https://ria.ru/20221010/sovbez-1822774436.html

Путин проинформировал постоянных членов Совбеза о ЧП на Крымском мосту

Путин проинформировал постоянных членов Совбеза о ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 10.10.2022

Путин проинформировал постоянных членов Совбеза о ЧП на Крымском мосту

Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза, проинформировал их о расследовании ЧП на Крымском мосту, назвал его терактом,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:03

2022-10-10T13:03

2022-10-10T13:12

безопасность

чп на крымском мосту

россия

владимир путин

совет безопасности рф

республика крым

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза, проинформировал их о расследовании ЧП на Крымском мосту, назвал его терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры.Он отметил, что накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин доложил о первых результатах расследования диверсии на Крымском мосту."Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта - это украинские спецслужбы", - сказал Путин.

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республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, чп на крымском мосту, россия, владимир путин, совет безопасности рф, республика крым