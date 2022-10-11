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В Китае опубликован документ о развитии вооруженных сил страны за 10 лет - РИА Новости, 11.10.2022
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В Китае опубликован документ о развитии вооруженных сил страны за 10 лет
В Китае опубликован документ о развитии вооруженных сил страны за 10 лет - РИА Новости, 11.10.2022
В Китае опубликован документ о развитии вооруженных сил страны за 10 лет
Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая опубликовала хронику развития вооружённых сил страны за последнее десятилетие. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:37
2022-10-11T13:37
россия-китай: главное
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая опубликовала хронику развития вооружённых сил страны за последнее десятилетие.Документ описывает идеологию, практику и достижения в области обороны и военного строительства. В нём также интерпретирована военная философия председателя Центрального военного совета КНР Си Цзиньпина. Издание выходит в свет к открытию XXсъезда КПК.
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китай, си цзиньпин
Россия-Китай: Главное, Китай, Си Цзиньпин
13:37 11.10.2022
 

В Китае опубликован документ о развитии вооруженных сил страны за 10 лет

© AP Photo / Zha ChunmingМорские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая
Морские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Zha Chunming
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая опубликовала хронику развития вооружённых сил страны за последнее десятилетие.
Документ описывает идеологию, практику и достижения в области обороны и военного строительства. В нём также интерпретирована военная философия председателя Центрального военного совета КНР Си Цзиньпина. Издание выходит в свет к открытию XXсъезда КПК.
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