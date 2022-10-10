17:07 10.10.2022 (обновлено: 17:50 10.10.2022)
Украина возводит укрепления на границе с Белоруссией
МВД Украины сообщило о работе над фортификационными сооружениями на границе с Белоруссией
CC BY 4.0 / Государственная пограничная служба Украины / Автомобили пограничной службы Украины на границе с Белоруссией
Автомобили пограничной службы Украины на границе с Белоруссией. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украина начала строить фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, сообщается в Telegram-канале украинского МВД.
В ведомстве пояснили, что заместитель министра Игорь Бондаренко проинспектировал этот участок границы.
"Активно создаются фортификационные сооружения, усиливаются структурные подразделения, отрабатывается взаимодействие между силами безопасности и обороны Украины", — говорится в видео, опубликованном в МВД.
Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предупредили по неофициальным каналам о готовящемся ударе со стороны Украины. По его словам, такое нападение стало бы безумием с военной точки зрения, но Запад подталкивает к этому киевский режим, чтобы втянуть Белоруссию в войну.
На фоне этого обострения Белоруссия и Россия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Ее формирование началось два дня назад.
Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин, со своей стороны, подчеркнул, что эти планы носят оборонительный характер, но в случае агрессии против республики ответ будет мгновенным и жестким.