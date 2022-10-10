https://ria.ru/20221010/spetsoperatsiya-1822959027.html

Первые мобилизованные из Пензы и Башкирии отправилась в зону спецоперации

Первые мобилизованные из Пензы и Башкирии отправилась в зону спецоперации - РИА Новости, 10.10.2022

Первые мобилизованные из Пензы и Башкирии отправилась в зону спецоперации

Первую группу жителей Пензенской, Ульяновской областей и Башкирии, призванных в рамках частичной мобилизации, в понедельник проводили на поезде из Пензы в зону... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T21:21

2022-10-10T21:21

2022-10-10T21:21

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

олег мельниченко

владимир путин

сергей шойгу

пенза

ульяновская область

частичная мобилизация в россии

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САРАТОВ, 10 окт - РИА Новости. Первую группу жителей Пензенской, Ульяновской областей и Башкирии, призванных в рамках частичной мобилизации, в понедельник проводили на поезде из Пензы в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Сегодня к месту выполнения боевых задач мы проводили первый состав призванных в рамках частичной мобилизации. Это не только пензенцы, но и жители Ульяновской области и Республики Башкирия, проходившие подготовку в нашем регионе. Нести службу они будут на территории Южного военного округа России. Бойцы получили бронежилеты и шлемы, а также вещмешки с такими нужными им сейчас вещами - спальниками, термобельем, перчатками, защитными очками, индивидуальными медицинскими аптечками", - написал Мельниченко в Telegram-канале.По его словам, на проводы мобилизованных пришли их друзья, родственники и другие жители Пензы."Одна из пожилых жительниц областной столицы подарила бойцу старую иконку, которая помогла ей и ее семье выстоять в Великой Отечественной. Выстоим и сейчас! С Богом, ребята! С честью выполняйте боевые задачи и свой долг перед Отечеством. Возвращайтесь назад живыми и здоровыми. Помните, что дома вас ждут родные и близкие, жены и невесты, дети и родители - те, кого вы защищаете. Те, кто вами гордится", - добавил глава региона.На видео, опубликованном Мельниченко в Telegram-канале, глава региона на площади приветствует мобилизованных. "Здесь в этом строю стоят лучшие. Это те, кто не схватил велосипеды и не побежал в сторону границы с Грузией прятаться от мобилизации, те, которые не побоялись и встали в строй", - сказал он.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, олег мельниченко, владимир путин, сергей шойгу, пенза, ульяновская область, частичная мобилизация в россии