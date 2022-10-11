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В Дагестане из-за непогоды произошли массовые нарушения электроснабжения
В Дагестане из-за непогоды произошли массовые нарушения электроснабжения - РИА Новости, 11.10.2022
В Дагестане из-за непогоды произошли массовые нарушения электроснабжения
Более 50 тысяч человек остались без света в Дагестане из-за дождя и ветра, сообщила пресс-служба регионального минэнерго. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:31
2022-10-11T12:31
2022-10-11T12:31
происшествия
жкх
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 11 окт - РИА Новости. Более 50 тысяч человек остались без света в Дагестане из-за дождя и ветра, сообщила пресс-служба регионального минэнерго."В Дагестане из-за непогоды без света остались свыше 50 тысяч жителей. Ремонтно-восстановительные бригады, оснащенные всеми необходимыми материалами и оборудованием, незамедлительно выезжают на места повреждений", - говорится в сообщении.Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле минэнерго Дагестана, добавили в ведомстве.
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происшествия, жкх, республика дагестан, россия
Происшествия, ЖКХ, Республика Дагестан, Россия
В Дагестане из-за непогоды произошли массовые нарушения электроснабжения
В Дагестане более 50 тысяч человек остались без света из-за дождя и ветра