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На востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3
На востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 10.10.2022
На востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в восточной части Тайваня, сообщает Центральное бюро погоды острова (CWB). РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:29
2022-10-10T17:29
2022-10-10T17:29
в мире
тайвань
хуалянь
землетрясение
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ПЕКИН, 10 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в восточной части Тайваня, сообщает Центральное бюро погоды острова (CWB).Землетрясение зафиксировали в 20.17 по местному времени (15.17 по мск), его эпицентр располагался у береговой линии уезда Хуалянь, очаг залегал на глубине 30,4 километра.Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
https://radiosputnik.ria.ru/20221010/kitay-1822745261.html
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в мире, тайвань, хуалянь, землетрясение
В мире, Тайвань, Хуалянь, Землетрясение
На востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на востоке Тайваня