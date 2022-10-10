https://ria.ru/20221010/sovbez-1822773305.html
Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 10.10.2022
Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:01
2022-10-10T13:01
2022-10-10T13:19
владимир путин
россия
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза.Он отметил, что накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин доложил о первых результатах расследования диверсии на Крымском мосту.
https://ria.ru/20221010/putin-1822776017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
13:01 10.10.2022 (обновлено: 13:19 10.10.2022)
Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза
Президент Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза