https://ria.ru/20221011/agutin-1823086407.html

Леонид Агутин и Jony записали совместный трек

Леонид Агутин и Jony записали совместный трек - РИА Новости, 11.10.2022

Леонид Агутин и Jony записали совместный трек

Леонид Агутин записал дуэт с Jony. Музыкант рассказал об этом подписчикам в своей соцсети. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:23

2022-10-11T13:23

2022-10-11T13:23

шоубиз

леонид агутин

музыка

дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Леонид Агутин записал дуэт с Jony. Музыкант рассказал об этом подписчикам в своей соцсети.Певец не раскрыл дату выхода релиза. По его словам, музыканты еще не выбрали обложку. Поклонники артистов неоднозначно восприняли идею. Одни раскритиковали дуэт.Другие поддержали исполнителей.Песня "Мир зеленого цвета" в исполнении Агутина вышла в 2015 году. Год назад Jony уже исполнял хит певца – "На сиреневой луне".Ранее Дима Билан и певица МакSим выпустили клип на совместную песню.

https://ria.ru/20220527/agutin-1791123208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

леонид агутин, музыка, дима билан (виктор белан)