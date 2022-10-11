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Путин заявил об опасной политизации атомной риторики - РИА Новости, 11.10.2022
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Путин заявил об опасной политизации атомной риторики
Путин заявил об опасной политизации атомной риторики - РИА Новости, 11.10.2022
Путин заявил об опасной политизации атомной риторики
Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси призвал воздержаться от политизации вопросов, связанных с атомной... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:07
2022-10-11T19:29
владимир путин
цены на нефть
россия
магатэ
рафаэль гросси
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси призвал воздержаться от политизации вопросов, связанных с атомной энергетикой."Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью. Мы очень рассчитываем на то, что и при ваших усилиях нам удастся риторику на этот счет снижать, приводить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности, сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой арене", — сказал российский лидер.Он подчеркнул, что Москва всегда открыта для диалога с МАГАТЭ."Мы очень рады видеть Вас и с удовольствием обсудим все вопросы, которые нас взаимно интересуют, может быть, вызывают какую-то обеспокоенность у нас тоже, например, то, что касается ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции", — заявил президент.Путин добавил, что тема ЗАЭС представляет особую важность, поскольку напрямую относится к вопросам ядерной безопасности.В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
https://ria.ru/20221011/energodar-1823208655.html
https://ria.ru/20221009/zaes-1822599635.html
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владимир путин, цены на нефть, россия, магатэ, рафаэль гросси
Владимир Путин, Цены на нефть, Россия, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
18:07 11.10.2022 (обновлено: 19:29 11.10.2022)
 
Путин заявил об опасной политизации атомной риторики

Путин на встрече с Гросси заявил об опасной политизации атомной риторики в мире

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси призвал воздержаться от политизации вопросов, связанных с атомной энергетикой.
"Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью. Мы очень рассчитываем на то, что и при ваших усилиях нам удастся риторику на этот счет снижать, приводить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности, сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой арене", — сказал российский лидер.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Энергодар обеспечат теплом и светом за счет Запорожской АЭС
Он подчеркнул, что Москва всегда открыта для диалога с МАГАТЭ.
"Мы очень рады видеть Вас и с удовольствием обсудим все вопросы, которые нас взаимно интересуют, может быть, вызывают какую-то обеспокоенность у нас тоже, например, то, что касается ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции", — заявил президент.
Путин добавил, что тема ЗАЭС представляет особую важность, поскольку напрямую относится к вопросам ядерной безопасности.
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Власти оценили риск штурма Запорожской АЭС украинскими войсками
В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Владимир ПутинЦены на нефтьРоссияМАГАТЭРафаэль Гросси
 
 
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