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В Кремле заявили об отсутствии серьезных разногласий у России и Казахстана - РИА Новости, 10.10.2022
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В Кремле заявили об отсутствии серьезных разногласий у России и Казахстана
В Кремле заявили об отсутствии серьезных разногласий у России и Казахстана - РИА Новости, 10.10.2022
В Кремле заявили об отсутствии серьезных разногласий у России и Казахстана
Россия и Казахстан, как и другие партнеры по ОДКБ, не имеют серьезных разногласий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:48
2022-10-10T13:09
россия
казахстан
александр бастрыкин
бургас
национальный антитеррористический комитет рф
одкб
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия и Казахстан, как и другие партнеры по ОДКБ, не имеют серьезных разногласий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Отвечая на вопрос о возможном присоединении других стран к расследованию маршрута взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, который, по словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, следовал из болгарского Бургаса, Песков ответил, что все осуществляется в рамках следствия."Вы знаете, что при необходимости международного взаимодействия также осуществляются контакты между с соответствующими государствами. Но как это будет точно, я не могу сказать, это прерогатива Следственного комитета", - добавил Песков.Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Бастрыкин сообщал, что движение фуры началось в болгарском Бургасе. Болгарская социалистическая партия (БСП) призвала президента страны Румена Радева к немедленному расследованию этих данных.
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казахстан
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россия, казахстан, александр бастрыкин, бургас, национальный антитеррористический комитет рф, одкб, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Казахстан, Александр Бастрыкин, Бургас, Национальный антитеррористический комитет РФ, ОДКБ, Следственный комитет России (СК РФ)
12:48 10.10.2022 (обновлено: 13:09 10.10.2022)
 
В Кремле заявили об отсутствии серьезных разногласий у России и Казахстана

Песков заявил, что у России и Казахстана нет серьезных разногласий

© РИА НовостиФлаги России и Казахстана
Флаги России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости
Флаги России и Казахстана. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия и Казахстан, как и другие партнеры по ОДКБ, не имеют серьезных разногласий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Отвечая на вопрос о возможном присоединении других стран к расследованию маршрута взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, который, по словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, следовал из болгарского Бургаса, Песков ответил, что все осуществляется в рамках следствия.
"Вы знаете, что при необходимости международного взаимодействия также осуществляются контакты между с соответствующими государствами. Но как это будет точно, я не могу сказать, это прерогатива Следственного комитета", - добавил Песков.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Бастрыкин сообщал, что движение фуры началось в болгарском Бургасе. Болгарская социалистическая партия (БСП) призвала президента страны Румена Радева к немедленному расследованию этих данных.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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РоссияКазахстанАлександр БастрыкинБургасНациональный антитеррористический комитет РФОДКБСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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