https://ria.ru/20221010/voenkomat-1822922681.html

Суд арестовал петербуржца, собиравшегося поджечь военкомат

Суд арестовал петербуржца, собиравшегося поджечь военкомат - РИА Новости, 10.10.2022

Суд арестовал петербуржца, собиравшегося поджечь военкомат

Райсуд в Санкт-Петербурге арестовал местного жителя Максима Асрияна, который собирался поджечь военкомат, по подозрению в подготовке теракта, сообщила... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:30

2022-10-10T18:30

2022-10-10T18:30

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге арестовал местного жителя Максима Асрияна, который собирался поджечь военкомат, по подозрению в подготовке теракта, сообщила объединенная пресс-служба судов города.Как отмечается, не позднее 30 сентября Асриян, "придерживаясь экстремистских взглядов и позиций", а также "испытывая недовольство действующей властью" и, в частности, проведением специальной военной операции, решил "совершить террористический акт путем поджога здания военного комиссариата". При этом он преследовал цели "устрашения населения", а также намеревался причинить крупный ущерб.Выбрав в качестве цели военкомат Фрунзенского района, Асриян купил в сетевом магазине две бутылки жидкости для розжига и пешком направился к комиссариату. Как информирует судебная пресс-служба, ему не удалось осуществить задуманное, поскольку здание охранялось Росгвардией, что "создало опасность для данного лица быть обнаруженным и задержанным при попытке совершить… преступление".Асрияна задержали в воскресенье в процессуальном порядке. Обвинение ему не предъявлялось, но мужчина признал вину, уточняют в пресс-службе судов Петербурге."Фрунзенский районный суд… рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Максиму Асрияну, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 (приготовление к преступлению – ред.) – частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт – ред.)… Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Асрияну стражу по 8 декабря", - заключает судебная пресс-служба.

https://ria.ru/20221007/zaderzhanie-1822143879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, россия