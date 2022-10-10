https://ria.ru/20221010/tomsk-1822859880.html

Томские власти отменят новогодний салют и гуляния

Томские власти отменят новогодний салют и гуляния - РИА Новости, 10.10.2022

Томские власти отменят новогодний салют и гуляния

Власти Томска решили в этом году отменить новогодний фейерверк и проведение масштабных праздничных гуляний, а сэкономленные деньги направить на помощь... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:27

2022-10-10T16:27

2022-10-10T16:27

специальная военная операция на украине

общество

томск

россия

новый год

частичная мобилизация в россии

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НОВОСИБИРСК, 10 окт – РИА Новости. Власти Томска решили в этом году отменить новогодний фейерверк и проведение масштабных праздничных гуляний, а сэкономленные деньги направить на помощь призванным в рамках частичной мобилизации и их семьям, сообщает в понедельник мэрия."Средства, которые предполагалось направить на проведение новогодних мероприятий, включая фейерверк и проведение масштабных праздничных гуляний, будут направлены на помощь призванным на воинскую службу в ходе мобилизации и их семьям", - говорится в сообщении горадминистрации.Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер подчеркнул, что считает неуместным в этом году проводить масштабные праздники за счет городского бюджета, однако он пояснил, что для юных горожан все равно будут организованы ледовые городки и включена иллюминация. Кроме того, во вторник Дума Томска рассмотрит предложения городской администрации по льготам для семей мобилизованных.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

https://ria.ru/20221007/prazdniki-1822364904.html

томск

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, томск, россия, новый год, частичная мобилизация в россии