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В МВД Украины сообщили, что Львов и Тернополь частично остались без света
В МВД Украины сообщили, что Львов и Тернополь частично остались без света - РИА Новости, 10.10.2022
В МВД Украины сообщили, что Львов и Тернополь частично остались без света
Некоторые районы Львова и Тернополя остались без света после ракетных ударов, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:33
2022-10-10T09:33
2022-10-10T09:42
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Некоторые районы Львова и Тернополя остались без света после ракетных ударов, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко."После сообщений о взрывах в некоторых районах Львова и Тернополя пропало электричество", - написал Геращенко в Telegram-канале.Ранее об этом сообщили украинские СМИ.
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львов, тернополь, украина, в мире
Львов, Тернополь, Украина, В мире
09:33 10.10.2022 (обновлено: 09:42 10.10.2022)
В МВД Украины сообщили, что Львов и Тернополь частично остались без света
Глава МВД Украины Геращенко: некоторые районы Львова и Тернополя остались без света