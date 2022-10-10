https://ria.ru/20221010/restorany-1822136270.html

Россияне все чаще предпочитают столовые и фастфуд ресторанам

Россияне все чаще предпочитают столовые и фастфуд ресторанам - РИА Новости, 10.10.2022

Россияне все чаще предпочитают столовые и фастфуд ресторанам

В сентябре россияне сократили посещение ресторанов и стали предпочитать питаться в более бюджетных местах, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T07:01

2022-10-10T07:01

2022-10-10T07:01

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В сентябре россияне сократили посещение ресторанов и стали предпочитать питаться в более бюджетных местах, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Средний размер покупки в ресторанах и барах составил 969 рублей, что на 21 процент ниже показателя прошлого года. В столовых и кафе, средний чек составил 438 рублей, увеличившись на 11 процентов. В сегменте фастфуда средний размер покупки вырос на пять процентов, до 387 рублей", — подсчитали эксперты.В сентябре этого года в заведениях общепита уже не действовали ограничения по коронавирусу, как в прошлом году, и ощущалось позитивное влияние роста внутреннего туризма, обращают внимание авторы исследования. Тем не менее с развитием онлайн-сегмента потребители все чаще выбирают его, а не офлайн-визиты."Удобство заказа и доставки позволяет расти индустрии интернет-продаж точек питания, однако пока все еще большинство таких покупок приходится на Москву, Санкт-Петербург и крупнейшие города", — заключили авторы исследования.

https://ria.ru/20221004/puteshestviya-1821230518.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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