Рейтинг@Mail.ru
Байден похвастался новым "достижением" и разозлил американцев - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/bayden-1823253290.html
Байден похвастался новым "достижением" и разозлил американцев
Байден похвастался новым "достижением" и разозлил американцев - РИА Новости, 11.10.2022
Байден похвастался новым "достижением" и разозлил американцев
Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после поста, в котором он сообщил о единогласной поддержке закона о снижении инфляции со стороны... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T23:16
2022-10-11T23:31
twitter
украина
сша
москва
владимир путин
джо байден
санкции
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792272949_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7b77f191014579f2daf45e77fc60fe7.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после поста, в котором он сообщил о единогласной поддержке закона о снижении инфляции со стороны демократов.Документ вступил в силу в августе, он предполагает меры по сокращению расходов на здравоохранение и повышение налогов для корпораций и богатых граждан.Комментаторы назвали заявление Байдена издевательским, поскольку, по мнению большинства из них, в росте цен виноват прежде всего глава государства."Каждый сенатор и конгрессмен должен был проголосовать против &lt;...&gt; Я люблю свою страну. Но я ненавижу нынешнее правительство", — написал один из пользователей."Помедленнее, сэр. Слишком много постов вызовет множество вопросов, которые потребуют запоминания слишком большого количества информации", — пошутил другой."Это не снизит инфляцию. Нужно уволить того, кто печатает для вас эти твиты, как и большую часть администрации. Вы войдете в историю как худший президент", — добавил третий."Мой счет за электроэнергию вырос на 50 процентов с прошлого года, и это ваша вина", — отметил комментатор."Потому что это не имело никакого отношения к снижению инфляции! Здорово, что ты выбил еще немного денег для Украины", — сыронизировал читатель."Вычеркните из законопроекта все расходы, связанные с Украиной, и я поддержу его", —потребовал другой.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
https://ria.ru/20221010/ekonomika-1822895149.html
https://ria.ru/20221011/bayden-1823248261.html
https://ria.ru/20221010/ssha-1822868739.html
https://ria.ru/20221010/bayden-1822877002.html
украина
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792272949_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_030a54113d3e447338ed4b9804e06837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
twitter, украина, сша, москва, владимир путин, джо байден, санкции, в мире
Twitter, Украина, США, Москва, Владимир Путин, Джо Байден, Санкции, В мире
23:16 11.10.2022 (обновлено: 23:31 11.10.2022)
 
Байден похвастался новым "достижением" и разозлил американцев

Пользователи Twitter раскритиковали Байдена за пост о законе о снижении инфляции

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после поста, в котором он сообщил о единогласной поддержке закона о снижении инфляции со стороны демократов.
Документ вступил в силу в августе, он предполагает меры по сокращению расходов на здравоохранение и повышение налогов для корпораций и богатых граждан.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 17:29
DWN: шаги США грозят мировой экономике большей бедой, чем кризис 2008 года
Комментаторы назвали заявление Байдена издевательским, поскольку, по мнению большинства из них, в росте цен виноват прежде всего глава государства.
"Каждый сенатор и конгрессмен должен был проголосовать против <...> Я люблю свою страну. Но я ненавижу нынешнее правительство", — написал один из пользователей.
"Помедленнее, сэр. Слишком много постов вызовет множество вопросов, которые потребуют запоминания слишком большого количества информации", — пошутил другой.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 22:39
Байден пошутил, что выбрал путь политика из-за недостатка квалификации
"Это не снизит инфляцию. Нужно уволить того, кто печатает для вас эти твиты, как и большую часть администрации. Вы войдете в историю как худший президент", — добавил третий.
"Мой счет за электроэнергию вырос на 50 процентов с прошлого года, и это ваша вина", — отметил комментатор.
"Потому что это не имело никакого отношения к снижению инфляции! Здорово, что ты выбил еще немного денег для Украины", — сыронизировал читатель.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:38
"Это капитуляция". В США осудили Байдена за бездумное решение
"Вычеркните из законопроекта все расходы, связанные с Украиной, и я поддержу его", —потребовал другой.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
Трамп перед толпой затроллил заикающегося Байдена
10 октября, 16:52
Трамп перед толпой затроллил заикающегося Байдена
 
TwitterУкраинаСШАМоскваВладимир ПутинДжо БайденСанкцииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала