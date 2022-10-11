https://ria.ru/20221011/dogovor-1823044510.html
Чавушоглу: Баку и Ереван договорились по главным пунктам мирного соглашения
Чавушоглу: Баку и Ереван договорились по главным пунктам мирного соглашения - РИА Новости, 11.10.2022
Чавушоглу: Баку и Ереван договорились по главным пунктам мирного соглашения
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора, осталось их... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:57
2022-10-11T11:57
2022-10-11T17:46
в мире
баку
ереван
азербайджан
армения
ситуация на армяно-азербайджанской границе
турция
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора, осталось их реализовать."По принципиальным пунктам - их было пять - достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т.д. Осталось только их реализовать", - заявил Чавушоглу в интервью телеканалу Tvnet.По его словам, процесс нормализации Анкары с Ереваном и переговоры Баку и Еревана по мирному договору не может протекать отдельно друг от друга."Мы неоднократно говорили об этом", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.На вопрос телеведущего, является ли это "красной чертой" Турции, Чавушоглу ответил утвердительно.Глава МИД Турции также добавил, что встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Праге прошла позитивно. При этом Чавушоглу отметил, что на официальный Ереван оказывается давление как внутри страны, так и со стороны диаспоры.
https://ria.ru/20221011/armeniya-1822997142.html
https://ria.ru/20221003/karabakh-1821255700.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баку, ереван, азербайджан, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе, турция, мевлют чавушоглу
В мире, Баку, Ереван, Азербайджан, Армения, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Турция, Мевлют Чавушоглу
11:57 11.10.2022 (обновлено: 17:46 11.10.2022)
Чавушоглу: Баку и Ереван договорились по главным пунктам мирного соглашения
Чавушоглу: Баку и Ереван достигли договоренностей по главным пунктам мирного соглашения