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Томские власти отменят новогодний салют и гуляния - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/tomsk-1822859880.html
Томские власти отменят новогодний салют и гуляния
Томские власти отменят новогодний салют и гуляния - РИА Новости, 10.10.2022
Томские власти отменят новогодний салют и гуляния
Власти Томска решили в этом году отменить новогодний фейерверк и проведение масштабных праздничных гуляний, а сэкономленные деньги направить на помощь... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:27
2022-10-10T16:27
специальная военная операция на украине
общество
томск
россия
новый год
частичная мобилизация в россии
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НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Власти Томска решили в этом году отменить новогодний фейерверк и проведение масштабных праздничных гуляний, а сэкономленные деньги направить на помощь призванным в рамках частичной мобилизации и их семьям, сообщает в понедельник мэрия."Средства, которые предполагалось направить на проведение новогодних мероприятий, включая фейерверк и проведение масштабных праздничных гуляний, будут направлены на помощь призванным на воинскую службу в ходе мобилизации и их семьям", - говорится в сообщении горадминистрации.Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер подчеркнул, что считает неуместным в этом году проводить масштабные праздники за счет городского бюджета, однако он пояснил, что для юных горожан все равно будут организованы ледовые городки и включена иллюминация. Кроме того, во вторник Дума Томска рассмотрит предложения городской администрации по льготам для семей мобилизованных.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
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общество, томск, россия, новый год, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Томск, Россия, Новый год, Частичная мобилизация в России
16:27 10.10.2022
 
Томские власти отменят новогодний салют и гуляния

Мэрия Томска объявила об отмене новогоднего салюта и гуляний

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкОдна из улиц города Томск
Одна из улиц города Томск - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Одна из улиц города Томск. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Власти Томска решили в этом году отменить новогодний фейерверк и проведение масштабных праздничных гуляний, а сэкономленные деньги направить на помощь призванным в рамках частичной мобилизации и их семьям, сообщает в понедельник мэрия.
"Средства, которые предполагалось направить на проведение новогодних мероприятий, включая фейерверк и проведение масштабных праздничных гуляний, будут направлены на помощь призванным на воинскую службу в ходе мобилизации и их семьям", - говорится в сообщении горадминистрации.
Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер подчеркнул, что считает неуместным в этом году проводить масштабные праздники за счет городского бюджета, однако он пояснил, что для юных горожан все равно будут организованы ледовые городки и включена иллюминация. Кроме того, во вторник Дума Томска рассмотрит предложения городской администрации по льготам для семей мобилизованных.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Новогодняя инсталляция в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 20:09
Источник: идея отменить новогодние мероприятия в городах непроработанная
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоТомскРоссияНовый годЧастичная мобилизация в России
 
 
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