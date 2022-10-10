https://ria.ru/20221010/uzbekistan-1822715218.html
Россияне стали в два раза чаще посещать Узбекистан
Россияне стали в два раза чаще посещать Узбекистан - РИА Новости, 10.10.2022
Россияне стали в два раза чаще посещать Узбекистан
Число туристов из России в Узбекистан в январе-сентябре 2022 года выросло в 2,1 раза по сравнению с итогами 2021 года, до 395,1 тысячи человек, приток... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:37
2022-10-10T10:37
2022-10-10T10:37
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ТАШКЕНТ, 10 окт — РИА Новости. Число туристов из России в Узбекистан в январе-сентябре 2022 года выросло в 2,1 раза по сравнению с итогами 2021 года, до 395,1 тысячи человек, приток российских гостей стабильно растет с весны, сообщает в понедельник узбекистанский госкомстат.По данным ведомства, за девять месяцев этого года число иностранных туристов, посетивших Узбекистан, выросло в 3,2 раза – до 3,6 миллиона человек. В том числе из России приехали 395,1 тысячи человек против 190,5 тысячи по итогам 2021 года. Таким образом, темп роста российских туристов в республику составил 2,1 раза.Приток россиян увеличивается с весны – с 29,3 тысячи в апреле до 78,2 тысячи в сентябре. Российские туристы при этом стабильно занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран – Казахстана, Таджикистана и Киргизии.Для приезжающих иностранцев с 10 июня были отменены ряд требований, ранее введенных в связи с пандемией коронавируса: обязательный ПЦР-тест, экспресс-тест, а также сертификат или паспорт о вакцинации против COVID-19.По данным узбекской стороны, в "допандемийном" 2019 году Узбекистан посетили почти 450 тысяч туристов из РФ.В начале марта между правительствами Узбекистана и РФ был подписан план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами. В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.
https://ria.ru/20221004/uzbekistan-1821388756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, узбекистан, туристы, куда можно лететь, куда поехать
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Узбекистан, туристы, куда можно лететь, куда поехать
Россияне стали в два раза чаще посещать Узбекистан
Число туристов из России в Узбекистан за девять месяцев 2022 года выросло в 2,1 раза
ТАШКЕНТ, 10 окт — РИА Новости. Число туристов из России в Узбекистан в январе-сентябре 2022 года выросло в 2,1 раза по сравнению с итогами 2021 года, до 395,1 тысячи человек, приток российских гостей стабильно растет с весны, сообщает в понедельник узбекистанский госкомстат.
По данным ведомства, за девять месяцев этого года число иностранных туристов, посетивших Узбекистан, выросло в 3,2 раза – до 3,6 миллиона человек. В том числе из России приехали 395,1 тысячи человек против 190,5 тысячи по итогам 2021 года. Таким образом, темп роста российских туристов в республику составил 2,1 раза.
Приток россиян увеличивается с весны – с 29,3 тысячи в апреле до 78,2 тысячи в сентябре. Российские туристы при этом стабильно занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран – Казахстана
, Таджикистана
и Киргизии
.
Для приезжающих иностранцев с 10 июня были отменены ряд требований, ранее введенных в связи с пандемией коронавируса: обязательный ПЦР-тест, экспресс-тест, а также сертификат или паспорт о вакцинации против COVID-19.
По данным узбекской стороны, в "допандемийном" 2019 году Узбекистан посетили почти 450 тысяч туристов из РФ.
В начале марта между правительствами Узбекистана и РФ был подписан план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами. В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.