https://ria.ru/20221010/ukraina-1822885055.html

Украина возводит укрепления на границе с Белоруссией

Украина возводит укрепления на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.10.2022

Украина возводит укрепления на границе с Белоруссией

Украина начала строить фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, сообщается в Telegram-канале украинского МВД. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:07

2022-10-10T17:07

2022-10-10T17:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украина начала строить фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, сообщается в Telegram-канале украинского МВД.В ведомстве пояснили, что заместитель министра Игорь Бондаренко проинспектировал этот участок границы. "Активно создаются фортификационные сооружения, усиливаются структурные подразделения, отрабатывается взаимодействие между силами безопасности и обороны Украины", — говорится в видео, опубликованном в МВД.Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предупредили по неофициальным каналам о готовящемся ударе со стороны Украины. По его словам, такое нападение стало бы безумием с военной точки зрения, но Запад подталкивает к этому киевский режим, чтобы втянуть Белоруссию в войну.На фоне этого обострения Белоруссия и Россия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Ее формирование началось два дня назад.Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин, со своей стороны, подчеркнул, что эти планы носят оборонительный характер, но в случае агрессии против республики ответ будет мгновенным и жестким.

https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822871980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, мвд украины, ситуация в днр и лнр