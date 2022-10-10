https://ria.ru/20221010/vulkany-1822764418.html

В Италии на острове Стромболи активизировался вулкан

В Италии на острове Стромболи активизировался вулкан - РИА Новости, 10.10.2022

В Италии на острове Стромболи активизировался вулкан

Действующий вулкан на острове Стромболи к северу от Сицилии, активизировавшийся с минувших выходных, стал местом притяжения туристов, несмотря на предупреждения РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T14:24

2022-10-10T14:24

2022-10-10T14:24

туризм

туризм

новости - туризм

сицилия

италия

вулканы

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155618/46/1556184694_1:0:959:539_1920x0_80_0_0_57b1b4318795aea5fe47f188506d2faf.jpg

РИМ, 10 окт – РИА Новости. Действующий вулкан на острове Стромболи к северу от Сицилии, активизировавшийся с минувших выходных, стал местом притяжения туристов, несмотря на предупреждения местных властей, сообщила газета la Repubblica.Вулкан выбросил крупную массу пепла и дыма утром в воскресенье: поток лавы затем сошел в море с безопасного склона горы. Аналогичное событие с небольшим взрывом произошло в ночь на понедельник. Накануне служба гражданской обороны подняла с "желтого" до "оранжевого" уровень вулканической опасности, увеличив площадь оцепленной территории вокруг кратера, а мэр расположенного на острове городка Липари Риккардо Гулло обратился к немногочисленным его жителям с призывом искать укрытия в помещениях в случае нового извержения.Как пишет la Repubblica, туристы и местные обитатели не спешат покидать остров: все отели полны гостями, а столики уличных ресторанов стали зрительскими местами для наблюдения за зрелищным природным явлением. Также раскуплены билеты на прогулочные суда, которые привозят туристов к склону с вулканической лавой.По словам мэра Липари, на острове сейчас находятся около 600 человек, все они сохраняют спокойствие. Более того, на Стромболи сейчас высаживаются десятки новых туристов, отметил Гулло.

https://ria.ru/20221007/statui-1822126967.html

сицилия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, сицилия, италия, вулканы, туристы