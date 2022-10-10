Глава Шотландии подтвердила намерение провести референдум в 2023 году
Глава Шотландии Стерджен подтвердила намерение провести референдум 19 октября 2023 года
Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Шотландии Никола Стерджен вновь подтвердила намерение провести референдум о независимости Шотландии 19 октября 2023 года.
"Если (Верховный) суд решит это, и мы надеемся, что так и произойдет, 19 октября следующего года состоится референдум независимости", - заявила она на съезде Национальной партии Шотландии. Трансляцию вел телеканал Sky News.
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По словам Стерджен, в настоящее время 52% жителей Шотландии поддерживают ее независимость, а среди молодых людей это число выше. При этом она подчеркнула, Шотландия "не повернется спиной" к Великобритании, если станет независимой, а будет стремиться построить с ней "отношения на равных".
Верховный суд Великобритании проведет во вторник и среду слушания по возможности проведения еще одного референдума о независимости Шотландии.
Власти Британии ранее заявляли, что без разрешения со стороны британского парламента рассмотрение Верховным судом вопроса о законности проведения референдума о независимости шотландской администрацией будет "преждевременным".
Стерджен неоднократно заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако бывший премьер-министр Борис Джонсон и нынешний премьер Лиз Трасс заявляли, что не допустят второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
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