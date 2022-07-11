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До мурашек: МакSим и Билан выпустили черно-белый клип - РИА Новости, 11.07.2022
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Шоубиз
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До мурашек: МакSим и Билан выпустили черно-белый клип
До мурашек: МакSим и Билан выпустили черно-белый клип - РИА Новости, 11.07.2022
До мурашек: МакSим и Билан выпустили черно-белый клип
МакSим и Дима Билан выпустили совместный черно-белый клип на кавер-версию хита "Знаешь ли ты". РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:59
2022-07-11T14:59
шоубиз
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шоу-бизнес
дима билан (виктор белан)
макsим (марина абросимова)
новости культуры
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. МакSим и Дима Билан выпустили совместный черно-белый клип на кавер-версию хита "Знаешь ли ты".В комментариях тепло приняли видео.Также поклонники постарались расшифровать сюжет клипа.Трек "Знаешь ли ты" считается гимном фанатов футбольного клуба "Спартак". Недавно МакSим исполнила его на стадионе на финале Кубка России.
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знаменитости, шоу-бизнес, дима билан (виктор белан), макsим (марина абросимова), новости культуры
14:59 11.07.2022
 
До мурашек: МакSим и Билан выпустили черно-белый клип

МакSим и Дима Билан выпустили черно-белый клип на хит "Знаешь ли ты"

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПевец Дима Билан / Певица МакSим
Певец Дима Билан / Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. МакSим и Дима Билан выпустили совместный черно-белый клип на кавер-версию хита "Знаешь ли ты".
"Марина, спасибо тебе! 16 лет назад, когда твоя песня "Знаешь ли ты" была практически на всех телефонных гудках, я и подумать не мог, что спустя такое количество времени мы возродим это произведение уже вдвоем с тобой!" – писал артист.
В комментариях тепло приняли видео.

"Как же это красиво", "До мурашек…", "Глоток воздуха в тесном музыкальном пространстве", – отметили пользователи.

Также поклонники постарались расшифровать сюжет клипа.

"Ленты – это нити жизни. Вы оба прошли нелегкий путь, одержали победу над тяжелыми недугами, вернулись на сцену ради зрителя и ожили, объединившись в дуэте. Браво!" – заявили в комментариях.

Трек "Знаешь ли ты" считается гимном фанатов футбольного клуба "Спартак". Недавно МакSим исполнила его на стадионе на финале Кубка России.
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесДима Билан (Виктор Белан)МакSим (Марина Абросимова)Новости культуры
 
 
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