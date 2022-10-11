Рейтинг@Mail.ru
Леонид Агутин и Jony записали совместный трек - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221011/agutin-1823086407.html
Леонид Агутин и Jony записали совместный трек
Леонид Агутин и Jony записали совместный трек - РИА Новости, 11.10.2022
Леонид Агутин и Jony записали совместный трек
Леонид Агутин записал дуэт с Jony. Музыкант рассказал об этом подписчикам в своей соцсети. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:23
2022-10-11T13:23
шоубиз
леонид агутин
музыка
дима билан (виктор белан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765305989_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_31a40ce8c1d7ec76c4ccda137d6df814.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Леонид Агутин записал дуэт с Jony. Музыкант рассказал об этом подписчикам в своей соцсети.Певец не раскрыл дату выхода релиза. По его словам, музыканты еще не выбрали обложку. Поклонники артистов неоднозначно восприняли идею. Одни раскритиковали дуэт.Другие поддержали исполнителей.Песня "Мир зеленого цвета" в исполнении Агутина вышла в 2015 году. Год назад Jony уже исполнял хит певца – "На сиреневой луне".Ранее Дима Билан и певица МакSим выпустили клип на совместную песню.
https://ria.ru/20220527/agutin-1791123208.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765305989_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_174dee9284a9916d66bc026a0137c79b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонид агутин, музыка, дима билан (виктор белан)
Шоубиз, Леонид Агутин, Музыка, Дима Билан (Виктор Белан)
13:23 11.10.2022
 
Леонид Агутин и Jony записали совместный трек

Леонид Агутин и певец Jony записали кавер на песню "Мир зеленого цвета"

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЛеонид Агутин и Jony
Леонид Агутин и Jony - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Леонид Агутин записал дуэт с Jony. Музыкант рассказал об этом подписчикам в своей соцсети.

"Скоро будет дуэт! Кавер на песню "Мир зеленого цвета", в новой аранжировке и с замечательным Jony", – написал Агутин.

Певец не раскрыл дату выхода релиза. По его словам, музыканты еще не выбрали обложку.

"Надо сварганить приличную обложку и выпускать", – сообщил Агутин.

Поклонники артистов неоднозначно восприняли идею. Одни раскритиковали дуэт.
"Зачем завываниями портить ваши песни?", "Лучше вашего исполнения не будет", "Может босоногий уже должен вырасти?"
Другие поддержали исполнителей.
"Ждем очередной шедевр", "Любимые лица снова с нами!!", "Уверены, это будет круто!".
Песня "Мир зеленого цвета" в исполнении Агутина вышла в 2015 году. Год назад Jony уже исполнял хит певца – "На сиреневой луне".
Ранее Дима Билан и певица МакSим выпустили клип на совместную песню.
Российская Национальная музыкальная премия Виктория - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 13:15Шоубиз
Агутин ответил на вопрос о смерти дочери
 
ШоубизЛеонид АгутинМузыкаДима Билан (Виктор Белан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала