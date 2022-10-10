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Жена Ильи Резника пожаловалась на безденежье - РИА Новости, 10.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221010/reznik-1822899582.html
Жена Ильи Резника пожаловалась на безденежье
Жена Ильи Резника пожаловалась на безденежье - РИА Новости, 10.10.2022
Жена Ильи Резника пожаловалась на безденежье
Доходы семьи поэта-песенника Ильи Резника резко сократились, в итоге его жена Ирина Романова была вынуждена пожаловаться на приближающееся безденежье. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:53
2022-10-10T17:53
шоубиз
илья резник
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Доходы семьи поэта-песенника Ильи Резника резко сократились, в итоге его жена Ирина Романова была вынуждена пожаловаться на приближающееся безденежье. В комментарии Teleprogramma.pro супруга автора хитов отметила, что причина этому – уменьшение авторских отчислений. Отсутствие авторских отчислений сказалось не только на образе жизни Резника, но и на его проектах. Супруга поэта заявила, что в связи со сложившейся ситуацией могут закрыться три детских музыкальных театра Резника "Маленькая страна".Также супруга автора пожаловалась на отсутствие программ и концертов. По словам Ирины, авторские отчисления всегда "доставались с боем" и, как только ситуация наладилась, поэтов и композиторов настиг новый кризис.Ранее суд запретил Первому каналу использовать три песни Резника.
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илья резник, музыка, новости культуры
Шоубиз, Илья Резник, Музыка, Новости культуры
17:53 10.10.2022
 
Жена Ильи Резника пожаловалась на безденежье

Жена Ильи Резника пожаловалась на безденежье из-за уменьшения авторских отчислений

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкПоэт-песенник Илья Резник
Поэт-песенник Илья Резник - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Доходы семьи поэта-песенника Ильи Резника резко сократились, в итоге его жена Ирина Романова была вынуждена пожаловаться на приближающееся безденежье.
В комментарии Teleprogramma.pro супруга автора хитов отметила, что причина этому – уменьшение авторских отчислений.

"Они упали в шесть раз у всех авторов: нет концертов, нет программ, нет ротации", – прокомментировала ситуацию Ирина.

Отсутствие авторских отчислений сказалось не только на образе жизни Резника, но и на его проектах. Супруга поэта заявила, что в связи со сложившейся ситуацией могут закрыться три детских музыкальных театра Резника "Маленькая страна".

"Пока мы не приняли решение. Но на данный момент платить зарплату преподавателям нечем. Аренду – тоже нечем", – сообщила Романова.

Также супруга автора пожаловалась на отсутствие программ и концертов. По словам Ирины, авторские отчисления всегда "доставались с боем" и, как только ситуация наладилась, поэтов и композиторов настиг новый кризис.
Ранее суд запретил Первому каналу использовать три песни Резника.
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