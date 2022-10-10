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Умер клавишник первого состава группы "Ласковый май" - РИА Новости, 10.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221010/razin-1822812263.html
Умер клавишник первого состава группы "Ласковый май"
Умер клавишник первого состава группы "Ласковый май" - РИА Новости, 10.10.2022
Умер клавишник первого состава группы "Ласковый май"
Умер клавишник первого состава группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев, сообщил в своей соцсети продюсер проекта Андрей Разин. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:52
2022-10-10T14:58
шоубиз
ласковый май
андрей разин
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Умер клавишник первого состава группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев, сообщил в своей соцсети продюсер проекта Андрей Разин. Кроме того, продюсер охарактеризовал Афанасьева, как надежного человека. По словам Разина, когда в коллектив пришел одиннадцатилетний участник Андрей Гуров, клавишник взял шефство над молодым коллегой.Ранее Разин подал иск о правах на песни "Ласкового мая" в кассационный суд.
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ласковый май, андрей разин
Шоубиз, Ласковый май, Андрей Разин
14:52 10.10.2022 (обновлено: 14:58 10.10.2022)
 
Умер клавишник первого состава группы "Ласковый май"

Умер клавишник первого состава группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев

© Андрей Разин Ласковый май/ОдноклассникиМихаил Афанасьев / Андрей Разин (Скриншот публикации из аккаунта Андрея Разина в Одноклассниках)
Михаил Афанасьев / Андрей Разин (Скриншот публикации из аккаунта Андрея Разина в Одноклассниках)
© Андрей Разин Ласковый май/Одноклассники
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Умер клавишник первого состава группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев, сообщил в своей соцсети продюсер проекта Андрей Разин.

"Сегодня пришла печальная весть из России, из Нижнего Новгорода. Ушел из жизни клавишник первого состава "Ласкового мая", который бессменно работал в моей группе всегда, бессменно сопровождал концерты мои. Это уникальный человек Миша Афанасьев, которого любили безумно все в группе "Ласковый май", всегда им дорожили и знали, насколько он надежный человек. Приношу самые искренние соболезнования от моей семьи, от всей группы "Ласковый май", – рассказал о случившемся Разин.

Кроме того, продюсер охарактеризовал Афанасьева, как надежного человека. По словам Разина, когда в коллектив пришел одиннадцатилетний участник Андрей Гуров, клавишник взял шефство над молодым коллегой.
Ранее Разин подал иск о правах на песни "Ласкового мая" в кассационный суд.
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 15:05Шоубиз
Основатель "Ласкового мая" заявил, что не передавал права на песни Разину
 
ШоубизЛасковый майАндрей Разин
 
 
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