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Украина возводит укрепления на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822885055.html
Украина возводит укрепления на границе с Белоруссией
Украина возводит укрепления на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.10.2022
Украина возводит укрепления на границе с Белоруссией
Украина начала строить фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, сообщается в Telegram-канале украинского МВД. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:07
2022-10-10T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
мвд украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украина начала строить фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, сообщается в Telegram-канале украинского МВД.В ведомстве пояснили, что заместитель министра Игорь Бондаренко проинспектировал этот участок границы. "Активно создаются фортификационные сооружения, усиливаются структурные подразделения, отрабатывается взаимодействие между силами безопасности и обороны Украины", — говорится в видео, опубликованном в МВД.Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предупредили по неофициальным каналам о готовящемся ударе со стороны Украины. По его словам, такое нападение стало бы безумием с военной точки зрения, но Запад подталкивает к этому киевский режим, чтобы втянуть Белоруссию в войну.На фоне этого обострения Белоруссия и Россия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Ее формирование началось два дня назад.Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин, со своей стороны, подчеркнул, что эти планы носят оборонительный характер, но в случае агрессии против республики ответ будет мгновенным и жестким.
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в мире, украина, белоруссия, мвд украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, МВД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:07 10.10.2022 (обновлено: 17:50 10.10.2022)
 
Украина возводит укрепления на границе с Белоруссией

МВД Украины сообщило о работе над фортификационными сооружениями на границе с Белоруссией

CC BY 4.0 / Государственная пограничная служба Украины / Автомобили пограничной службы Украины на границе с Белоруссией
Автомобили пограничной службы Украины на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
CC BY 4.0 / Государственная пограничная служба Украины /
Автомобили пограничной службы Украины на границе с Белоруссией. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украина начала строить фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, сообщается в Telegram-канале украинского МВД.
В ведомстве пояснили, что заместитель министра Игорь Бондаренко проинспектировал этот участок границы.
"Активно создаются фортификационные сооружения, усиливаются структурные подразделения, отрабатывается взаимодействие между силами безопасности и обороны Украины", — говорится в видео, опубликованном в МВД.
Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предупредили по неофициальным каналам о готовящемся ударе со стороны Украины. По его словам, такое нападение стало бы безумием с военной точки зрения, но Запад подталкивает к этому киевский режим, чтобы втянуть Белоруссию в войну.
На фоне этого обострения Белоруссия и Россия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Ее формирование началось два дня назад.
Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин, со своей стороны, подчеркнул, что эти планы носят оборонительный характер, но в случае агрессии против республики ответ будет мгновенным и жестким.
Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 16:42Специальная военная операция на Украине
Россия готова защитить Белоруссию от удара с Украины, заявил сенатор
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияМВД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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