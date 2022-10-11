https://ria.ru/20221011/dagestan-1823062447.html

В Дагестане из-за непогоды произошли массовые нарушения электроснабжения

В Дагестане из-за непогоды произошли массовые нарушения электроснабжения - РИА Новости, 11.10.2022

В Дагестане из-за непогоды произошли массовые нарушения электроснабжения

Более 50 тысяч человек остались без света в Дагестане из-за дождя и ветра, сообщила пресс-служба регионального минэнерго. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:31

2022-10-11T12:31

2022-10-11T12:31

происшествия

жкх

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 11 окт - РИА Новости. Более 50 тысяч человек остались без света в Дагестане из-за дождя и ветра, сообщила пресс-служба регионального минэнерго."В Дагестане из-за непогоды без света остались свыше 50 тысяч жителей. Ремонтно-восстановительные бригады, оснащенные всеми необходимыми материалами и оборудованием, незамедлительно выезжают на места повреждений", - говорится в сообщении.Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле минэнерго Дагестана, добавили в ведомстве.

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происшествия, жкх, республика дагестан, россия