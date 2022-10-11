13:54 11.10.2022 (обновлено: 15:23 11.10.2022)
В Томске суд арестовал бывшего члена банды Басаева
В Томске суд арестовал члена банды Басаева, участвовавшего в бое с псковскими десантниками
НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Суд в Томске заключил под стражу одного из двух бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в знаменитом бое с псковскими десантниками на высоте 776, сообщил РИА Новости представитель УФСБ по Томской области.
"Адильхану Елманбетову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник агентства.
Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании двух бывших боевиков на Ставрополье и в Томске - Бегельдиева Т.Х. и Елманбетова А.С. По данным ведомства, задержанные причастны к вооруженным нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих Минобороны РФ у станицы Червленная и в феврале-марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт, в ходе которых погибли 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника.
По данным СК РФ, Елманбетову и Бегельдиеву предъявлены обвинения по статье 279, части 2 статьи 209, статье 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих).
Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов.
Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника.
За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
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