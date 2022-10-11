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Эрдоган хочет обсудить с Путиным турецкое посредничество по Украине - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/erdogan-1823229654.html
Эрдоган хочет обсудить с Путиным турецкое посредничество по Украине
Эрдоган хочет обсудить с Путиным турецкое посредничество по Украине - РИА Новости, 11.10.2022
Эрдоган хочет обсудить с Путиным турецкое посредничество по Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить с ним перспективы турецкого посредничества... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:25
2022-10-11T20:33
специальная военная операция на украине
украина
в мире
цены на нефть
владимир путин
ибрагим калын
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
турция
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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить с ним перспективы турецкого посредничества по Украине, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.На текущей неделе Путин поедет в Астану на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), также он проведет серию двусторонних встреч. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине.По словам Калына, очень много "подводных камней, ловушек и ям" для достижения прекращения огня на Украине.Официальный представитель турецкого лидера также отметил, что в ходе телефонных переговоров с Эрдоганом российский лидер заявлял о готовности к переговорам с Киевом при посредничестве Анкары.
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украина, в мире, цены на нефть, владимир путин, ибрагим калын, дмитрий песков (спецпредставитель президента), турция, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Цены на нефть, Владимир Путин, Ибрагим Калын, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Турция, Россия
20:25 11.10.2022 (обновлено: 20:33 11.10.2022)
 
Эрдоган хочет обсудить с Путиным турецкое посредничество по Украине

Эрдоган намерен обсудить с Путиным перспективы турецкого посредничества по Украине

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить с ним перспективы турецкого посредничества по Украине, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
На текущей неделе Путин поедет в Астану на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), также он проведет серию двусторонних встреч. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине.
"Президент Эрдоган обсудит с Путиным наши перспективы, шаги, которые мы можем предпринять для достижения прекращения огня (на Украине)", - сказал Калын в интервью 24Tv.
По словам Калына, очень много "подводных камней, ловушек и ям" для достижения прекращения огня на Украине.
Официальный представитель турецкого лидера также отметил, что в ходе телефонных переговоров с Эрдоганом российский лидер заявлял о готовности к переговорам с Киевом при посредничестве Анкары.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 19:46
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию на Украине и в Сирии
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреЦены на нефтьВладимир ПутинИбрагим КалынДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ТурцияРоссия
 
 
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