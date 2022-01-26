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Суд запретил Первому каналу использовать три песни Резника
Суд запретил Первому каналу использовать три песни Резника - РИА Новости, 26.01.2022
Суд запретил Первому каналу использовать три песни Резника
Арбитражный суд Москвы по двум искам компании "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг", входящей в Warner Music, запретил Первому каналу использовать песни "Маэстро", "Старый... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:48
2022-01-26T14:48
2022-01-26T14:48
культура
российское авторское общество
илья резник
warner music group
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шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по двум искам компании "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг", входящей в Warner Music, запретил Первому каналу использовать песни "Маэстро", "Старый друг" и "Кабриолет", слова к которым написал поэт Илья Резник, следует из резолютивной части решений суда.Кроме того, суд за незаконное, в отсутствие договора с правообладателем, использование двух первых песен в передаче "Голос. Дети" взыскал с ответчика миллион рублей, а за бездоговорное использование третьего произведения в передаче "Сегодня вечером" - 500 тысяч.Денежные требования истца суд первой инстанции удовлетворил наполовину – компания "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" просила взыскать 2 миллиона и 1 миллион рублей соответственно."Дочка" Warner Music, которая по договору с Резником владеет правами на песни в части текста, уже судилась с Первым каналом из-за них.В 2018 году суды двух инстанций взыскали с телеканала 500 миллионов рублей за незаконное использование песен "Маэстро" и "Старый друг" в том же шоу "Голос. Дети" и 300 тысяч рублей – за исполнение Любовью Успенской "Кабриолета" в программе "Сегодня вечером".В тех исках "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг", однако, не заявляла требования о запрете дальнейшего использования произведений.Первый канал тогда сослался в суде на свой договор с Российским авторским обществом (РАО), позволяющий ему использование спорных музыкальных произведений. Однако суды, опираясь на выводы экспертов, установили, что предусмотренные договором с РАО виды использования не включают такое использование произведений, как включение их в состав сложного произведения, каковым является телепередача.Американская Warner Music Group наряду с Universal Music, Sony Music и EMI составляет так называемую "большую четверку" звукозаписывающих компаний, на долю которых приходится до 80 процентов издания музыкальных произведений.Поэт Илья Резник не знает о запретах на использование его песен "Маэстро", "Старый друг" и "Кабриолет" в эфире Первого канала и не имеет отношения к судебным искам, сообщила РИА Новости его жена Ирина Романова."Нет, он не в курсе, мы не в курсе, потому что у нас весь каталог отдан под юрисдикцию Warner Music, мы вообще не знаем, что происходит. Они занимаются каталогом. Мы теперь ни с кем не ссоримся, ни с кем не ругаемся, ничего не понимаем, что там происходит: кто подает в суд, что, кто, кому запрещает. Мы себя изолировали от этого", - сказала собеседница агентства.По словам Романовой, они сейчас живут в Крыму, занимаются обучением детей из трех театров, раз в месяц ездят в Москву. Также Резник работает над новым сборником духовной поэзии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российское авторское общество, илья резник, warner music group, sony music, любовь успенская, шоу-бизнес, новости культуры, музыка
Суд запретил Первому каналу использовать три песни Резника
"Маэстро" больше нет на Первом канале. Суд запретил использовать три песни Резника
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по двум искам компании "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг", входящей в Warner Music, запретил Первому каналу использовать песни "Маэстро", "Старый друг" и "Кабриолет", слова к которым написал поэт Илья Резник, следует из резолютивной части решений суда.
Кроме того, суд за незаконное, в отсутствие договора с правообладателем, использование двух первых песен в передаче "Голос. Дети" взыскал с ответчика миллион рублей, а за бездоговорное использование третьего произведения в передаче "Сегодня вечером" - 500 тысяч.
Денежные требования истца суд первой инстанции удовлетворил наполовину – компания "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" просила взыскать 2 миллиона и 1 миллион рублей соответственно.
"Дочка" Warner Music, которая по договору с Резником владеет правами на песни в части текста, уже судилась с Первым каналом из-за них.
В 2018 году суды двух инстанций взыскали с телеканала 500 миллионов рублей за незаконное использование песен "Маэстро" и "Старый друг" в том же шоу "Голос. Дети" и 300 тысяч рублей – за исполнение Любовью Успенской "Кабриолета" в программе "Сегодня вечером".
В тех исках "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг", однако, не заявляла требования о запрете дальнейшего использования произведений.
Первый канал тогда сослался в суде на свой договор с Российским авторским обществом (РАО), позволяющий ему использование спорных музыкальных произведений. Однако суды, опираясь на выводы экспертов, установили, что предусмотренные договором с РАО виды использования не включают такое использование произведений, как включение их в состав сложного произведения, каковым является телепередача.
Американская Warner Music Group наряду с Universal Music, Sony Music и EMI составляет так называемую "большую четверку" звукозаписывающих компаний, на долю которых приходится до 80 процентов издания музыкальных произведений.
Поэт Илья Резник не знает о запретах на использование его песен "Маэстро", "Старый друг" и "Кабриолет" в эфире Первого канала и не имеет отношения к судебным искам, сообщила РИА Новости его жена Ирина Романова.
"Нет, он не в курсе, мы не в курсе, потому что у нас весь каталог отдан под юрисдикцию Warner Music, мы вообще не знаем, что происходит. Они занимаются каталогом. Мы теперь ни с кем не ссоримся, ни с кем не ругаемся, ничего не понимаем, что там происходит: кто подает в суд, что, кто, кому запрещает. Мы себя изолировали от этого", - сказала собеседница агентства.
По словам Романовой, они сейчас живут в Крыму, занимаются обучением детей из трех театров, раз в месяц ездят в Москву. Также Резник работает над новым сборником духовной поэзии.