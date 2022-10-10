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Нарышкин открыл выставку о преступлениях украинских неонацистов - РИА Новости, 10.10.2022
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Нарышкин открыл выставку о преступлениях украинских неонацистов
Нарышкин открыл выставку о преступлениях украинских неонацистов - РИА Новости, 10.10.2022
Нарышкин открыл выставку о преступлениях украинских неонацистов
Выставка "Свидетельства преступлений украинских нацистов и их пособников", рассказывающая о преступлениях нынешнего киевского режима, открылась в понедельник в... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:48
2022-10-10T10:48
россия
москва
донбасс
российское историческое общество
сергей нарышкин
общество
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Выставка "Свидетельства преступлений украинских нацистов и их пособников", рассказывающая о преступлениях нынешнего киевского режима, открылась в понедельник в Москве в Доме Российского исторического общества, передает корреспондент РИА Новости.Среди представленных экспонатов — осколки запрещенных боеприпасов, нацистская атрибутика украинских карательных подразделений и другие вещественные доказательства их преступлений.Экспозиция основана на показаниях очевидцев, собранных сотрудниками Фонда исследования проблем демократии, и на материальных источниках, привезенных из зоны проведения специальной военной операции членами межмузейной группы Минкультуры России.Выставку открыл председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Достаточно мельком взглянуть на представленные экспонаты, чтобы понять, почему миллионы людей Донбасса, Новороссии приняли для себя однозначное и безоговорочное решение быть навсегда с Россией", - сказал Нарышкин на церемонии открытия экспозиции."Вижу огромную трагедию в том, что на глазах всего лишь одного поколения процветающая в прошлом украинская советская республика превратилась в буквально фашистскую диктатуру и стала послушным орудием в руках группы тоталитарно-либеральных режимов Запада. И сегодня России с оружием в руках приходится бороться с этим абсолютным злом", - добавил он.
https://ria.ru/20220916/vystavka-1817363294.html
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россия, москва, донбасс, российское историческое общество, сергей нарышкин, общество
Россия, Москва, Донбасс, Российское историческое общество, Сергей Нарышкин, Общество
10:48 10.10.2022
 
Нарышкин открыл выставку о преступлениях украинских неонацистов

Глава СВР Нарышкин открыл в Москве выставку о преступлениях украинских неонацистов

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Выставка "Свидетельства преступлений украинских нацистов и их пособников", рассказывающая о преступлениях нынешнего киевского режима, открылась в понедельник в Москве в Доме Российского исторического общества, передает корреспондент РИА Новости.
Среди представленных экспонатов — осколки запрещенных боеприпасов, нацистская атрибутика украинских карательных подразделений и другие вещественные доказательства их преступлений.
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Экспозиция основана на показаниях очевидцев, собранных сотрудниками Фонда исследования проблем демократии, и на материальных источниках, привезенных из зоны проведения специальной военной операции членами межмузейной группы Минкультуры России.
Выставку открыл председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Достаточно мельком взглянуть на представленные экспонаты, чтобы понять, почему миллионы людей Донбасса, Новороссии приняли для себя однозначное и безоговорочное решение быть навсегда с Россией", - сказал Нарышкин на церемонии открытия экспозиции.
"Вижу огромную трагедию в том, что на глазах всего лишь одного поколения процветающая в прошлом украинская советская республика превратилась в буквально фашистскую диктатуру и стала послушным орудием в руках группы тоталитарно-либеральных режимов Запада. И сегодня России с оружием в руках приходится бороться с этим абсолютным злом", - добавил он.
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