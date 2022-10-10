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Совещание Владимира Путина с членами Совбеза - РИА Новости, 10.10.2022
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Совещание Владимира Путина с членами Совбеза
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза - РИА Новости, 10.10.2022
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:01
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политика
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
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LIVE: Путин проводит совещание с членами Совета безопасности
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политика, владимир путин, россия, видео
Политика, Владимир Путин, Россия
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
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PT4M23S
13:01 10.10.2022
 

Совещание Владимира Путина с членами Совбеза

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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
 
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