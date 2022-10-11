https://ria.ru/20221011/erdogan-1823229654.html
Эрдоган хочет обсудить с Путиным турецкое посредничество по Украине
Эрдоган хочет обсудить с Путиным турецкое посредничество по Украине - РИА Новости, 11.10.2022
Эрдоган хочет обсудить с Путиным турецкое посредничество по Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить с ним перспективы турецкого посредничества... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:25
2022-10-11T20:25
2022-10-11T20:33
специальная военная операция на украине
украина
в мире
цены на нефть
владимир путин
ибрагим калын
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817360269_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_bbb06bc9de4c185725c6c78ca2064d8e.jpg
АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить с ним перспективы турецкого посредничества по Украине, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.На текущей неделе Путин поедет в Астану на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), также он проведет серию двусторонних встреч. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине.По словам Калына, очень много "подводных камней, ловушек и ям" для достижения прекращения огня на Украине.Официальный представитель турецкого лидера также отметил, что в ходе телефонных переговоров с Эрдоганом российский лидер заявлял о готовности к переговорам с Киевом при посредничестве Анкары.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823221887.html
украина
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817360269_270:0:2314:1533_1920x0_80_0_0_eb38d8f529ae8026b46ad9f7b8bbe5fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, цены на нефть, владимир путин, ибрагим калын, дмитрий песков (спецпредставитель президента), турция, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Цены на нефть, Владимир Путин, Ибрагим Калын, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Турция, Россия
20:25 11.10.2022 (обновлено: 20:33 11.10.2022)
Эрдоган хочет обсудить с Путиным турецкое посредничество по Украине
Эрдоган намерен обсудить с Путиным перспективы турецкого посредничества по Украине