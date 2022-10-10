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Медведев рассказал об ответе на теракт на Крымском мосту

Медведев рассказал об ответе на теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 10.10.2022

Медведев рассказал об ответе на теракт на Крымском мосту

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ЧП на Крымском мосту террористическим актом и диверсией, совершенной криминальным киевским режимом, ответом... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T00:04

2022-10-10T00:04

2022-10-10T09:02

безопасность

россия

чп на крымском мосту

дмитрий медведев

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ЧП на Крымском мосту террористическим актом и диверсией, совершенной криминальным киевским режимом, ответом России на этот теракт может быть только прямое уничтожение террористов."Заказчик и исполнитель преступления – несостоявшееся государство Украина. Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом. Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России", - заявил Медведев журналистке Надане Фридрихсон, ответы она опубликовала с своем Telegram-канале.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.В воскресенье вечером президент России Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины. В понедельник у Путина запланировано заседание Совбеза.

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безопасность, россия, чп на крымском мосту, дмитрий медведев, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), украина