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В МВД Украины сообщили, что Львов и Тернополь частично остались без света - РИА Новости, 10.10.2022
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В МВД Украины сообщили, что Львов и Тернополь частично остались без света
В МВД Украины сообщили, что Львов и Тернополь частично остались без света - РИА Новости, 10.10.2022
В МВД Украины сообщили, что Львов и Тернополь частично остались без света
Некоторые районы Львова и Тернополя остались без света после ракетных ударов, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:33
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львов
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Некоторые районы Львова и Тернополя остались без света после ракетных ударов, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко."После сообщений о взрывах в некоторых районах Львова и Тернополя пропало электричество", - написал Геращенко в Telegram-канале.Ранее об этом сообщили украинские СМИ.
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львов, тернополь, украина, в мире
Львов, Тернополь, Украина, В мире
09:33 10.10.2022 (обновлено: 09:42 10.10.2022)
 
В МВД Украины сообщили, что Львов и Тернополь частично остались без света

Глава МВД Украины Геращенко: некоторые районы Львова и Тернополя остались без света

© Фото : Public domainУлица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Public domain
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Некоторые районы Львова и Тернополя остались без света после ракетных ударов, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
"После сообщений о взрывах в некоторых районах Львова и Тернополя пропало электричество", - написал Геращенко в Telegram-канале.
Ранее об этом сообщили украинские СМИ.
Украинский город Львов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
09:21
Во Львове прогремели взрывы
 
ЛьвовТернопольУкраинаВ мире
 
 
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