33

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украина

в мире

цены на нефть

владимир путин

ибрагим калын

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

турция

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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить с ним перспективы турецкого посредничества по Украине, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.На текущей неделе Путин поедет в Астану на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), также он проведет серию двусторонних встреч. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине.По словам Калына, очень много "подводных камней, ловушек и ям" для достижения прекращения огня на Украине.Официальный представитель турецкого лидера также отметил, что в ходе телефонных переговоров с Эрдоганом российский лидер заявлял о готовности к переговорам с Киевом при посредничестве Анкары.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, в мире, цены на нефть, владимир путин, ибрагим калын, дмитрий песков (спецпредставитель президента), турция, россия