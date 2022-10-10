https://ria.ru/20221010/soyuz-1822949583.html

ЕС нужно заняться созданием энергетического союза, заявил глава Евросовета

ЕС нужно заняться созданием энергетического союза, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 10.10.2022

ЕС нужно заняться созданием энергетического союза, заявил глава Евросовета

Евросоюзу стоит срочно заняться формирование настоящего энергетического союза, который станет важной опорой суверенитета ЕС, заявил глава Евросовета Шарль... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T20:14

2022-10-10T20:14

2022-10-10T20:18

в мире

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросовет

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792114092_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4317aab675ef922a7d5ccb3c4ce8bf41.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Евросоюзу стоит срочно заняться формирование настоящего энергетического союза, который станет важной опорой суверенитета ЕС, заявил глава Евросовета Шарль Мишель."Необходимо срочно создать настоящий энергетический союз. Это станет важной опорой суверенитета ЕС... Как мы видели во время COVID, особенно с вакцинами, ни одна страна не может в одиночку справиться с кризисом такого масштаба", - говорится в заявлении.По его словам, страны должны быть готовы столкнуться с табу, связанными с национальными полномочиями и компетенциями ЕС."Устойчивый энергетический союз не появится волшебным образом из 27 национальных энергетических наборов — мы должны сделать их совместимыми. Это потребует сильной и искренней координации между государствами-членами", - считает Мишель.Он добавил, что ЕС также будет необходимо создать нормативную базу и рыночные условия для такого союза. При этом общая энергетическая стратегия ЕС должна иметь четыре цели, среди которых сокращение потребления энергоресурсов, обеспечение безопасности снабжения, снижение цен, отметил Мишель."Мы также должны покупать умнее. Это означает более эффективное использование нашей коллективной покупательной способности через совместную энергетическую платформу ЕС, которую мы решили создать в марте, вместо того чтобы конкурировать между государствами-членами и повышать цены", - добавил МишельКак заявила в конце прошлой недели глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюзу будущей весной, когда запасы газа будут истощены, важно иметь общие закупки топлива. По ее словам, эта идея получила широкую поддержку стран ЕС.

https://ria.ru/20220921/evropa-1818364732.html

https://ria.ru/20221004/evropa-1821285164.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросовет, евросоюз