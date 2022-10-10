https://ria.ru/20221010/raznoglasiya-1822767166.html

В Кремле заявили об отсутствии серьезных разногласий у России и Казахстана

В Кремле заявили об отсутствии серьезных разногласий у России и Казахстана - РИА Новости, 10.10.2022

В Кремле заявили об отсутствии серьезных разногласий у России и Казахстана

Россия и Казахстан, как и другие партнеры по ОДКБ, не имеют серьезных разногласий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:48

2022-10-10T12:48

2022-10-10T13:09

россия

казахстан

александр бастрыкин

бургас

национальный антитеррористический комитет рф

одкб

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия и Казахстан, как и другие партнеры по ОДКБ, не имеют серьезных разногласий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Отвечая на вопрос о возможном присоединении других стран к расследованию маршрута взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, который, по словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, следовал из болгарского Бургаса, Песков ответил, что все осуществляется в рамках следствия."Вы знаете, что при необходимости международного взаимодействия также осуществляются контакты между с соответствующими государствами. Но как это будет точно, я не могу сказать, это прерогатива Следственного комитета", - добавил Песков.Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Бастрыкин сообщал, что движение фуры началось в болгарском Бургасе. Болгарская социалистическая партия (БСП) призвала президента страны Румена Радева к немедленному расследованию этих данных.

https://ria.ru/20221010/sammit-1822768819.html

россия

казахстан

бургас

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россия, казахстан, александр бастрыкин, бургас, национальный антитеррористический комитет рф, одкб, следственный комитет россии (ск рф)