Рейтинг@Mail.ru
Глава Шотландии подтвердила намерение провести референдум в 2023 году - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/referendum-1822933136.html
Глава Шотландии подтвердила намерение провести референдум в 2023 году
Глава Шотландии подтвердила намерение провести референдум в 2023 году - РИА Новости, 10.10.2022
Глава Шотландии подтвердила намерение провести референдум в 2023 году
Глава Шотландии Никола Стерджен вновь подтвердила намерение провести референдум о независимости Шотландии 19 октября 2023 года. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:04
2022-10-10T19:04
в мире
никола стерджен
великобритания
борис джонсон
лиз трасс
шотландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/32/1557443285_0:230:3000:1918_1920x0_80_0_0_b4f20c3d90119111fcc587b6c7dad5a1.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Шотландии Никола Стерджен вновь подтвердила намерение провести референдум о независимости Шотландии 19 октября 2023 года."Если (Верховный) суд решит это, и мы надеемся, что так и произойдет, 19 октября следующего года состоится референдум независимости", - заявила она на съезде Национальной партии Шотландии. Трансляцию вел телеканал Sky News.По словам Стерджен, в настоящее время 52% жителей Шотландии поддерживают ее независимость, а среди молодых людей это число выше. При этом она подчеркнула, Шотландия "не повернется спиной" к Великобритании, если станет независимой, а будет стремиться построить с ней "отношения на равных".Верховный суд Великобритании проведет во вторник и среду слушания по возможности проведения еще одного референдума о независимости Шотландии.Власти Британии ранее заявляли, что без разрешения со стороны британского парламента рассмотрение Верховным судом вопроса о законности проведения референдума о независимости шотландской администрацией будет "преждевременным".Стерджен неоднократно заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако бывший премьер-министр Борис Джонсон и нынешний премьер Лиз Трасс заявляли, что не допустят второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
https://ria.ru/20220629/shotlandiya-1798880904.html
https://ria.ru/20221009/shotlandiya-1822554338.html
великобритания
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/32/1557443285_211:0:2807:1947_1920x0_80_0_0_9cfae737e65b50f7a81b73a659372dc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, никола стерджен, великобритания, борис джонсон, лиз трасс, шотландия
В мире, Никола Стерджен, Великобритания, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Шотландия
19:04 10.10.2022
 
Глава Шотландии подтвердила намерение провести референдум в 2023 году

Глава Шотландии Стерджен подтвердила намерение провести референдум 19 октября 2023 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкФлаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка
Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Шотландии Никола Стерджен вновь подтвердила намерение провести референдум о независимости Шотландии 19 октября 2023 года.
"Если (Верховный) суд решит это, и мы надеемся, что так и произойдет, 19 октября следующего года состоится референдум независимости", - заявила она на съезде Национальной партии Шотландии. Трансляцию вел телеканал Sky News.
Премьер-министр Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 08:00
Шотландия ударила в спину Борису Джонсону
По словам Стерджен, в настоящее время 52% жителей Шотландии поддерживают ее независимость, а среди молодых людей это число выше. При этом она подчеркнула, Шотландия "не повернется спиной" к Великобритании, если станет независимой, а будет стремиться построить с ней "отношения на равных".
Верховный суд Великобритании проведет во вторник и среду слушания по возможности проведения еще одного референдума о независимости Шотландии.
Власти Британии ранее заявляли, что без разрешения со стороны британского парламента рассмотрение Верховным судом вопроса о законности проведения референдума о независимости шотландской администрацией будет "преждевременным".
Стерджен неоднократно заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако бывший премьер-министр Борис Джонсон и нынешний премьер Лиз Трасс заявляли, что не допустят второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 02:15
Для Британии прозвучал тревожный звонок из-за Трасс
 
В миреНикола СтердженВеликобританияБорис ДжонсонЛиз ТрассШотландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала