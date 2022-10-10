Рейтинг@Mail.ru
В Сочи возбудили дело против воспитателя детсада за избиение ребенка - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/vospitatel-1822926607.html
В Сочи возбудили дело против воспитателя детсада за избиение ребенка
В Сочи возбудили дело против воспитателя детсада за избиение ребенка - РИА Новости, 10.10.2022
В Сочи возбудили дело против воспитателя детсада за избиение ребенка
Уголовное дело расследуется в Сочи после публикации видео, на котором воспитатели бьют малышей в детском саду, рассказали РИА Новости в пресс-службе надзорного... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:41
2022-10-10T18:41
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753804312_110:0:1091:552_1920x0_80_0_0_76a3609e9fa4fdfbbf2bdf7999b9bf01.jpg
СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Уголовное дело расследуется в Сочи после публикации видео, на котором воспитатели бьют малышей в детском саду, рассказали РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства Краснодарского края.Судя по видео из социальных сетей, инцидент произошел, предположительно, в детском саду "Империя детства". На кадрах видно, как одна женщина, оскорбляя, бьет ребенка учебником по голове, другая по ушам, еще одного хватают за волосы."В отношении одного из воспитателей возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание), по другой - решается вопрос о возбуждении по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сказали в ведомстве.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел еще полтора года назад, в феврале 2021-го, тогда же было возбуждено уголовное дело, однако в сеть видео попало только сейчас.По его словам, попавшие на видео дети "особенные" - с различными патологиями. Сейчас, по его словам, разбирательство вокруг этой ситуации продолжается.
https://ria.ru/20221010/kotlas-1822911676.html
сочи
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/09/1753804312_232:0:968:552_1920x0_80_0_0_7a648682993190e9dc201139d55dfb69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, краснодарский край, россия, дети
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, Дети
18:41 10.10.2022
 
В Сочи возбудили дело против воспитателя детсада за избиение ребенка

В Сочи возбудили дело против воспитателя детсада за избиение ребенка учебником по голове

© Фото : пресс-служба правительства Белгородской областиКомната сна в детском саду
Комната сна в детском саду - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области
Комната сна в детском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Уголовное дело расследуется в Сочи после публикации видео, на котором воспитатели бьют малышей в детском саду, рассказали РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства Краснодарского края.
Судя по видео из социальных сетей, инцидент произошел, предположительно, в детском саду "Империя детства". На кадрах видно, как одна женщина, оскорбляя, бьет ребенка учебником по голове, другая по ушам, еще одного хватают за волосы.
"В отношении одного из воспитателей возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание), по другой - решается вопрос о возбуждении по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сказали в ведомстве.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел еще полтора года назад, в феврале 2021-го, тогда же было возбуждено уголовное дело, однако в сеть видео попало только сейчас.
По его словам, попавшие на видео дети "особенные" - с различными патологиями. Сейчас, по его словам, разбирательство вокруг этой ситуации продолжается.
Наручники - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 18:03
В Сочи задержали экс-мэра Котласа при попытке покинуть Россию
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайРоссияДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала