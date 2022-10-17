https://ria.ru/20221017/bronezhilet-1824664542.html

Тактический бронежилет: классы защиты и правила эксплуатации

Бронежилет: лучшие модели, класс защиты, характеристики, виды, поколения

Тактический бронежилет: классы защиты и правила эксплуатации

Армейский тактический бронежилет призван сохранить жизнь и здоровье военного. Какие существуют поколения защиты, какие классы бронежилетов есть по ГОСТу,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:58

2022-10-17T17:58

2022-10-17T17:58

частичная мобилизация в россии

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824670408_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_538021138a60b13c844752d1766f7df5.jpg

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Армейский тактический бронежилет призван сохранить жизнь и здоровье военного. Какие существуют поколения защиты, какие классы бронежилетов есть по ГОСТу, характеристики и виды материалов, из которых создаются средства индивидуальной безопасности, как выбрать лучший бронежилет в зависимости от условий эксплуатации - в материале РИА Новости.БронежилетНа всем протяжении своей истории человечество не только изобретало новое оружие, но и способы защиты от него: от шкур животных, кожаных и шелковых панцирей до металлических лат, кольчуги и бронещитов. Большинство из них либо имели слишком большой вес и сковывали движения, либо плохо защищали владельца, постепенно с развитием цивилизации стали появляться более облегченные и надежные модели.В Советском Союзе первый бронежилет был разработан в 1957 году (6Б1) из алюминиевых пластин, капроновой ткани и ватина, но он оказался слишком тяжелым, поэтому специалисты московского НИИ стали в скором времени создали усовершенствованный вариант (6Б2), который состоял из титановых пластин, уложенных в специальные карманы, а в 1985 году появился первый универсальный бронежилет (“Улей”), обладающий защитой разного уровня, в зависимости от комплектации. К работам над усовершенствованием этого варианта защиты вернулись в 1999 году, в рамках программы "Бармица" были созданы различные модели с разными вариантами защиты. Современные бронежилеты имеют модульную конструкцию, которую можно изменять с помощью броневых вставок, и создаются из высокопрочных материалов: синтетических нитей, металлов, керамики.Зачем нуженБронежилет помогает сохранить жизнь и здоровье человека, он может рассеивать энергию пули, защищать от осколков при взрыве и холодного оружия. Эффективность защиты меняется в зависимости от класса и комплектации.ХарактеристикиГлавный критерий выбора бронежилета - класс защиты (какую пулю или осколок он может выдержать). Наиболее распространенные классификации:Помимо класса защиты, бронежилеты отличаются:КлассификацияОдна из классификаций разделяет бронежилеты на варианты для скрытого и внешнего ношения. Первые имеют небольшой класс защиты и хорошо маскируются под одеждой, вторые изготавливаются из арамидных волокон, баллистической ткани Dyneema (волокно из высокомолекулярного полиэтилена) или имеют модульную систему для усиления или уменьшения защиты.НаружныеБронежилеты внешнего ношения предназначены для профессионального использования, состоят из основания (ткани) и элементов в виде плиток, выполненных из различных материалов (пластика, керамики, металла). Спинная и нагрудная части соединяются ремнями на плечах и поясе, основание производится из прочной легкой ткани, устойчивой к внешним воздействиям (повреждению, истиранию, солнечным лучам и воде).Разновидностью такого бронежилета является Plate Carrier, позволяющий регулировать класс защиты с помощью навесных модулей: от легкого жилета скрытого ношения до тяжелого штурмового варианта.Для скрытого ношенияИзготавливаются в виде элементов одежды и предназначены для того, чтобы скрыть их наличие от посторонних глаз, обладают легким весом и сравнительно небольшой степенью защиты. Состоят из чехла, пакета из арамидной ткани или высокомолекулярного полиэтилена и пластин из стали или керамики, расположенных на груди и спине. Такие жилеты не нуждаются в дополнительной маскировке (можно подобрать под цвет одежды), имеют минимальное количество ремней для крепления, которые не видны под одеждой, хорошо прилегают к телу и не сковывают движения, в сидячем положении не поднимаются к подбородку, подгоняются по фигуре, могут иметь внутренние или внешние карманы для ношения оружия или необходимых мелочей.Класс защитыВ соответствии с Изменением №4 к ГОСТ Р 50744-95 "Бронеодежда" (введен с 01.01.17), в нашей стране бронежилеты подразделяются на следующие классы:Специальные:С, С1, С2 - выдерживают удары холодным оружием, защищают от пуль 12 калибра и не нарезного оружия;Основные:Бронежилеты 6 класса используются спецподразделениями, большинство таких средств защиты имеют модульное строение и комплектуются усиленными керамическими пластинами, они имеют значительный вес, поэтому подходят только для кратковременных штурмовых операций.Как выбратьВыбор зависит от цели эксплуатации: бронеодежда для саперов, военных, полиции, инкассаторов, каждая из них защищает от определенного типа оружия.Варианты ношенияЕсли необходимо замаскировать наличие защиты, подходящий вариант - жилеты скрытого ношения. Они имеют невысокий класс защиты (1-2), очень легкие, подходят для тех, кто в повседневной жизни подвергается опасности.Наружные бронежилеты предназначены для профессионалов, имеют значительный вес и улучшенные характеристики, помимо всего прочего различаются по уровням поражения (характеристики даны при минимальном расстоянии 5 метров):Могут быть мягкой (из нескольких слоев ткани) и жесткой конструкции (металлические сплавы, керамика).Уровень защитыРазработанный в нашей стране ГОСТ предлагает разделение на следующие уровни защиты:*** Скорость поражающего элемента (за исключением скорости имитатора осколка) измеряют на расстоянии (3±0,1) м. от дульного среза. Скорость имитатора осколка измеряют на расстоянии (0,75±0,01) м. от лицевой поверхности образца.*4 Стальной шарик Ø 6,35 мм по ГОСТ 3722, если иное не указано в НД на изделие.*5 Значение V50ф определяют в соответствии с НД, утвержденной в установленном порядке.*6 Запрещается использовать патроны инд. 7Н28, изготовленные до 1 февраля 2008 года.Эксплуатационные свойстваВсе бронежилеты обязаны иметь сертификаты соответствия и сохранять свои эксплуатационные характеристики при:Средства индивидуальной безопасности (СИБ) должны:Ткань должна быть прочной, а швы гладкими, загрязнения легко удаляться с помощью механического воздействия.По мере старения, бронежилет может потерять свои свойства, поэтому большинство производителей дают гарантию не более 5 лет со дня изготовления.МатериалыВ производстве бронежилетов используются арамидные волокна, сверхвысокомодульный полиэтилен, сталь, титан, алюминий, керамика.Сталь - противостоит пробитию на высокой скорости.Титан используется твердый и мягкий, первый - прочный, но при определенных условиях может разрушаться, второй - хорошо держит пули, но проминается. По сравнению с броневой сталью, титан обеспечивает одинаковую степень защиты, но легче на 30-40%.Алюминий легче стали на 20-30%, хорошо держит осколки, чаще всего используется вместе с керамическими пластинами для противоминной защиты.Керамика плотная, но хрупкая. Она превосходит сталь и титан, об нее деформируется любая пуля, но при попадании, всегда разрушается с образованием осколков, поэтому ее используют в качестве внешнего слоя, лежащего на металлических пластинах или тканевой подложке, которая задерживает осколки и не дает керамике разваливаться.Арамидные волокна хорошо защищают от осколков, но только от тех, которые летят со скоростью ниже 500 м/с. Поэтому в качестве основного слоя их используют только в легких противоосколочных жилетах. Кроме того, такая ткань неэффективна против очень острых предметов (шила, арбалетной стрелы), она легко раздвигается и пропускает их. При намокании волокна теряют свои защитные свойства, поэтому мягкие жилеты закрывают водонепроницаемым чехлом.Сверхвысокомодульный полиэтилен (СВМПЭ) может конкурировать по прочности с титаном и броневой сталью, он значительно легче и выдерживает попадание даже бронебойной пули, но является одноразовым, поэтому щиты из СВМПЭ чаще всего съемные.ВесОдин из главных параметров бронежилетов 3 класса и выше является их вес. Взрослый мужчина со средними физическими данными без ухудшения самочувствия может непрерывно носить жилет:Соответственно, вес бронежилетов по классам составляет:РазмерыСуществует четыре основных размера бронежилетов по обхвату груди и росту (см):Гигиенические показателиБронежилеты должны состоять из материалов, безвредных для организма человека, и не препятствовать воздухообмену (не вызывать быстрого перегрева носителя).Наличие сертификата соответствияСертификация средств индивидуальной безопасности обязательна, так как от качества изделия зависят жизнь и здоровье человека. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 982, все СИБ должны соответствовать принятым в стране ГОСТ (одним из них является ГОСТ 34286-2017).ПроизводителиПроизводством бронежилетов в России занимаются различные компании: НПП Армоком, ЦИТЭКО, НПК БРИЗК, НПП “Спецтехнология”, НПФ “ТЕХИНКОМ” и другие.СтоимостьПо словам экспертов, в российских магазинах стоимость адекватных вариантов бронежилетов начинается от 6 тысяч рублей и выше, в зависимости от класса СИБ.Правила эксплуатацииДлительность пребывания в защитной одежде не должна влиять на функционирование основных органов человеческого организма (приказ Минздравсоцразвития РФ № 582 н от 22.10.2008 г,). Рекомендации по времени ношения разработаны с учетом того, что СИБ плохо пропускают тепло и влагу, поэтому температура окружающей среды и ее влажность напрямую влияют на состояние носителя. При температуре воздуха выше +23 градусов повышается и температура заброневого пространства, что приводит к увеличению температуры тела, повышенному потоотделению, учащению дыхания и сердцебиения, поэтому время ношения бронежилета в таких условиях должно быть сокращено.При температуре окружающей среды ниже +10 заброневое пространство удерживает тепло, выделяемое телом человека, поэтому такие условия считаются наиболее комфортными.Кроме того, важным является и вес бронежилета, в зависимости от температуры воздуха и веса время непрерывного ношения может увеличиваться или уменьшаться.Перед тем, как надеть новый жилет, необходимо:После использования бронежилета:Хранить бронежилеты необходимо в сухом проветриваемом помещении при температуре воздуха от 0 до +30 градусов, влажности воздуха от 40 до 70% вдали от нагревательных приборов. Рядом не должны находиться кислоты, масла, горючие вещества.Советы экспертовПри выборе бронежилета надо понимать, что чем выше класс, тем лучше, но все зависит от того, в каких условиях будет носиться СИБ. Тяжелые бронежилеты подходят для кратковременных спецопераций и особых подразделений, в них неподготовленный человек становится неповоротливым, и шансы поймать пулю возрастают. Для солдата, который участвует в боевых действиях, важны другие характеристики: удобство ношения (порой солдатам приходится спать в бронежилетах), легкость и быстрота надевания и скидывания, даже в случае ранения. Лучше всего выбирать СИБ отечественного производства, западные и американские стандарты защиты ниже, чем российские, например, если после попадания пули в броне остается прогиб 44 мм, в Америке это изделие будет признано соответствующим стандарту. Российский ГОСТ допускает прогиб не более 21 мм. Если в первом случае существует вероятность смерти 10%, то во втором может остаться только гематома.

https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823367733.html

https://ria.ru/20221013/ekipirovka-1823815647.html

https://ria.ru/20221012/aptechka-1823534384.html

https://ria.ru/20221006/prodazhi-1821862258.html

https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820579463.html

https://ria.ru/20221012/perchatki-1823520763.html

https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821646564.html

https://ria.ru/20221006/ekipirovka-1821807460.html

https://ria.ru/20221012/spisok-1823532387.html

https://ria.ru/20220926/komi-1819611677.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

частичная мобилизация в россии, россия, общество