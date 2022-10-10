https://ria.ru/20221010/reznik-1822899582.html

Жена Ильи Резника пожаловалась на безденежье

Жена Ильи Резника пожаловалась на безденежье - РИА Новости, 10.10.2022

Жена Ильи Резника пожаловалась на безденежье

Доходы семьи поэта-песенника Ильи Резника резко сократились, в итоге его жена Ирина Романова была вынуждена пожаловаться на приближающееся безденежье. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:53

2022-10-10T17:53

2022-10-10T17:53

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Доходы семьи поэта-песенника Ильи Резника резко сократились, в итоге его жена Ирина Романова была вынуждена пожаловаться на приближающееся безденежье. В комментарии Teleprogramma.pro супруга автора хитов отметила, что причина этому – уменьшение авторских отчислений. Отсутствие авторских отчислений сказалось не только на образе жизни Резника, но и на его проектах. Супруга поэта заявила, что в связи со сложившейся ситуацией могут закрыться три детских музыкальных театра Резника "Маленькая страна".Также супруга автора пожаловалась на отсутствие программ и концертов. По словам Ирины, авторские отчисления всегда "доставались с боем" и, как только ситуация наладилась, поэтов и композиторов настиг новый кризис.Ранее суд запретил Первому каналу использовать три песни Резника.

https://ria.ru/20220705/reznik-1800275265.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

илья резник, музыка, новости культуры