https://ria.ru/20221010/restorany-1822136270.html
Россияне все чаще предпочитают столовые и фастфуд ресторанам
Россияне все чаще предпочитают столовые и фастфуд ресторанам - РИА Новости, 10.10.2022
Россияне все чаще предпочитают столовые и фастфуд ресторанам
В сентябре россияне сократили посещение ресторанов и стали предпочитать питаться в более бюджетных местах, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T07:01
2022-10-10T07:01
2022-10-10T07:01
туризм
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москва
санкт-петербург
рестораны
кафе
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В сентябре россияне сократили посещение ресторанов и стали предпочитать питаться в более бюджетных местах, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Средний размер покупки в ресторанах и барах составил 969 рублей, что на 21 процент ниже показателя прошлого года. В столовых и кафе, средний чек составил 438 рублей, увеличившись на 11 процентов. В сегменте фастфуда средний размер покупки вырос на пять процентов, до 387 рублей", — подсчитали эксперты.В сентябре этого года в заведениях общепита уже не действовали ограничения по коронавирусу, как в прошлом году, и ощущалось позитивное влияние роста внутреннего туризма, обращают внимание авторы исследования. Тем не менее с развитием онлайн-сегмента потребители все чаще выбирают его, а не офлайн-визиты."Удобство заказа и доставки позволяет расти индустрии интернет-продаж точек питания, однако пока все еще большинство таких покупок приходится на Москву, Санкт-Петербург и крупнейшие города", — заключили авторы исследования.
https://ria.ru/20221004/puteshestviya-1821230518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, москва, санкт-петербург, рестораны, кафе
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Рестораны, Кафе
Россияне все чаще предпочитают столовые и фастфуд ресторанам
Эксперты рассказали, что в сентябре россияне на 21 процент сократили траты на рестораны
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В сентябре россияне сократили посещение ресторанов и стали предпочитать питаться в более бюджетных местах, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Средний размер покупки в ресторанах и барах составил 969 рублей, что на 21 процент ниже показателя прошлого года. В столовых и кафе, средний чек составил 438 рублей, увеличившись на 11 процентов. В сегменте фастфуда средний размер покупки вырос на пять процентов, до 387 рублей", — подсчитали эксперты.
В сентябре этого года в заведениях общепита уже не действовали ограничения по коронавирусу, как в прошлом году, и ощущалось позитивное влияние роста внутреннего туризма, обращают внимание авторы исследования. Тем не менее с развитием онлайн-сегмента потребители все чаще выбирают его, а не офлайн-визиты.
"Удобство заказа и доставки позволяет расти индустрии интернет-продаж точек питания, однако пока все еще большинство таких покупок приходится на Москву, Санкт-Петербург и крупнейшие города", — заключили авторы исследования.