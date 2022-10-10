https://ria.ru/20221010/trass-1822688578.html
"Хуже Джонсона". В Британии задумались, как убрать Трасс
"Хуже Джонсона". В Британии задумались, как убрать Трасс - РИА Новости, 10.10.2022
"Хуже Джонсона". В Британии задумались, как убрать Трасс
Лиз Трасс лишь месяц занимает пост премьер-министра Великобритании, но уже идут разговоры о том, как ее сместить с поста, пишет главный политический... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T07:11
2022-10-10T07:11
2022-10-10T11:57
в мире
лиз трасс
борис джонсон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822711705_59:0:1989:1085_1920x0_80_0_0_3029aa17e7ba027bfab73d3ff790c9e7.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Лиз Трасс лишь месяц занимает пост премьер-министра Великобритании, но уже идут разговоры о том, как ее сместить с поста, пишет главный политический обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли.Кроме того, Ронсли назвал Трасс "верховной жрицей узкой секты"."Она зачистила почти всех, кто не был в ее команде, особенно тех, кто был связан с Риши Сунаком, более популярным кандидатом среди депутатов-консерваторов", — пишет обозреватель.По его мнению, Британия переживает период многочисленных чрезвычайных ситуаций, когда недееспособное правительство изо всех сил пытается что-то сделать.В заключение обозреватель предположил, что поддержка Трасс среди депутатов-консерваторов иссякает, а ее короткое премьерство уже близится к концу.Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании и главой Консервативной партии 5 сентября, но ее правительство уже столкнулось со шквалом критики. Причиной стал новый план поддержки экономики, который предполагает масштабное снижение налогов. После того, как министр финансов Квази Квартенг представил этот план в парламенте, доходность пятилетних гособлигаций выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги, а фунт стерлингов обвалился до исторического минимума в 1,054 доллара. В результате уровень поддержки Трасс рекордно снизился — с 26 до 14 процентов.
https://ria.ru/20221009/shotlandiya-1822554338.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221006/britaniya-1821998184.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822711705_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_4a9869af944f58061774fe739583757c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, борис джонсон, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Великобритания
07:11 10.10.2022 (обновлено: 11:57 10.10.2022)
"Хуже Джонсона". В Британии задумались, как убрать Трасс
Обозреватель The Guardian Ронсли заявил, что премьерство Лиз Трасс приближается к концу
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости.
Лиз Трасс лишь месяц занимает пост премьер-министра Великобритании, но уже идут разговоры о том, как ее сместить с поста, пишет
главный политический обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли.
"Люди вообще не хотели быть связанными с мисс Трасс, и они уже требуют развода. Никогда в британской политике лидер не становился настолько удивительно непопулярным за столь поразительно короткое время. Ее рейтинги одобрения упали ниже, чем у Терезы Мэй незадолго до того, как ей пришлось уйти в отставку, и ниже, чем у Бориса Джонсона незадолго до его изгнания с Даунинг-стрит. Он стал медленно отравляющим избирательным мышьяком для тори; она — быстрорастворимый избирательный цианид", — говорится в статье.
Кроме того, Ронсли назвал Трасс "верховной жрицей узкой секты".
"Она зачистила почти всех, кто не был в ее команде, особенно тех, кто был связан с Риши Сунаком
, более популярным кандидатом среди депутатов-консерваторов", — пишет обозреватель.
По его мнению, Британия переживает период многочисленных чрезвычайных ситуаций, когда недееспособное правительство изо всех сил пытается что-то сделать.
"Раньше я говорил, что кабинет Бориса был худшим со времен Второй мировой войны. У нее (Трасс. — Прим. ред.) — еще хуже", — добавил Ронсли, сославшись на мнение одного из высокопоставленных тори.
В заключение обозреватель предположил, что поддержка Трасс среди депутатов-консерваторов иссякает, а ее короткое премьерство уже близится к концу.
Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании и главой Консервативной партии 5 сентября, но ее правительство уже столкнулось со шквалом критики. Причиной стал новый план поддержки экономики, который предполагает масштабное снижение налогов. После того, как министр финансов Квази Квартенг представил этот план в парламенте, доходность пятилетних гособлигаций выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги, а фунт стерлингов обвалился до исторического минимума в 1,054 доллара. В результате уровень поддержки Трасс рекордно снизился — с 26 до 14 процентов.