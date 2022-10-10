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Первые мобилизованные из Пензы и Башкирии отправилась в зону спецоперации - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822959027.html
Первые мобилизованные из Пензы и Башкирии отправилась в зону спецоперации
Первые мобилизованные из Пензы и Башкирии отправилась в зону спецоперации - РИА Новости, 10.10.2022
Первые мобилизованные из Пензы и Башкирии отправилась в зону спецоперации
Первую группу жителей Пензенской, Ульяновской областей и Башкирии, призванных в рамках частичной мобилизации, в понедельник проводили на поезде из Пензы в зону... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T21:21
2022-10-10T21:21
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
олег мельниченко
владимир путин
сергей шойгу
пенза
ульяновская область
частичная мобилизация в россии
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САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. Первую группу жителей Пензенской, Ульяновской областей и Башкирии, призванных в рамках частичной мобилизации, в понедельник проводили на поезде из Пензы в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Сегодня к месту выполнения боевых задач мы проводили первый состав призванных в рамках частичной мобилизации. Это не только пензенцы, но и жители Ульяновской области и Республики Башкирия, проходившие подготовку в нашем регионе. Нести службу они будут на территории Южного военного округа России. Бойцы получили бронежилеты и шлемы, а также вещмешки с такими нужными им сейчас вещами - спальниками, термобельем, перчатками, защитными очками, индивидуальными медицинскими аптечками", - написал Мельниченко в Telegram-канале.По его словам, на проводы мобилизованных пришли их друзья, родственники и другие жители Пензы."Одна из пожилых жительниц областной столицы подарила бойцу старую иконку, которая помогла ей и ее семье выстоять в Великой Отечественной. Выстоим и сейчас! С Богом, ребята! С честью выполняйте боевые задачи и свой долг перед Отечеством. Возвращайтесь назад живыми и здоровыми. Помните, что дома вас ждут родные и близкие, жены и невесты, дети и родители - те, кого вы защищаете. Те, кто вами гордится", - добавил глава региона.На видео, опубликованном Мельниченко в Telegram-канале, глава региона на площади приветствует мобилизованных. "Здесь в этом строю стоят лучшие. Это те, кто не схватил велосипеды и не побежал в сторону границы с Грузией прятаться от мобилизации, те, которые не побоялись и встали в строй", - сказал он.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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здоровье - общество, олег мельниченко, владимир путин, сергей шойгу, пенза, ульяновская область, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Олег Мельниченко, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Пенза, Ульяновская область, Частичная мобилизация в России
21:21 10.10.2022
 
Первые мобилизованные из Пензы и Башкирии отправилась в зону спецоперации

Первая группа мобилизованных из Пензы, Ульяновска и Башкирии отправилась на спецоперацию

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области
Мобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. Первую группу жителей Пензенской, Ульяновской областей и Башкирии, призванных в рамках частичной мобилизации, в понедельник проводили на поезде из Пензы в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Сегодня к месту выполнения боевых задач мы проводили первый состав призванных в рамках частичной мобилизации. Это не только пензенцы, но и жители Ульяновской области и Республики Башкирия, проходившие подготовку в нашем регионе. Нести службу они будут на территории Южного военного округа России. Бойцы получили бронежилеты и шлемы, а также вещмешки с такими нужными им сейчас вещами - спальниками, термобельем, перчатками, защитными очками, индивидуальными медицинскими аптечками", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
По его словам, на проводы мобилизованных пришли их друзья, родственники и другие жители Пензы.
"Одна из пожилых жительниц областной столицы подарила бойцу старую иконку, которая помогла ей и ее семье выстоять в Великой Отечественной. Выстоим и сейчас! С Богом, ребята! С честью выполняйте боевые задачи и свой долг перед Отечеством. Возвращайтесь назад живыми и здоровыми. Помните, что дома вас ждут родные и близкие, жены и невесты, дети и родители - те, кого вы защищаете. Те, кто вами гордится", - добавил глава региона.
На видео, опубликованном Мельниченко в Telegram-канале, глава региона на площади приветствует мобилизованных. "Здесь в этом строю стоят лучшие. Это те, кто не схватил велосипеды и не побежал в сторону границы с Грузией прятаться от мобилизации, те, которые не побоялись и встали в строй", - сказал он.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
"Дело важное". Частичная мобилизация в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

Отправка мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, в Новосибирске
1 из 13

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

Женщина прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации
2 из 13

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда
3 из 13

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

Девушка прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации, в пункте предварительного сбора в Ленинском районе Новосибирска
4 из 13

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, у входа в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирска
5 из 13

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

Проводы мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации
6 из 13

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

Отправка мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, от пункта предварительного сбора в Новосибирске
7 из 13

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда
8 из 13

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, прощается с девушкой возле военного комиссариата Кунцевского района Москвы
9 из 13

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле Военного комиссариата в Чите
10 из 13

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Читинского района
11 из 13

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус у военного комиссариата Краснодара
12 из 13

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

Граффити в поддержку российских военнослужащих на стене дома № 14 на Зацепском Валу в Москве
13 из 13

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 13

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 13

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 13

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
4 из 13

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 13

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 13

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 13

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
9 из 13

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
10 из 13

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
11 из 13

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
13 из 13

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоОлег МельниченкоВладимир ПутинСергей ШойгуПензаУльяновская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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