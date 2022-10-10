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Сенатор одобрил нанесение ударов по критической инфраструктуре Украины - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822866973.html
Сенатор одобрил нанесение ударов по критической инфраструктуре Украины
Сенатор одобрил нанесение ударов по критической инфраструктуре Украины - РИА Новости, 10.10.2022
Сенатор одобрил нанесение ударов по критической инфраструктуре Украины
Нанесение ударов по критической инфраструктуре Украины ускорит окончание специальной военной операции, а пока Россия будет действовать еще более решительно,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:35
2022-10-10T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
виктор бондарев
россия
совет федерации рф
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Нанесение ударов по критической инфраструктуре Украины ускорит окончание специальной военной операции, а пока Россия будет действовать еще более решительно, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев."Нанесение массированных высокоточных ударов по критической инфраструктуре противника ускорит окончание специальной военной операции и позволит сохранить множество жизней. Это вынужденный шаг, на который Россия пошла, отчаявшись докричаться до разума украинского руководства", - написал он в своём Telegram-канале.По мнению сенатора, лишившись энергоресурсов - отопления, света, воды и связи - украинское руководство, "возможно, тысячу раз подумает, прежде чем осуществлять террористические акты, сродни тому, который был произведён в отношении Крымского моста". "А украинский народ, возможно, задумается о том, какие тяготы терпит из-за политики своего президента, его администрации и окружения, и инициирует процедуру импичмента", - считает Бондарев.При этом он высказал мнение, что, возможно, после сегодняшних действий России Киев мог бы сложить оружие, чтобы минимизировать фронтовые и тыловые потери. Однако, продолжил глава комитета, это ему не позволит Запад, вынуждающий Украину продолжать боевые действия."Ни одна война не обходится без жертв. Но мы прилагаем все усилия к тому, чтобы минимизировать их численность", - заявил Бондарев. "Несомненно, с сегодняшнего дня Россия приступила к новому этапу специальной военной операции. И действовать мы будем ещё более решительно", - заключил он.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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в мире, виктор бондарев, россия, совет федерации рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктор Бондарев, Россия, Совет Федерации РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:35 10.10.2022
 
Сенатор одобрил нанесение ударов по критической инфраструктуре Украины

Сенатор Бондарев: удары по критической инфраструктуре Украины ускорят окончание операции

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанкВиктор Бондарев
Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / МЧС РФ
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Виктор Бондарев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Нанесение ударов по критической инфраструктуре Украины ускорит окончание специальной военной операции, а пока Россия будет действовать еще более решительно, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Нанесение массированных высокоточных ударов по критической инфраструктуре противника ускорит окончание специальной военной операции и позволит сохранить множество жизней. Это вынужденный шаг, на который Россия пошла, отчаявшись докричаться до разума украинского руководства", - написал он в своём Telegram-канале.
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По мнению сенатора, лишившись энергоресурсов - отопления, света, воды и связи - украинское руководство, "возможно, тысячу раз подумает, прежде чем осуществлять террористические акты, сродни тому, который был произведён в отношении Крымского моста". "А украинский народ, возможно, задумается о том, какие тяготы терпит из-за политики своего президента, его администрации и окружения, и инициирует процедуру импичмента", - считает Бондарев.
При этом он высказал мнение, что, возможно, после сегодняшних действий России Киев мог бы сложить оружие, чтобы минимизировать фронтовые и тыловые потери. Однако, продолжил глава комитета, это ему не позволит Запад, вынуждающий Украину продолжать боевые действия.
"Ни одна война не обходится без жертв. Но мы прилагаем все усилия к тому, чтобы минимизировать их численность", - заявил Бондарев. "Несомненно, с сегодняшнего дня Россия приступила к новому этапу специальной военной операции. И действовать мы будем ещё более решительно", - заключил он.
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Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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