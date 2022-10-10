https://ria.ru/20221010/surovikin-1822948188.html

СБУ объявила в розыск генерала Суровикина

СБУ объявила в розыск генерала Суровикина - РИА Новости, 10.10.2022

СБУ объявила в розыск генерала Суровикина

Служба безопасности Украины объявила в розыск командующего группировкой сил РФ в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина, следует из материалов базы РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T20:09

2022-10-10T20:09

2022-10-10T20:25

специальная военная операция на украине

украина

мвд украины

мария захарова

александр бортников

россия

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила в розыск командующего группировкой сил РФ в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина, следует из материалов базы данных МВД Украины.На сайте МВД Украины опубликована информация о Суровикине как о "скрывающемся от досудебного расследования", указанная дата "исчезновения": 14 марта 2022 года. Ему инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".Дата последнего обновления информации - 10 октября 2022 года.Ранее СБУ объявила в розыск представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которых также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также ряд других членов совбеза РФ и представителей военного командования России.В Telegram-канале СБУ подтвердили информацию объявлении Медведева и Захаровой в розыск, добавив, что сделано это было "еще в марте". По заявлению ведомства, в розыск по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" также объявлен ряд других членов Совбеза РФ, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

https://ria.ru/20221010/sk-1822941587.html

https://ria.ru/20221010/medvedev-1822925156.html

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Евгения Нефедова

украина, мвд украины, мария захарова, александр бортников, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)