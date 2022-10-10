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Путин во вторник встретится в Петербурге с главой МАГАТЭ
Путин во вторник встретится в Петербурге с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 10.10.2022
Путин во вторник встретится в Петербурге с главой МАГАТЭ
Президент России Владимир Путин во вторник встретится в Петербурге с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:55
2022-10-10T12:55
2022-10-10T12:55
санкт-петербург
магатэ
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится в Петербурге с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Также несколько рабочих встреч запланировано у Путина, и будет находиться в России гендиректор МАГАТЭ Гросси. И также завтра планируется, что он будет у президента Путина", - сказал Песков журналистам.Ранее Гросси сообщал, что в ближайшее время посетит Россию, а затем прибудет на Украину по вопросу "о зоне ядерной безопасности и защиты" вокруг Запорожской АЭС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, магатэ, владимир путин
Санкт-Петербург, МАГАТЭ, Владимир Путин
Путин во вторник встретится в Петербурге с главой МАГАТЭ
Путин во вторник встретится в Петербурге с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси