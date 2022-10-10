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СБУ объявила в розыск генерала Суровикина - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/surovikin-1822948188.html
СБУ объявила в розыск генерала Суровикина
СБУ объявила в розыск генерала Суровикина - РИА Новости, 10.10.2022
СБУ объявила в розыск генерала Суровикина
Служба безопасности Украины объявила в розыск командующего группировкой сил РФ в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина, следует из материалов базы РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:09
2022-10-10T20:25
специальная военная операция на украине
украина
мвд украины
мария захарова
александр бортников
россия
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила в розыск командующего группировкой сил РФ в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина, следует из материалов базы данных МВД Украины.На сайте МВД Украины опубликована информация о Суровикине как о "скрывающемся от досудебного расследования", указанная дата "исчезновения": 14 марта 2022 года. Ему инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".Дата последнего обновления информации - 10 октября 2022 года.Ранее СБУ объявила в розыск представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которых также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также ряд других членов совбеза РФ и представителей военного командования России.В Telegram-канале СБУ подтвердили информацию объявлении Медведева и Захаровой в розыск, добавив, что сделано это было "еще в марте". По заявлению ведомства, в розыск по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" также объявлен ряд других членов Совбеза РФ, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
https://ria.ru/20221010/sk-1822941587.html
https://ria.ru/20221010/medvedev-1822925156.html
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украина, мвд украины, мария захарова, александр бортников, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Украина, МВД Украины, Мария Захарова, Александр Бортников, Россия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
20:09 10.10.2022 (обновлено: 20:25 10.10.2022)
 
СБУ объявила в розыск генерала Суровикина

СБУ объявила в розыск командующего группировкой сил в зоне спецоперации Суровикина

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкКомандующий войсками Восточного военного округа Сергей Суровикин
Командующий войсками Восточного военного округа Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила в розыск командующего группировкой сил РФ в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина, следует из материалов базы данных МВД Украины.
На сайте МВД Украины опубликована информация о Суровикине как о "скрывающемся от досудебного расследования", указанная дата "исчезновения": 14 марта 2022 года. Ему инкриминируют статью 110 Уголовного кодекса Украины "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 19:42
СК установит причастных к преследованию российских чиновников СБУ
Дата последнего обновления информации - 10 октября 2022 года.
Ранее СБУ объявила в розыск представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которых также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также ряд других членов совбеза РФ и представителей военного командования России.
В Telegram-канале СБУ подтвердили информацию объявлении Медведева и Захаровой в розыск, добавив, что сделано это было "еще в марте". По заявлению ведомства, в розыск по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" также объявлен ряд других членов Совбеза РФ, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 18:36Специальная военная операция на Украине
Медведев считает, что СБУ понадобились его советы по трепанации черепа
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМВД УкраиныМария ЗахароваАлександр БортниковРоссияСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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