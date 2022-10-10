https://ria.ru/20221010/shri-lanka-1822869197.html

На Шри-Ланке встретили первый после перерыва рейс "Аэрофлота"

На Шри-Ланке встретили первый после перерыва рейс "Аэрофлота" - РИА Новости, 10.10.2022

На Шри-Ланке встретили первый после перерыва рейс "Аэрофлота"

Прибывший на Шри-Ланку первый за четыре месяца рейс "Аэрофлота" приветствовали танцами и цветами. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:51

2022-10-10T17:51

2022-10-10T17:51

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 окт – РИА Новости. Прибывший на Шри-Ланку первый за четыре месяца рейс "Аэрофлота" приветствовали танцами и цветами.Капитана и экипаж российского самолета, прибывшего в понедельник в Коломбо, встретили правительственные чиновники и представители аэропорта. Российским пилотам и стюардессам повесили на шею ожерелье из цветов, а перед прибывшими на остров российскими туристами провели красочное представление с танцами и музыкой, свидетельствуют кадры, распространенные ланкийскими СМИ."Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня его самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке. МИД России заявил протест послу страны. Позднее суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между "Аэрофлотом" и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства, и приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Вскоре после этого самолет вылетел в Москву с членами экипажа.После этого ланкийские чиновники обратились к российским властям и самой авиакомпании с просьбой о возобновлении рейсов.В начале октября посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщала, что прямые рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из России на Шри-Ланку возобновятся уже с 9 октября, с 3 ноября будут летать чартерные рейсы компании Azur Air.Как отметил министр туризма Харин Фернандо, возобновление прямого авиасообщения между Россией и Шри-Ланкой увеличит поток туристов.

https://ria.ru/20221009/aeroflot-1822552814.html

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Лана Баева

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