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ЕС нужно заняться созданием энергетического союза, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 10.10.2022
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ЕС нужно заняться созданием энергетического союза, заявил глава Евросовета
ЕС нужно заняться созданием энергетического союза, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 10.10.2022
ЕС нужно заняться созданием энергетического союза, заявил глава Евросовета
Евросоюзу стоит срочно заняться формирование настоящего энергетического союза, который станет важной опорой суверенитета ЕС, заявил глава Евросовета Шарль... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T20:14
2022-10-10T20:18
в мире
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросовет
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Евросоюзу стоит срочно заняться формирование настоящего энергетического союза, который станет важной опорой суверенитета ЕС, заявил глава Евросовета Шарль Мишель."Необходимо срочно создать настоящий энергетический союз. Это станет важной опорой суверенитета ЕС... Как мы видели во время COVID, особенно с вакцинами, ни одна страна не может в одиночку справиться с кризисом такого масштаба", - говорится в заявлении.По его словам, страны должны быть готовы столкнуться с табу, связанными с национальными полномочиями и компетенциями ЕС."Устойчивый энергетический союз не появится волшебным образом из 27 национальных энергетических наборов — мы должны сделать их совместимыми. Это потребует сильной и искренней координации между государствами-членами", - считает Мишель.Он добавил, что ЕС также будет необходимо создать нормативную базу и рыночные условия для такого союза. При этом общая энергетическая стратегия ЕС должна иметь четыре цели, среди которых сокращение потребления энергоресурсов, обеспечение безопасности снабжения, снижение цен, отметил Мишель."Мы также должны покупать умнее. Это означает более эффективное использование нашей коллективной покупательной способности через совместную энергетическую платформу ЕС, которую мы решили создать в марте, вместо того чтобы конкурировать между государствами-членами и повышать цены", - добавил МишельКак заявила в конце прошлой недели глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюзу будущей весной, когда запасы газа будут истощены, важно иметь общие закупки топлива. По ее словам, эта идея получила широкую поддержку стран ЕС.
https://ria.ru/20220921/evropa-1818364732.html
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в мире, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросовет, евросоюз
В мире, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросовет, Евросоюз
20:14 10.10.2022 (обновлено: 20:18 10.10.2022)
 
ЕС нужно заняться созданием энергетического союза, заявил глава Евросовета

Глава Евросовета Мишель: ЕС нужно заняться созданием настоящего энергетического союза

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейского совета Шарль Мишель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Евросоюзу стоит срочно заняться формирование настоящего энергетического союза, который станет важной опорой суверенитета ЕС, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Необходимо срочно создать настоящий энергетический союз. Это станет важной опорой суверенитета ЕС... Как мы видели во время COVID, особенно с вакцинами, ни одна страна не может в одиночку справиться с кризисом такого масштаба", - говорится в заявлении.
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Премьер Испании одной фразой описал энергетический рынок Европы
По его словам, страны должны быть готовы столкнуться с табу, связанными с национальными полномочиями и компетенциями ЕС.
"Устойчивый энергетический союз не появится волшебным образом из 27 национальных энергетических наборов — мы должны сделать их совместимыми. Это потребует сильной и искренней координации между государствами-членами", - считает Мишель.
Он добавил, что ЕС также будет необходимо создать нормативную базу и рыночные условия для такого союза. При этом общая энергетическая стратегия ЕС должна иметь четыре цели, среди которых сокращение потребления энергоресурсов, обеспечение безопасности снабжения, снижение цен, отметил Мишель.
"Мы также должны покупать умнее. Это означает более эффективное использование нашей коллективной покупательной способности через совместную энергетическую платформу ЕС, которую мы решили создать в марте, вместо того чтобы конкурировать между государствами-членами и повышать цены", - добавил Мишель
Как заявила в конце прошлой недели глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюзу будущей весной, когда запасы газа будут истощены, важно иметь общие закупки топлива. По ее словам, эта идея получила широкую поддержку стран ЕС.
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В миреШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоветЕвросоюз
 
 
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