https://ria.ru/20221011/dokument-1823077708.html

В Китае опубликован документ о развитии вооруженных сил страны за 10 лет

В Китае опубликован документ о развитии вооруженных сил страны за 10 лет - РИА Новости, 11.10.2022

В Китае опубликован документ о развитии вооруженных сил страны за 10 лет

Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая опубликовала хронику развития вооружённых сил страны за последнее десятилетие. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:37

2022-10-11T13:37

2022-10-11T13:37

россия-китай: главное

китай

си цзиньпин

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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая опубликовала хронику развития вооружённых сил страны за последнее десятилетие.Документ описывает идеологию, практику и достижения в области обороны и военного строительства. В нём также интерпретирована военная философия председателя Центрального военного совета КНР Си Цзиньпина. Издание выходит в свет к открытию XXсъезда КПК.

https://ria.ru/20220112/sotrudnichestvo-1767330951.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, си цзиньпин