https://ria.ru/20221010/vulkany-1822764418.html
В Италии на острове Стромболи активизировался вулкан
В Италии на острове Стромболи активизировался вулкан - РИА Новости, 10.10.2022
В Италии на острове Стромболи активизировался вулкан
Действующий вулкан на острове Стромболи к северу от Сицилии, активизировавшийся с минувших выходных, стал местом притяжения туристов, несмотря на предупреждения РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:24
2022-10-10T14:24
2022-10-10T14:24
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РИМ, 10 окт – РИА Новости. Действующий вулкан на острове Стромболи к северу от Сицилии, активизировавшийся с минувших выходных, стал местом притяжения туристов, несмотря на предупреждения местных властей, сообщила газета la Repubblica.Вулкан выбросил крупную массу пепла и дыма утром в воскресенье: поток лавы затем сошел в море с безопасного склона горы. Аналогичное событие с небольшим взрывом произошло в ночь на понедельник. Накануне служба гражданской обороны подняла с "желтого" до "оранжевого" уровень вулканической опасности, увеличив площадь оцепленной территории вокруг кратера, а мэр расположенного на острове городка Липари Риккардо Гулло обратился к немногочисленным его жителям с призывом искать укрытия в помещениях в случае нового извержения.Как пишет la Repubblica, туристы и местные обитатели не спешат покидать остров: все отели полны гостями, а столики уличных ресторанов стали зрительскими местами для наблюдения за зрелищным природным явлением. Также раскуплены билеты на прогулочные суда, которые привозят туристов к склону с вулканической лавой.По словам мэра Липари, на острове сейчас находятся около 600 человек, все они сохраняют спокойствие. Более того, на Стромболи сейчас высаживаются десятки новых туристов, отметил Гулло.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сицилия, италия, вулканы, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сицилия, Италия, вулканы, туристы
В Италии на острове Стромболи активизировался вулкан
Вулкан на острове Стромболи в Италии стал местом притяжения туристов из-за извержения
РИМ, 10 окт – РИА Новости. Действующий вулкан на острове Стромболи к северу от Сицилии, активизировавшийся с минувших выходных, стал местом притяжения туристов, несмотря на предупреждения местных властей, сообщила газета la Repubblica.
Вулкан выбросил крупную массу пепла и дыма утром в воскресенье: поток лавы затем сошел в море с безопасного склона горы. Аналогичное событие с небольшим взрывом произошло в ночь на понедельник. Накануне служба гражданской обороны подняла с "желтого" до "оранжевого" уровень вулканической опасности, увеличив площадь оцепленной территории вокруг кратера, а мэр расположенного на острове городка Липари Риккардо Гулло обратился к немногочисленным его жителям с призывом искать укрытия в помещениях в случае нового извержения.
Как пишет la Repubblica, туристы и местные обитатели не спешат покидать остров: все отели полны гостями, а столики уличных ресторанов стали зрительскими местами для наблюдения за зрелищным природным явлением. Также раскуплены билеты на прогулочные суда, которые привозят туристов к склону с вулканической лавой.
По словам мэра Липари, на острове сейчас находятся около 600 человек, все они сохраняют спокойствие. Более того, на Стромболи сейчас высаживаются десятки новых туристов, отметил Гулло.