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В Дагестане из-за непогоды произошли массовые нарушения электроснабжения - РИА Новости, 11.10.2022
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В Дагестане из-за непогоды произошли массовые нарушения электроснабжения
В Дагестане из-за непогоды произошли массовые нарушения электроснабжения - РИА Новости, 11.10.2022
В Дагестане из-за непогоды произошли массовые нарушения электроснабжения
Более 50 тысяч человек остались без света в Дагестане из-за дождя и ветра, сообщила пресс-служба регионального минэнерго. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:31
2022-10-11T12:31
происшествия
жкх
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 11 окт - РИА Новости. Более 50 тысяч человек остались без света в Дагестане из-за дождя и ветра, сообщила пресс-служба регионального минэнерго."В Дагестане из-за непогоды без света остались свыше 50 тысяч жителей. Ремонтно-восстановительные бригады, оснащенные всеми необходимыми материалами и оборудованием, незамедлительно выезжают на места повреждений", - говорится в сообщении.Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле минэнерго Дагестана, добавили в ведомстве.
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происшествия, жкх, республика дагестан, россия
Происшествия, ЖКХ, Республика Дагестан, Россия
12:31 11.10.2022
 
В Дагестане из-за непогоды произошли массовые нарушения электроснабжения

В Дагестане более 50 тысяч человек остались без света из-за дождя и ветра

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкВысоковольтная линия электропередач
Высоковольтная линия электропередач - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Высоковольтная линия электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 11 окт - РИА Новости. Более 50 тысяч человек остались без света в Дагестане из-за дождя и ветра, сообщила пресс-служба регионального минэнерго.
"В Дагестане из-за непогоды без света остались свыше 50 тысяч жителей. Ремонтно-восстановительные бригады, оснащенные всеми необходимыми материалами и оборудованием, незамедлительно выезжают на места повреждений", - говорится в сообщении.
Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле минэнерго Дагестана, добавили в ведомстве.
Донецк - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 19:08Специальная военная операция на Украине
В Донецке 7900 абонентов остались без света из-за боевых действий
 
ПроисшествияЖКХРеспублика ДагестанРоссия
 
 
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