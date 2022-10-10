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Шольц провел телефонный разговор с Зеленским и осудил удары по Киеву - РИА Новости, 10.10.2022
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Шольц провел телефонный разговор с Зеленским и осудил удары по Киеву
Шольц провел телефонный разговор с Зеленским и осудил удары по Киеву - РИА Новости, 10.10.2022
Шольц провел телефонный разговор с Зеленским и осудил удары по Киеву
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским в понедельник осудил удары по Украине и пообещал свою поддержку, сообщил... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:07
2022-10-10T14:07
в мире
владимир зеленский
украина
россия
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским в понедельник осудил удары по Украине и пообещал свою поддержку, сообщил журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт."Федеральное правительство остро осудило сегодняшние ракетные удары по Украине, где было более 40 ракетных ударов утром по нескольким городам. Также была разрушена или тяжело повреждена гражданская инфраструктура, есть также раненые и погибшие. Канцлер Шольц сегодня утром обсудил это по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказал представитель правительства на брифинге в понедельник.Он уточнил, что Зеленский проинформировал канцлера о ситуации в Киеве. Шольц заверил украинского политика в поддержке Германии, так же как и других государств G7. По словам канцлера, Германия будет делать все, чтобы мобилизировать дополнительную помощь Украине, прежде всего, для восстановления повреждённой гражданской инфраструктуры.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221010/sholts-1822774299.html
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822795633.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, германия, олаф шольц, g7
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, G7
14:07 10.10.2022
 
Шольц провел телефонный разговор с Зеленским и осудил удары по Киеву

Шольц в разговоре с Зеленским осудил удары по Киеву и пообещал свою поддержку

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским в понедельник осудил удары по Украине и пообещал свою поддержку, сообщил журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Федеральное правительство остро осудило сегодняшние ракетные удары по Украине, где было более 40 ракетных ударов утром по нескольким городам. Также была разрушена или тяжело повреждена гражданская инфраструктура, есть также раненые и погибшие. Канцлер Шольц сегодня утром обсудил это по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказал представитель правительства на брифинге в понедельник.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Он уточнил, что Зеленский проинформировал канцлера о ситуации в Киеве. Шольц заверил украинского политика в поддержке Германии, так же как и других государств G7. По словам канцлера, Германия будет делать все, чтобы мобилизировать дополнительную помощь Украине, прежде всего, для восстановления повреждённой гражданской инфраструктуры.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.
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Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияГерманияОлаф ШольцG7
 
 
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