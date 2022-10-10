https://ria.ru/20221010/shri-lanka-1822869197.html
На Шри-Ланке встретили первый после перерыва рейс "Аэрофлота"
На Шри-Ланке встретили первый после перерыва рейс "Аэрофлота" - РИА Новости, 10.10.2022
На Шри-Ланке встретили первый после перерыва рейс "Аэрофлота"
Прибывший на Шри-Ланку первый за четыре месяца рейс "Аэрофлота" приветствовали танцами и цветами. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:51
2022-10-10T17:51
2022-10-10T17:51
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 окт – РИА Новости. Прибывший на Шри-Ланку первый за четыре месяца рейс "Аэрофлота" приветствовали танцами и цветами.Капитана и экипаж российского самолета, прибывшего в понедельник в Коломбо, встретили правительственные чиновники и представители аэропорта. Российским пилотам и стюардессам повесили на шею ожерелье из цветов, а перед прибывшими на остров российскими туристами провели красочное представление с танцами и музыкой, свидетельствуют кадры, распространенные ланкийскими СМИ."Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня его самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке. МИД России заявил протест послу страны. Позднее суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между "Аэрофлотом" и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства, и приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Вскоре после этого самолет вылетел в Москву с членами экипажа.После этого ланкийские чиновники обратились к российским властям и самой авиакомпании с просьбой о возобновлении рейсов.В начале октября посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщала, что прямые рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из России на Шри-Ланку возобновятся уже с 9 октября, с 3 ноября будут летать чартерные рейсы компании Azur Air.Как отметил министр туризма Харин Фернандо, возобновление прямого авиасообщения между Россией и Шри-Ланкой увеличит поток туристов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, шри-ланка, коломбо, аэрофлот, новости - туризм, авиакомпании, самолеты, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Шри-Ланка, Коломбо, Аэрофлот, Новости - Туризм, авиакомпании, Самолеты, куда можно лететь, Отдых на море
На Шри-Ланке встретили первый после перерыва рейс "Аэрофлота"
На Шри-Ланке первый за четыре месяца рейс "Аэрофлота" встретили танцами и цветами
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 окт – РИА Новости. Прибывший на Шри-Ланку первый за четыре месяца рейс "Аэрофлота" приветствовали танцами и цветами.
Капитана и экипаж российского самолета, прибывшего в понедельник в Коломбо, встретили правительственные чиновники и представители аэропорта. Российским пилотам и стюардессам повесили на шею ожерелье из цветов, а перед прибывшими на остров российскими туристами провели красочное представление с танцами и музыкой, свидетельствуют кадры, распространенные ланкийскими СМИ.
"Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня его самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке. МИД России заявил протест послу страны. Позднее суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между "Аэрофлотом" и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства, и приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Вскоре после этого самолет вылетел в Москву с членами экипажа.
После этого ланкийские чиновники обратились к российским властям и самой авиакомпании с просьбой о возобновлении рейсов.
В начале октября посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщала, что прямые рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из России на Шри-Ланку возобновятся уже с 9 октября, с 3 ноября будут летать чартерные рейсы компании Azur Air.
Как отметил министр туризма Харин Фернандо, возобновление прямого авиасообщения между Россией и Шри-Ланкой увеличит поток туристов.