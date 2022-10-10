https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822727248.html

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 10.10.2022

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщают о взрывах в родном городе Владимира Зеленского - Кривом Роге. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T11:04

2022-10-10T11:04

2022-10-10T11:40

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

украина

днепропетровская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в родном городе Владимира Зеленского - Кривом Роге."Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении "5 канала" в его Telegram-канале.Ранее Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине. Позднее он заявил об ударах по энергетической инфраструктуре страны. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Львове, Харькове и других городах.

https://ria.ru/20221010/zelenskiy-1822729216.html

кривой рог

украина

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область, ситуация в днр и лнр