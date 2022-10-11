https://ria.ru/20221011/agutin-1823086407.html
Леонид Агутин и Jony записали совместный трек
Леонид Агутин и Jony записали совместный трек - РИА Новости, 11.10.2022
Леонид Агутин и Jony записали совместный трек
Леонид Агутин записал дуэт с Jony. Музыкант рассказал об этом подписчикам в своей соцсети. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:23
2022-10-11T13:23
2022-10-11T13:23
шоубиз
леонид агутин
музыка
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Леонид Агутин записал дуэт с Jony. Музыкант рассказал об этом подписчикам в своей соцсети.Певец не раскрыл дату выхода релиза. По его словам, музыканты еще не выбрали обложку. Поклонники артистов неоднозначно восприняли идею. Одни раскритиковали дуэт.Другие поддержали исполнителей.Песня "Мир зеленого цвета" в исполнении Агутина вышла в 2015 году. Год назад Jony уже исполнял хит певца – "На сиреневой луне".Ранее Дима Билан и певица МакSим выпустили клип на совместную песню.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид агутин, музыка, дима билан (виктор белан)
Шоубиз, Леонид Агутин, Музыка, Дима Билан (Виктор Белан)
Леонид Агутин и Jony записали совместный трек
Леонид Агутин и певец Jony записали кавер на песню "Мир зеленого цвета"
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Леонид Агутин записал дуэт с Jony. Музыкант рассказал об этом подписчикам в своей соцсети.
"Скоро будет дуэт! Кавер на песню "Мир зеленого цвета", в новой аранжировке и с замечательным Jony", – написал Агутин.
Певец не раскрыл дату выхода релиза. По его словам, музыканты еще не выбрали обложку.
"Надо сварганить приличную обложку и выпускать", – сообщил Агутин.
Поклонники артистов неоднозначно восприняли идею. Одни раскритиковали дуэт.
"Зачем завываниями портить ваши песни?", "Лучше вашего исполнения не будет", "Может босоногий уже должен вырасти?"
Другие поддержали исполнителей.
"Ждем очередной шедевр", "Любимые лица снова с нами!!", "Уверены, это будет круто!".
Песня "Мир зеленого цвета" в исполнении Агутина вышла в 2015 году. Год назад Jony уже исполнял хит певца – "На сиреневой луне".
Ранее Дима Билан и певица МакSим выпустили
клип на совместную песню.