https://ria.ru/20221010/referendum-1822933136.html

Глава Шотландии подтвердила намерение провести референдум в 2023 году

Глава Шотландии подтвердила намерение провести референдум в 2023 году - РИА Новости, 10.10.2022

Глава Шотландии подтвердила намерение провести референдум в 2023 году

Глава Шотландии Никола Стерджен вновь подтвердила намерение провести референдум о независимости Шотландии 19 октября 2023 года. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:04

2022-10-10T19:04

2022-10-10T19:04

в мире

никола стерджен

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Шотландии Никола Стерджен вновь подтвердила намерение провести референдум о независимости Шотландии 19 октября 2023 года."Если (Верховный) суд решит это, и мы надеемся, что так и произойдет, 19 октября следующего года состоится референдум независимости", - заявила она на съезде Национальной партии Шотландии. Трансляцию вел телеканал Sky News.По словам Стерджен, в настоящее время 52% жителей Шотландии поддерживают ее независимость, а среди молодых людей это число выше. При этом она подчеркнула, Шотландия "не повернется спиной" к Великобритании, если станет независимой, а будет стремиться построить с ней "отношения на равных".Верховный суд Великобритании проведет во вторник и среду слушания по возможности проведения еще одного референдума о независимости Шотландии.Власти Британии ранее заявляли, что без разрешения со стороны британского парламента рассмотрение Верховным судом вопроса о законности проведения референдума о независимости шотландской администрацией будет "преждевременным".Стерджен неоднократно заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако бывший премьер-министр Борис Джонсон и нынешний премьер Лиз Трасс заявляли, что не допустят второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.

https://ria.ru/20220629/shotlandiya-1798880904.html

https://ria.ru/20221009/shotlandiya-1822554338.html

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в мире, никола стерджен, великобритания, борис джонсон, лиз трасс, шотландия