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Путин во вторник встретится в Петербурге с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 10.10.2022
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Путин во вторник встретится в Петербурге с главой МАГАТЭ
Путин во вторник встретится в Петербурге с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 10.10.2022
Путин во вторник встретится в Петербурге с главой МАГАТЭ
Президент России Владимир Путин во вторник встретится в Петербурге с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:55
2022-10-10T12:55
санкт-петербург
магатэ
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится в Петербурге с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Также несколько рабочих встреч запланировано у Путина, и будет находиться в России гендиректор МАГАТЭ Гросси. И также завтра планируется, что он будет у президента Путина", - сказал Песков журналистам.Ранее Гросси сообщал, что в ближайшее время посетит Россию, а затем прибудет на Украину по вопросу "о зоне ядерной безопасности и защиты" вокруг Запорожской АЭС.
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санкт-петербург, магатэ, владимир путин
Санкт-Петербург, МАГАТЭ, Владимир Путин
12:55 10.10.2022
 
Путин во вторник встретится в Петербурге с главой МАГАТЭ

Путин во вторник встретится в Петербурге с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится в Петербурге с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Также несколько рабочих встреч запланировано у Путина, и будет находиться в России гендиректор МАГАТЭ Гросси. И также завтра планируется, что он будет у президента Путина", - сказал Песков журналистам.
Ранее Гросси сообщал, что в ближайшее время посетит Россию, а затем прибудет на Украину по вопросу "о зоне ядерной безопасности и защиты" вокруг Запорожской АЭС.
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 14:57
Российский статус ЗАЭС не обсуждается, заявил Рогов
 
Санкт-ПетербургМАГАТЭВладимир Путин
 
 
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