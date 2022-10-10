https://ria.ru/20221010/trass-1822688578.html

"Хуже Джонсона". В Британии задумались, как убрать Трасс

"Хуже Джонсона". В Британии задумались, как убрать Трасс - РИА Новости, 10.10.2022

"Хуже Джонсона". В Британии задумались, как убрать Трасс

Лиз Трасс лишь месяц занимает пост премьер-министра Великобритании, но уже идут разговоры о том, как ее сместить с поста, пишет главный политический... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T07:11

2022-10-10T07:11

2022-10-10T11:57

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Лиз Трасс лишь месяц занимает пост премьер-министра Великобритании, но уже идут разговоры о том, как ее сместить с поста, пишет главный политический обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли.Кроме того, Ронсли назвал Трасс "верховной жрицей узкой секты"."Она зачистила почти всех, кто не был в ее команде, особенно тех, кто был связан с Риши Сунаком, более популярным кандидатом среди депутатов-консерваторов", — пишет обозреватель.По его мнению, Британия переживает период многочисленных чрезвычайных ситуаций, когда недееспособное правительство изо всех сил пытается что-то сделать.В заключение обозреватель предположил, что поддержка Трасс среди депутатов-консерваторов иссякает, а ее короткое премьерство уже близится к концу.Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании и главой Консервативной партии 5 сентября, но ее правительство уже столкнулось со шквалом критики. Причиной стал новый план поддержки экономики, который предполагает масштабное снижение налогов. После того, как министр финансов Квази Квартенг представил этот план в парламенте, доходность пятилетних гособлигаций выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги, а фунт стерлингов обвалился до исторического минимума в 1,054 доллара. В результате уровень поддержки Трасс рекордно снизился — с 26 до 14 процентов.

https://ria.ru/20221009/shotlandiya-1822554338.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/britaniya-1821998184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания