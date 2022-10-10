14:52 10.10.2022 (обновлено: 14:58 10.10.2022)
Умер клавишник первого состава группы "Ласковый май"
Умер клавишник первого состава группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев
© Андрей Разин Ласковый май/ОдноклассникиМихаил Афанасьев / Андрей Разин (Скриншот публикации из аккаунта Андрея Разина в Одноклассниках)
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Умер клавишник первого состава группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев, сообщил в своей соцсети продюсер проекта Андрей Разин.
"Сегодня пришла печальная весть из России, из Нижнего Новгорода. Ушел из жизни клавишник первого состава "Ласкового мая", который бессменно работал в моей группе всегда, бессменно сопровождал концерты мои. Это уникальный человек Миша Афанасьев, которого любили безумно все в группе "Ласковый май", всегда им дорожили и знали, насколько он надежный человек. Приношу самые искренние соболезнования от моей семьи, от всей группы "Ласковый май", – рассказал о случившемся Разин.
Кроме того, продюсер охарактеризовал Афанасьева, как надежного человека. По словам Разина, когда в коллектив пришел одиннадцатилетний участник Андрей Гуров, клавишник взял шефство над молодым коллегой.
Ранее Разин подал иск о правах на песни "Ласкового мая" в кассационный суд.