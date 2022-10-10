https://ria.ru/20221010/travnikov-1822688340.html

Власти Новосибирской области заявили о выплатах мобилизованным

Власти Новосибирской области заявили о выплатах мобилизованным - РИА Новости, 10.10.2022

Власти Новосибирской области заявили о выплатах мобилизованным

Власти Новосибирской области приняли решение о выплате резервистам, призванным в Вооруженные Силы России в рамках частичной мобилизации, единовременных выплат в РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T06:57

2022-10-10T06:57

2022-10-10T06:58

андрей травников

сергей шойгу

россия

новосибирская область

украина

частичная мобилизация в россии

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НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Власти Новосибирской области приняли решение о выплате резервистам, призванным в Вооруженные Силы России в рамках частичной мобилизации, единовременных выплат в размере 100 тысяч рублей, сообщил в понедельник губернатор региона Андрей Травников."Мы видим, что очень много беспокойства со стороны военнослужащих и членов их семей по поводу материальной поддержки до момента, пока не пойдет перечисление денежного довольствия в рамках подписанных военных контрактов. Для того, чтобы снять это беспокойство, мной принято решение о единовременных выплатах каждому военнослужащему, призванному в рамках частичной мобилизации, из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей", - сказал он на оперативном совещании в областном правительстве.Глава региона поручил министру финансов и налоговой политики выделить деньги из резервного фонда региона, а министру труда и социального развития региона - обеспечить реализацию механизма выплат и подготовить документы для принятия на заседании областного правительства, которое состоится в понедельник.Травников также сообщил, что на этой неделе продолжит работу консультационный центр для мобилизованных в Новосибирском высшем военно-командном училище. Всего за прошлую неделю в центр обратилось 2516 человек.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821056502.html

россия

новосибирская область

украина

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андрей травников, сергей шойгу, россия, новосибирская область, украина, частичная мобилизация в россии