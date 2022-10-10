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В Таджикистане стартовали учения ОДКБ "Рубеж"
В Таджикистане стартовали учения ОДКБ "Рубеж" - РИА Новости, 10.10.2022
В Таджикистане стартовали учения ОДКБ "Рубеж"
Учения коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022" начались в Таджикистане, сообщает секретариат ОДКБ. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:25
2022-10-10T20:25
2022-10-10T20:25
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ДУШАНБЕ, 10 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Учения коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022" начались в Таджикистане, сообщает секретариат ОДКБ.На учениях отработают подготовку и ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся в страну ОДКБ.Сообщается, что активная фаза учений пройдет на полигоне Харбмайдон в 140 километрах южнее Душанбе 17-21 октября. Планируется, что общая численность участников учений составит около 1 тысячи человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотников.В учениях примут участие контингенты стран Центрально-Азиатского региона ОДКБ, оперативные группы объединенного штаба и секретариата организации.
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таджикистан, душанбе, одкб
Таджикистан, Душанбе, ОДКБ
В Таджикистане стартовали учения ОДКБ "Рубеж"
В Таджикистане стартовали учения коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ "Рубеж"