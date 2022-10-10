https://ria.ru/20221010/vospitatel-1822926607.html

В Сочи возбудили дело против воспитателя детсада за избиение ребенка

В Сочи возбудили дело против воспитателя детсада за избиение ребенка - РИА Новости, 10.10.2022

В Сочи возбудили дело против воспитателя детсада за избиение ребенка

Уголовное дело расследуется в Сочи после публикации видео, на котором воспитатели бьют малышей в детском саду, рассказали РИА Новости в пресс-службе надзорного... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:41

2022-10-10T18:41

2022-10-10T18:41

происшествия

сочи

краснодарский край

россия

дети

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СОЧИ, 10 окт – РИА Новости. Уголовное дело расследуется в Сочи после публикации видео, на котором воспитатели бьют малышей в детском саду, рассказали РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства Краснодарского края.Судя по видео из социальных сетей, инцидент произошел, предположительно, в детском саду "Империя детства". На кадрах видно, как одна женщина, оскорбляя, бьет ребенка учебником по голове, другая по ушам, еще одного хватают за волосы."В отношении одного из воспитателей возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание), по другой - решается вопрос о возбуждении по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сказали в ведомстве.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел еще полтора года назад, в феврале 2021-го, тогда же было возбуждено уголовное дело, однако в сеть видео попало только сейчас.По его словам, попавшие на видео дети "особенные" - с различными патологиями. Сейчас, по его словам, разбирательство вокруг этой ситуации продолжается.

https://ria.ru/20221010/kotlas-1822911676.html

сочи

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, сочи, краснодарский край, россия, дети