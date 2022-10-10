https://ria.ru/20221010/reznik-1822899582.html
Жена Ильи Резника пожаловалась на безденежье
Жена Ильи Резника пожаловалась на безденежье - РИА Новости, 10.10.2022
Жена Ильи Резника пожаловалась на безденежье
Доходы семьи поэта-песенника Ильи Резника резко сократились, в итоге его жена Ирина Романова была вынуждена пожаловаться на приближающееся безденежье. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:53
2022-10-10T17:53
2022-10-10T17:53
шоубиз
илья резник
музыка
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74775/40/747754038_0:245:3001:1933_1920x0_80_0_0_aac9389a807f12a7e4fe3c6e92bf1240.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Доходы семьи поэта-песенника Ильи Резника резко сократились, в итоге его жена Ирина Романова была вынуждена пожаловаться на приближающееся безденежье. В комментарии Teleprogramma.pro супруга автора хитов отметила, что причина этому – уменьшение авторских отчислений. Отсутствие авторских отчислений сказалось не только на образе жизни Резника, но и на его проектах. Супруга поэта заявила, что в связи со сложившейся ситуацией могут закрыться три детских музыкальных театра Резника "Маленькая страна".Также супруга автора пожаловалась на отсутствие программ и концертов. По словам Ирины, авторские отчисления всегда "доставались с боем" и, как только ситуация наладилась, поэтов и композиторов настиг новый кризис.Ранее суд запретил Первому каналу использовать три песни Резника.
https://ria.ru/20220705/reznik-1800275265.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74775/40/747754038_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_840e5beb5e6c71c707878374e27d24f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья резник, музыка, новости культуры
Шоубиз, Илья Резник, Музыка, Новости культуры
Жена Ильи Резника пожаловалась на безденежье
Жена Ильи Резника пожаловалась на безденежье из-за уменьшения авторских отчислений
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Доходы семьи поэта-песенника Ильи Резника резко сократились, в итоге его жена Ирина Романова была вынуждена пожаловаться на приближающееся безденежье.
В комментарии Teleprogramma.pro супруга автора хитов отметила
, что причина этому – уменьшение авторских отчислений.
"Они упали в шесть раз у всех авторов: нет концертов, нет программ, нет ротации", – прокомментировала ситуацию Ирина.
Отсутствие авторских отчислений сказалось не только на образе жизни Резника, но и на его проектах. Супруга поэта заявила, что в связи со сложившейся ситуацией могут закрыться три детских музыкальных театра Резника "Маленькая страна".
"Пока мы не приняли решение. Но на данный момент платить зарплату преподавателям нечем. Аренду – тоже нечем", – сообщила Романова.
Также супруга автора пожаловалась на отсутствие программ и концертов. По словам Ирины, авторские отчисления всегда "доставались с боем" и, как только ситуация наладилась, поэтов и композиторов настиг новый кризис.
Ранее суд запретил
Первому каналу использовать три песни Резника.