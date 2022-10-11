https://ria.ru/20221011/arest-1823105740.html

В Томске суд арестовал бывшего члена банды Басаева

В Томске суд арестовал бывшего члена банды Басаева - РИА Новости, 11.10.2022

В Томске суд арестовал бывшего члена банды Басаева

Суд в Томске заключил под стражу одного из двух бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в знаменитом бое с псковскими десантниками на... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:54

2022-10-11T13:54

2022-10-11T15:23

россия

томская область

томск

шамиль басаев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Суд в Томске заключил под стражу одного из двух бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в знаменитом бое с псковскими десантниками на высоте 776, сообщил РИА Новости представитель УФСБ по Томской области."Адильхану Елманбетову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник агентства.Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании двух бывших боевиков на Ставрополье и в Томске - Бегельдиева Т.Х. и Елманбетова А.С. По данным ведомства, задержанные причастны к вооруженным нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих Минобороны РФ у станицы Червленная и в феврале-марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт, в ходе которых погибли 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника.По данным СК РФ, Елманбетову и Бегельдиеву предъявлены обвинения по статье 279, части 2 статьи 209, статье 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих).Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов.Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника.За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.

https://ria.ru/20221011/basaev-1823061353.html

https://ria.ru/20220816/prigovor-1810106543.html

россия

томская область

томск

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Екатерина Зайцева

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Кадры задержания двух бывших боевиков из банды Басаева и Хаттаба ФСБ публикует кадры задержания двух бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в бое с псковскими десантниками на высоте 776 2022-10-11T13:54 true PT0M57S

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Екатерина Зайцева

россия, томская область, томск, шамиль басаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)