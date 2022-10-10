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"Хуже Джонсона". В Британии задумались, как убрать Трасс - РИА Новости, 10.10.2022
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"Хуже Джонсона". В Британии задумались, как убрать Трасс
"Хуже Джонсона". В Британии задумались, как убрать Трасс - РИА Новости, 10.10.2022
"Хуже Джонсона". В Британии задумались, как убрать Трасс
Лиз Трасс лишь месяц занимает пост премьер-министра Великобритании, но уже идут разговоры о том, как ее сместить с поста, пишет главный политический... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T07:11
2022-10-10T11:57
в мире
лиз трасс
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Лиз Трасс лишь месяц занимает пост премьер-министра Великобритании, но уже идут разговоры о том, как ее сместить с поста, пишет главный политический обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли.Кроме того, Ронсли назвал Трасс "верховной жрицей узкой секты"."Она зачистила почти всех, кто не был в ее команде, особенно тех, кто был связан с Риши Сунаком, более популярным кандидатом среди депутатов-консерваторов", — пишет обозреватель.По его мнению, Британия переживает период многочисленных чрезвычайных ситуаций, когда недееспособное правительство изо всех сил пытается что-то сделать.В заключение обозреватель предположил, что поддержка Трасс среди депутатов-консерваторов иссякает, а ее короткое премьерство уже близится к концу.Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании и главой Консервативной партии 5 сентября, но ее правительство уже столкнулось со шквалом критики. Причиной стал новый план поддержки экономики, который предполагает масштабное снижение налогов. После того, как министр финансов Квази Квартенг представил этот план в парламенте, доходность пятилетних гособлигаций выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги, а фунт стерлингов обвалился до исторического минимума в 1,054 доллара. В результате уровень поддержки Трасс рекордно снизился — с 26 до 14 процентов.
https://ria.ru/20221009/shotlandiya-1822554338.html
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в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Великобритания
07:11 10.10.2022 (обновлено: 11:57 10.10.2022)
 
"Хуже Джонсона". В Британии задумались, как убрать Трасс

Обозреватель The Guardian Ронсли заявил, что премьерство Лиз Трасс приближается к концу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Лиз Трасс лишь месяц занимает пост премьер-министра Великобритании, но уже идут разговоры о том, как ее сместить с поста, пишет главный политический обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли.

"Люди вообще не хотели быть связанными с мисс Трасс, и они уже требуют развода. Никогда в британской политике лидер не становился настолько удивительно непопулярным за столь поразительно короткое время. Ее рейтинги одобрения упали ниже, чем у Терезы Мэй незадолго до того, как ей пришлось уйти в отставку, и ниже, чем у Бориса Джонсона незадолго до его изгнания с Даунинг-стрит. Он стал медленно отравляющим избирательным мышьяком для тори; она — быстрорастворимый избирательный цианид", — говорится в статье.

Кроме того, Ронсли назвал Трасс "верховной жрицей узкой секты".
"Она зачистила почти всех, кто не был в ее команде, особенно тех, кто был связан с Риши Сунаком, более популярным кандидатом среди депутатов-консерваторов", — пишет обозреватель.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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Для Британии прозвучал тревожный звонок из-за Трасс
По его мнению, Британия переживает период многочисленных чрезвычайных ситуаций, когда недееспособное правительство изо всех сил пытается что-то сделать.

"Раньше я говорил, что кабинет Бориса был худшим со времен Второй мировой войны. У нее (Трасс. — Прим. ред.) — еще хуже", — добавил Ронсли, сославшись на мнение одного из высокопоставленных тори.

В заключение обозреватель предположил, что поддержка Трасс среди депутатов-консерваторов иссякает, а ее короткое премьерство уже близится к концу.
Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании и главой Консервативной партии 5 сентября, но ее правительство уже столкнулось со шквалом критики. Причиной стал новый план поддержки экономики, который предполагает масштабное снижение налогов. После того, как министр финансов Квази Квартенг представил этот план в парламенте, доходность пятилетних гособлигаций выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги, а фунт стерлингов обвалился до исторического минимума в 1,054 доллара. В результате уровень поддержки Трасс рекордно снизился — с 26 до 14 процентов.
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