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В Томске суд арестовал бывшего члена банды Басаева - РИА Новости, 11.10.2022
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В Томске суд арестовал бывшего члена банды Басаева
В Томске суд арестовал бывшего члена банды Басаева - РИА Новости, 11.10.2022
В Томске суд арестовал бывшего члена банды Басаева
Суд в Томске заключил под стражу одного из двух бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в знаменитом бое с псковскими десантниками на... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:54
2022-10-11T15:23
россия
томская область
томск
шамиль басаев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Суд в Томске заключил под стражу одного из двух бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в знаменитом бое с псковскими десантниками на высоте 776, сообщил РИА Новости представитель УФСБ по Томской области."Адильхану Елманбетову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник агентства.Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании двух бывших боевиков на Ставрополье и в Томске - Бегельдиева Т.Х. и Елманбетова А.С. По данным ведомства, задержанные причастны к вооруженным нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих Минобороны РФ у станицы Червленная и в феврале-марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт, в ходе которых погибли 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника.По данным СК РФ, Елманбетову и Бегельдиеву предъявлены обвинения по статье 279, части 2 статьи 209, статье 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих).Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов.Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника.За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
https://ria.ru/20221011/basaev-1823061353.html
https://ria.ru/20220816/prigovor-1810106543.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Кадры задержания двух бывших боевиков из банды Басаева и Хаттаба
ФСБ публикует кадры задержания двух бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в бое с псковскими десантниками на высоте 776
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россия, томская область, томск, шамиль басаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Томская область, Томск, Шамиль Басаев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
13:54 11.10.2022 (обновлено: 15:23 11.10.2022)
 
В Томске суд арестовал бывшего члена банды Басаева

В Томске суд арестовал члена банды Басаева, участвовавшего в бое с псковскими десантниками

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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Суд в Томске заключил под стражу одного из двух бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в знаменитом бое с псковскими десантниками на высоте 776, сообщил РИА Новости представитель УФСБ по Томской области.
"Адильхану Елманбетову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник агентства.
Задержание в Нефтекумске гражданина России, причастного к вооруженным нападениям в составе бандформирований Ш. Басаева и Э. Хаттаба. Кадр оперативного видео
Вчера, 12:29
В Томске и на Ставрополье задержали бывших боевиков банды Басаева и Хаттаба
Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании двух бывших боевиков на Ставрополье и в Томске - Бегельдиева Т.Х. и Елманбетова А.С. По данным ведомства, задержанные причастны к вооруженным нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих Минобороны РФ у станицы Червленная и в феврале-марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт, в ходе которых погибли 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника.
По данным СК РФ, Елманбетову и Бегельдиеву предъявлены обвинения по статье 279, части 2 статьи 209, статье 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих).
Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов.
Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника.
За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
Сотрудница ФСИН России на посту видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 21:55
Члена банды Басаева и Хаттаба приговорили к 20 годам колонии
 
РоссияТомская областьТомскШамиль БасаевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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