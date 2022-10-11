https://ria.ru/20221011/bayden-1823253290.html

Байден похвастался новым "достижением" и разозлил американцев

Байден похвастался новым "достижением" и разозлил американцев - РИА Новости, 11.10.2022

Байден похвастался новым "достижением" и разозлил американцев

Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после поста, в котором он сообщил о единогласной поддержке закона о снижении инфляции со стороны... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T23:16

2022-10-11T23:16

2022-10-11T23:31

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали президента США Джо Байдена после поста, в котором он сообщил о единогласной поддержке закона о снижении инфляции со стороны демократов.Документ вступил в силу в августе, он предполагает меры по сокращению расходов на здравоохранение и повышение налогов для корпораций и богатых граждан.Комментаторы назвали заявление Байдена издевательским, поскольку, по мнению большинства из них, в росте цен виноват прежде всего глава государства."Каждый сенатор и конгрессмен должен был проголосовать против <...> Я люблю свою страну. Но я ненавижу нынешнее правительство", — написал один из пользователей."Помедленнее, сэр. Слишком много постов вызовет множество вопросов, которые потребуют запоминания слишком большого количества информации", — пошутил другой."Это не снизит инфляцию. Нужно уволить того, кто печатает для вас эти твиты, как и большую часть администрации. Вы войдете в историю как худший президент", — добавил третий."Мой счет за электроэнергию вырос на 50 процентов с прошлого года, и это ваша вина", — отметил комментатор."Потому что это не имело никакого отношения к снижению инфляции! Здорово, что ты выбил еще немного денег для Украины", — сыронизировал читатель."Вычеркните из законопроекта все расходы, связанные с Украиной, и я поддержу его", —потребовал другой.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.

https://ria.ru/20221010/ekonomika-1822895149.html

https://ria.ru/20221011/bayden-1823248261.html

https://ria.ru/20221010/ssha-1822868739.html

https://ria.ru/20221010/bayden-1822877002.html

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twitter, украина, сша, москва, владимир путин, джо байден, санкции, в мире