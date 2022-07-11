До мурашек: МакSим и Билан выпустили черно-белый клип
МакSим и Дима Билан выпустили черно-белый клип на хит "Знаешь ли ты"
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. МакSим и Дима Билан выпустили совместный черно-белый клип на кавер-версию хита "Знаешь ли ты".
"Марина, спасибо тебе! 16 лет назад, когда твоя песня "Знаешь ли ты" была практически на всех телефонных гудках, я и подумать не мог, что спустя такое количество времени мы возродим это произведение уже вдвоем с тобой!" – писал артист.
В комментариях тепло приняли видео.
"Как же это красиво", "До мурашек…", "Глоток воздуха в тесном музыкальном пространстве", – отметили пользователи.
Также поклонники постарались расшифровать сюжет клипа.
"Ленты – это нити жизни. Вы оба прошли нелегкий путь, одержали победу над тяжелыми недугами, вернулись на сцену ради зрителя и ожили, объединившись в дуэте. Браво!" – заявили в комментариях.
Трек "Знаешь ли ты" считается гимном фанатов футбольного клуба "Спартак". Недавно МакSим исполнила его на стадионе на финале Кубка России.