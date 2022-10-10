Умер клавишник первого состава группы "Ласковый май"

"Сегодня пришла печальная весть из России, из Нижнего Новгорода. Ушел из жизни клавишник первого состава "Ласкового мая", который бессменно работал в моей группе всегда, бессменно сопровождал концерты мои. Это уникальный человек Миша Афанасьев, которого любили безумно все в группе "Ласковый май", всегда им дорожили и знали, насколько он надежный человек. Приношу самые искренние соболезнования от моей семьи, от всей группы "Ласковый май", – рассказал о случившемся Разин.