https://ria.ru/20221011/dokument-1823077708.html
В Китае опубликован документ о развитии вооруженных сил страны за 10 лет
В Китае опубликован документ о развитии вооруженных сил страны за 10 лет - РИА Новости, 11.10.2022
В Китае опубликован документ о развитии вооруженных сил страны за 10 лет
Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая опубликовала хронику развития вооружённых сил страны за последнее десятилетие. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:37
2022-10-11T13:37
2022-10-11T13:37
россия-китай: главное
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая опубликовала хронику развития вооружённых сил страны за последнее десятилетие.Документ описывает идеологию, практику и достижения в области обороны и военного строительства. В нём также интерпретирована военная философия председателя Центрального военного совета КНР Си Цзиньпина. Издание выходит в свет к открытию XXсъезда КПК.
https://ria.ru/20220112/sotrudnichestvo-1767330951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, си цзиньпин
Россия-Китай: Главное, Китай, Си Цзиньпин