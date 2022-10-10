https://ria.ru/20221010/bezopasnost-1822693737.html
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза - РИА Новости, 10.10.2022
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:01
2022-10-10T13:01
2022-10-10T13:01
политика
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин проводит совещание с членами Совета безопасности
LIVE: Путин проводит совещание с членами Совета безопасности
2022-10-10T13:01
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PT4M23S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, видео
Политика, Владимир Путин, Россия
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
2022-10-10T13:01
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PT4M23S
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.