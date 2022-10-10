https://ria.ru/20221010/yufu-1822038937.html

Российские ученые научились управлять компьютером силой мысли

Российские ученые научились управлять компьютером силой мысли - РИА Новости, 10.10.2022

Российские ученые научились управлять компьютером силой мысли

Новые методы и алгоритмы интеллектуального анализа сигналов активности человеческого мозга предложили ученые ЮФУ. Разработанный программный комплекс, по их... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T07:00

2022-10-10T07:00

2022-10-10T07:00

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университетская наука

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Новые методы и алгоритмы интеллектуального анализа сигналов активности человеческого мозга предложили ученые ЮФУ. Разработанный программный комплекс, по их оценкам, позволит индивидуализировать интерфейсы типа "мозг — компьютер" с учетом уникальных особенностей конкретного человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Science.Нейроинтерфейсы типа "мозг - компьютер" – это немышечные системы управления и коммуникации, призванные помочь людям, утратившим мобильность и самостоятельность. Нередко такие пациенты, находясь в сознании, оказываются прикованными к постели в силу утраты мышечной активности.Нейроинтерфейсы связывают нейронную активность с внешним устройством (например, бионическим протезом), которое управляется сигналами головного мозга, в буквальном смысле "силой мысли". Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) поставили своей целью расшифровать индивидуальные особенности такого сигнала, чтобы применить их в повседневной практике реабилитации.Подобные системы востребованы, потому что дают шанс на успех реабилитации, а главное – на пробуждение самостоятельной активности обездвиженных людей, замечают специалисты.В результате проведенного исследования получен программный комплекс, включающий в себя методы обработки ЭЭГ, которые позволяют понять, как именно мозг кодирует информацию о движении."Преимущество и новизна нашего подхода — в разработанном алгоритме, позволяющем определять оптимальные настройки метода классификации сигналов мозга для решения задачи нейроуправления и нейрокоммуникации в контуре интерфейса "мозг - компьютер", – рассказал Лазуренко.По словам ведущего научного сотрудника Лаборатории нейротехнологий и психофизиологии ЮФУ, проведенное исследование является отдельной задачей крупного фундаментально-прикладного проекта университета. В дальнейшем нейрофизиологические механизмы работы мозга в условиях произвольной двигательной активности и свободного поведения будут изучаться одновременно с разработкой нейроинтерфейсов различного назначения.Исследование проводится при поддержке Российского Научного Фонда и выполняется в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". ЮФУ является участником федеральной программы Министерства науки и высшего образования России по треку "Исследовательское лидерство". В программе развития вуза пять стратегических проектов, среди которых – стратегический проект "Системы управления и гибридный интеллект".

https://ria.ru/20211202/yufu-1761491496.html

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университетская наука, навигатор абитуриента, технологии, россия, южный федеральный университет, российский научный фонд, ростов-на-дону