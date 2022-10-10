https://ria.ru/20221010/vospitatel-1822926607.html
В Сочи возбудили дело против воспитателя детсада за избиение ребенка
В Сочи возбудили дело против воспитателя детсада за избиение ребенка - РИА Новости, 10.10.2022
В Сочи возбудили дело против воспитателя детсада за избиение ребенка
Уголовное дело расследуется в Сочи после публикации видео, на котором воспитатели бьют малышей в детском саду, рассказали РИА Новости в пресс-службе надзорного... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:41
2022-10-10T18:41
2022-10-10T18:41
происшествия
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краснодарский край
россия
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СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Уголовное дело расследуется в Сочи после публикации видео, на котором воспитатели бьют малышей в детском саду, рассказали РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства Краснодарского края.Судя по видео из социальных сетей, инцидент произошел, предположительно, в детском саду "Империя детства". На кадрах видно, как одна женщина, оскорбляя, бьет ребенка учебником по голове, другая по ушам, еще одного хватают за волосы."В отношении одного из воспитателей возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание), по другой - решается вопрос о возбуждении по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сказали в ведомстве.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел еще полтора года назад, в феврале 2021-го, тогда же было возбуждено уголовное дело, однако в сеть видео попало только сейчас.По его словам, попавшие на видео дети "особенные" - с различными патологиями. Сейчас, по его словам, разбирательство вокруг этой ситуации продолжается.
https://ria.ru/20221010/kotlas-1822911676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, сочи, краснодарский край, россия, дети
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, Дети
В Сочи возбудили дело против воспитателя детсада за избиение ребенка
В Сочи возбудили дело против воспитателя детсада за избиение ребенка учебником по голове
СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Уголовное дело расследуется в Сочи после публикации видео, на котором воспитатели бьют малышей в детском саду, рассказали РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства Краснодарского края.
Судя по видео из социальных сетей, инцидент произошел, предположительно, в детском саду "Империя детства". На кадрах видно, как одна женщина, оскорбляя, бьет ребенка учебником по голове, другая по ушам, еще одного хватают за волосы.
"В отношении одного из воспитателей возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ
(истязание), по другой - решается вопрос о возбуждении по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сказали в ведомстве.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел еще полтора года назад, в феврале 2021-го, тогда же было возбуждено уголовное дело, однако в сеть видео попало только сейчас.
По его словам, попавшие на видео дети "особенные" - с различными патологиями. Сейчас, по его словам, разбирательство вокруг этой ситуации продолжается.