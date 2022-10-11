https://ria.ru/20221011/bayden-1823253290.html
Байден похвастался новым "достижением" и разозлил американцев
Байден похвастался новым "достижением" и разозлил американцев - РИА Новости, 11.10.2022
Байден похвастался новым "достижением" и разозлил американцев
Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после поста, в котором он сообщил о единогласной поддержке закона о снижении инфляции со стороны... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T23:16
2022-10-11T23:16
2022-10-11T23:31
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после поста, в котором он сообщил о единогласной поддержке закона о снижении инфляции со стороны демократов.Документ вступил в силу в августе, он предполагает меры по сокращению расходов на здравоохранение и повышение налогов для корпораций и богатых граждан.Комментаторы назвали заявление Байдена издевательским, поскольку, по мнению большинства из них, в росте цен виноват прежде всего глава государства."Каждый сенатор и конгрессмен должен был проголосовать против <...> Я люблю свою страну. Но я ненавижу нынешнее правительство", — написал один из пользователей."Помедленнее, сэр. Слишком много постов вызовет множество вопросов, которые потребуют запоминания слишком большого количества информации", — пошутил другой."Это не снизит инфляцию. Нужно уволить того, кто печатает для вас эти твиты, как и большую часть администрации. Вы войдете в историю как худший президент", — добавил третий."Мой счет за электроэнергию вырос на 50 процентов с прошлого года, и это ваша вина", — отметил комментатор."Потому что это не имело никакого отношения к снижению инфляции! Здорово, что ты выбил еще немного денег для Украины", — сыронизировал читатель."Вычеркните из законопроекта все расходы, связанные с Украиной, и я поддержу его", —потребовал другой.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
https://ria.ru/20221010/ekonomika-1822895149.html
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twitter, украина, сша, москва, владимир путин, джо байден, санкции, в мире
Twitter, Украина, США, Москва, Владимир Путин, Джо Байден, Санкции, В мире
23:16 11.10.2022 (обновлено: 23:31 11.10.2022)
Байден похвастался новым "достижением" и разозлил американцев
Пользователи Twitter раскритиковали Байдена за пост о законе о снижении инфляции
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали президента США Джо Байдена после поста, в котором он сообщил о единогласной поддержке закона о снижении инфляции со стороны демократов.
Документ вступил в силу в августе, он предполагает меры по сокращению расходов на здравоохранение и повышение налогов для корпораций и богатых граждан.
Комментаторы назвали заявление Байдена издевательским, поскольку, по мнению большинства из них, в росте цен виноват прежде всего глава государства.
"Каждый сенатор и конгрессмен должен был проголосовать против <...> Я люблю свою страну. Но я ненавижу нынешнее правительство", — написал один из пользователей.
"Помедленнее, сэр. Слишком много постов вызовет множество вопросов, которые потребуют запоминания слишком большого количества информации", — пошутил другой.
"Это не снизит инфляцию. Нужно уволить того, кто печатает для вас эти твиты, как и большую часть администрации. Вы войдете в историю как худший президент", — добавил третий.
"Мой счет за электроэнергию вырос на 50 процентов с прошлого года, и это ваша вина", — отметил комментатор.
"Потому что это не имело никакого отношения к снижению инфляции! Здорово, что ты выбил еще немного денег для Украины", — сыронизировал читатель.
"Вычеркните из законопроекта все расходы, связанные с Украиной, и я поддержу его", —потребовал другой.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России
. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин
, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.