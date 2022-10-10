https://ria.ru/20221010/rossiya-1822680235.html

ЯНАО и Чукотка стали лидерами рейтинга по материальному благополучию

ЯНАО и Чукотка стали лидерами рейтинга по материальному благополучию - РИА Новости, 10.10.2022

ЯНАО и Чукотка стали лидерами рейтинга по материальному благополучию

Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область стали лидерами в рейтинге регионов РФ по материальному благополучию по итогам 2021 года, в конце... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T00:35

2022-10-10T00:35

2022-10-10T00:41

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москва

санкт-петербург

чукотка

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

мурманская область

сахалинская область

ханты-мансийский автономный округ

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область стали лидерами в рейтинге регионов РФ по материальному благополучию по итогам 2021 года, в конце списка оказались Ингушетия, Тува и Карачаево-Черкесия, свидетельствует исследование РИА Новости.Оценка уровня благосостоянияДля оценки уровня благосостояния в России эксперты РИА Новости провели исследование и подготовили рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения. Методика расчета рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение людей в регионах по итогам 2021 года.При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, а также доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц.Результаты исследования свидетельствуют, что уровень благосостояния населения значительно отличается в разных регионах России. Эксперты отмечают, что в 2021 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов РФ, что в большей степени обусловлено ростом доходов населения. Медианные среднедушевые доходы населения в целом по стране в 2021 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 11%. При этом в ряде регионов цены на жилье существенно повысились, что снизило его доступность и оказало негативное воздействие на итоговую оценку.Согласно исследованию, разрыв в материальном положении населения между регионами увеличился. Если в 2020 году отношение среднего значения рейтингового балла первой и замыкающей десятки регионов составляло 7,9, то в 2021 году – 8,7.Лидеры и аутсайдерыПервые места в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий автономный округ (100 рейтинговых баллов), Чукотка (92,89 балла) и Магаданская область (92,78 балла). В первую десятку также вошли Ненецкий автономный округ, Москва, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Мурманская и Московская области.По мнению экспертов, положение лидеров рейтинга обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже высокий уровень цен в данных регионах. Субъекты РФ в первой десятке занимают лидирующие позиции практически по всем показателям, учитываемым при составлении рейтинга. Исключением является только доступность жилья в Москве и Санкт-Петербурге, которая, по мнению экспертов, находится на невысоком уровне из-за высоких цен на недвижимость в столицах.Нижняя часть рейтинга представлена регионами, где на низком уровне находится уровень доходов населения. Места в конце списка занимают Бурятия, Крым, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, Республика Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Тува. На последнем месте оказалась Ингушетия, которая получила 1 рейтинговый балл по результатам исследования.Позитивная динамикаЭксперты отмечают, что при сопоставлении результатов 2021 года с результатами 2020 года позитивная динамика фиксируется в большинстве регионов. Итоговый рейтинговый балл вырос у 69 субъектов РФ, снизился рейтинговый балл только у 16 регионов, причем у большинства из них снижение было незначительным (более чем на 1 балл он опустился только у трех регионов). При этом у многих регионов с позитивной динамикой темпы улучшения были существеннее. Более чем на 2 пункта рейтинговый балл вырос у 36 регионов, из которых у пяти рост превысил 5 пунктов.Согласно исследованию, наиболее существенно рейтинговый балл вырос у Московской, Сахалинской, Мурманской областей, на Камчатке и в Приморье. Улучшение оценки данных регионов стало следствием роста доходов населения, увеличения объема вкладов населения в банках, снижения доли малообеспеченного населения.Наиболее существенно (более чем на 2 пункта) рейтинговый балл снизился у Тувы, Томской области и Калмыкии. По оценке экспертов, основным негативным фактором стало снижение доли семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку вследствие роста цен на недвижимость. При этом в качестве позитивного фактора эксперты отмечают выросший объем вкладов населения в банках в данных регионах, а также снижение доли населения с доходами ниже границы бедности.

https://ria.ru/20221010/reyting_blagopoluchie-1822573566.html

https://ria.ru/20220530/blagosostoyanie-1791621383.html

https://ria.ru/20221003/reyting_ipoteka-1820946500.html

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