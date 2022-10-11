https://ria.ru/20221011/dogovor-1823044510.html

Чавушоглу: Баку и Ереван договорились по главным пунктам мирного соглашения

Чавушоглу: Баку и Ереван договорились по главным пунктам мирного соглашения - РИА Новости, 11.10.2022

Чавушоглу: Баку и Ереван договорились по главным пунктам мирного соглашения

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора, осталось их... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:57

2022-10-11T11:57

2022-10-11T17:46

в мире

баку

ереван

азербайджан

армения

ситуация на армяно-азербайджанской границе

турция

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора, осталось их реализовать."По принципиальным пунктам - их было пять - достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т.д. Осталось только их реализовать", - заявил Чавушоглу в интервью телеканалу Tvnet.По его словам, процесс нормализации Анкары с Ереваном и переговоры Баку и Еревана по мирному договору не может протекать отдельно друг от друга."Мы неоднократно говорили об этом", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.На вопрос телеведущего, является ли это "красной чертой" Турции, Чавушоглу ответил утвердительно.Глава МИД Турции также добавил, что встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Праге прошла позитивно. При этом Чавушоглу отметил, что на официальный Ереван оказывается давление как внутри страны, так и со стороны диаспоры.

https://ria.ru/20221011/armeniya-1822997142.html

https://ria.ru/20221003/karabakh-1821255700.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, баку, ереван, азербайджан, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе, турция, мевлют чавушоглу