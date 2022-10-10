https://ria.ru/20221010/ukraina-1822705464.html

В МВД Украины сообщили, что Львов и Тернополь частично остались без света

В МВД Украины сообщили, что Львов и Тернополь частично остались без света - РИА Новости, 10.10.2022

В МВД Украины сообщили, что Львов и Тернополь частично остались без света

Некоторые районы Львова и Тернополя остались без света после ракетных ударов, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T09:33

2022-10-10T09:33

2022-10-10T09:42

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Некоторые районы Львова и Тернополя остались без света после ракетных ударов, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко."После сообщений о взрывах в некоторых районах Львова и Тернополя пропало электричество", - написал Геращенко в Telegram-канале.Ранее об этом сообщили украинские СМИ.

https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822703004.html

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