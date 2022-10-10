https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822727248.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 10.10.2022
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщают о взрывах в родном городе Владимира Зеленского - Кривом Роге. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:04
2022-10-10T11:04
2022-10-10T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
днепропетровская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в родном городе Владимира Зеленского - Кривом Роге."Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении "5 канала" в его Telegram-канале.Ранее Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине. Позднее он заявил об ударах по энергетической инфраструктуре страны. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Львове, Харькове и других городах.
https://ria.ru/20221010/zelenskiy-1822729216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:04 10.10.2022 (обновлено: 11:40 10.10.2022)
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге
Украинский Пятый канал сообщил о взрывах в родном для Зеленского Кривом Роге