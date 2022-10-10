https://ria.ru/20221010/vystavka-1822722017.html

Нарышкин открыл выставку о преступлениях украинских неонацистов

Нарышкин открыл выставку о преступлениях украинских неонацистов - РИА Новости, 10.10.2022

Нарышкин открыл выставку о преступлениях украинских неонацистов

Выставка "Свидетельства преступлений украинских нацистов и их пособников", рассказывающая о преступлениях нынешнего киевского режима, открылась в понедельник в... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:48

2022-10-10T10:48

2022-10-10T10:48

россия

москва

донбасс

российское историческое общество

сергей нарышкин

общество

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Выставка "Свидетельства преступлений украинских нацистов и их пособников", рассказывающая о преступлениях нынешнего киевского режима, открылась в понедельник в Москве в Доме Российского исторического общества, передает корреспондент РИА Новости.Среди представленных экспонатов — осколки запрещенных боеприпасов, нацистская атрибутика украинских карательных подразделений и другие вещественные доказательства их преступлений.Экспозиция основана на показаниях очевидцев, собранных сотрудниками Фонда исследования проблем демократии, и на материальных источниках, привезенных из зоны проведения специальной военной операции членами межмузейной группы Минкультуры России.Выставку открыл председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Достаточно мельком взглянуть на представленные экспонаты, чтобы понять, почему миллионы людей Донбасса, Новороссии приняли для себя однозначное и безоговорочное решение быть навсегда с Россией", - сказал Нарышкин на церемонии открытия экспозиции."Вижу огромную трагедию в том, что на глазах всего лишь одного поколения процветающая в прошлом украинская советская республика превратилась в буквально фашистскую диктатуру и стала послушным орудием в руках группы тоталитарно-либеральных режимов Запада. И сегодня России с оружием в руках приходится бороться с этим абсолютным злом", - добавил он.

https://ria.ru/20220916/vystavka-1817363294.html

https://ria.ru/20220914/ukraina-1816712332.html

россия

москва

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, москва, донбасс, российское историческое общество, сергей нарышкин, общество