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Казанский федеральный университет открыл филиал в Узбекистане - РИА Новости, 10.10.2022
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https://ria.ru/20221010/universitet-1822783657.html
Казанский федеральный университет открыл филиал в Узбекистане
Казанский федеральный университет открыл филиал в Узбекистане - РИА Новости, 10.10.2022
Казанский федеральный университет открыл филиал в Узбекистане
Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета открылся в понедельник в Узбекистане, сообщает пресс-служба президента Татарстана. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:24
2022-10-10T13:24
республика татарстан
рустам минниханов
узбекистан
республика татарстан (татарстан)
казань
казанский (приволжский) федеральный университет
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КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета открылся в понедельник в Узбекистане, сообщает пресс-служба президента Татарстана.Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник находится в Узбекистане с рабочим визитом. В частности, он посещает крупные предприятия, встречается с руководством областей Узбекистана, обсуждаются вопросы расширения сотрудничества."В городе Джизак Республики Узбекистан состоялось открытие филиала Казанского (Приволжского) федерального университета. Это первый зарубежный филиал КФУ. В церемонии открытия приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и химической отраслей - министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов", - говорится в сообщении.Проект реализован при поддержке руководства Узбекистана. Для филиала предоставлены помещения, проведен ремонт, прорабатывается вопрос по закупке оборудования. Исходя из потребностей республики был сформирован перечень направлений, по которым будет осуществляться подготовка специалистов. В частности, это такие флагманские специальности, как машиностроение, геология, программный инжиниринг, экономика, информационные системы и технологии, менеджмент, лингвистика, фармация в области биомедицины, журналистика."Символично, что филиал открывается именно в Республике Узбекистан. Нас связывают традиции многолетнего продуктивного сотрудничества, которое в последние годы стабильно укрепляется... Благодаря этому филиалу у молодежи будет возможность получить высококачественное образование, не выезжая за пределы своей страны, в замечательных условиях и по различным направлениям подготовки", - отметил Минниханов.Учебный процесс в новом филиале начнется 31 октября. К обучению на первом курсе приступят 300 студентов, на втором курсе – 59.Отмечается, что открытие филиала КФУ в Узбекистане создает широкие возможности для еще большей интеграции научно-образовательных процессов и разработок татарстанских специалистов. Первый зарубежный филиал позволит КФУ принимать студентов не только в Казани, Набережных Челнах и Елабуге, но и в Джизаке. Это будет способствовать увеличению количества мест в общежитиях и снижению нагрузки на действующий аудиторный фонд университета. В целом сегодня в Казанском федеральном университете обучаются 10 тысяч иностранных студентов, 25% из которых – студенты из Узбекистана.
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рустам минниханов, узбекистан, республика татарстан (татарстан), казань, казанский (приволжский) федеральный университет
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Узбекистан, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет
13:24 10.10.2022
 
Казанский федеральный университет открыл филиал в Узбекистане

Филиал Казанского федерального университета открылся в понедельник в Узбекистане

© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Роман Кручинин
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Казань. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета открылся в понедельник в Узбекистане, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в понедельник находится в Узбекистане с рабочим визитом. В частности, он посещает крупные предприятия, встречается с руководством областей Узбекистана, обсуждаются вопросы расширения сотрудничества.
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"В городе Джизак Республики Узбекистан состоялось открытие филиала Казанского (Приволжского) федерального университета. Это первый зарубежный филиал КФУ. В церемонии открытия приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и химической отраслей - министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов", - говорится в сообщении.
Проект реализован при поддержке руководства Узбекистана. Для филиала предоставлены помещения, проведен ремонт, прорабатывается вопрос по закупке оборудования. Исходя из потребностей республики был сформирован перечень направлений, по которым будет осуществляться подготовка специалистов. В частности, это такие флагманские специальности, как машиностроение, геология, программный инжиниринг, экономика, информационные системы и технологии, менеджмент, лингвистика, фармация в области биомедицины, журналистика.
"Символично, что филиал открывается именно в Республике Узбекистан. Нас связывают традиции многолетнего продуктивного сотрудничества, которое в последние годы стабильно укрепляется... Благодаря этому филиалу у молодежи будет возможность получить высококачественное образование, не выезжая за пределы своей страны, в замечательных условиях и по различным направлениям подготовки", - отметил Минниханов.
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Учебный процесс в новом филиале начнется 31 октября. К обучению на первом курсе приступят 300 студентов, на втором курсе – 59.
Отмечается, что открытие филиала КФУ в Узбекистане создает широкие возможности для еще большей интеграции научно-образовательных процессов и разработок татарстанских специалистов. Первый зарубежный филиал позволит КФУ принимать студентов не только в Казани, Набережных Челнах и Елабуге, но и в Джизаке. Это будет способствовать увеличению количества мест в общежитиях и снижению нагрузки на действующий аудиторный фонд университета. В целом сегодня в Казанском федеральном университете обучаются 10 тысяч иностранных студентов, 25% из которых – студенты из Узбекистана.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановУзбекистанРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньКазанский (Приволжский) федеральный университет
 
 
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