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Продюсер подал иск о правах на песни "Ласкового мая" в кассационный суд - РИА Новости, 09.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221009/shatunov-1822616952.html
Продюсер подал иск о правах на песни "Ласкового мая" в кассационный суд
Продюсер подал иск о правах на песни "Ласкового мая" в кассационный суд - РИА Новости, 09.10.2022
Продюсер подал иск о правах на песни "Ласкового мая" в кассационный суд
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин подал иск о правах на песни "Ласкового мая" в кассационный суд, хотя обещал этого не делать после того, как сторона... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T16:25
2022-10-09T16:28
ласковый май
ставропольский краевой суд
мираж
ставрополь
андрей разин
юрий шатунов
шоубиз
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин подал иск о правах на песни "Ласкового мая" в кассационный суд, хотя обещал этого не делать после того, как сторона Юрия Шатунова выиграла апелляцию, сообщил РИА Новости директор Шатунова Аркадий Кудряшов.Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.Ранее в начале июня 2022 года адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая интересы Шатунова, сообщила РИА Новости, что Ставропольский краевой суд отменил решение Промышленного районного суда города Ставрополя 2005 года, которым был установлен факт перехода прав на песни "Ласкового мая" от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру Разину. В свою очередь, Кузнецов заявлял, что не передавал права Разину и давно не общается с ним."Он (Андрей Разин — ред.) подал иск в кассационный суд, хотя обещал, что так делать не будет. На песни. Апелляцию мы выиграли, а тут он подал на кассацию, хотя говорил, что подавать не будет", — сказал собеседник агентства.Согласно данным сайта Пятого кассационного суда общей юрисдикции, дело поступило 29 сентября 2022 года. Слушание назначено на 30 ноября. "Можно сказать, что Разин публично рвет на себе волосы страданиями по поводу смерти Юры, а параллельно пытается придать делу ход", — добавил Кудряшов.Комментарием Разина РИА Новости не располагает."Ласковый май" - музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил продюсер Андрей Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
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ласковый май, ставропольский краевой суд, мираж, ставрополь, андрей разин, юрий шатунов
Ласковый май, Ставропольский краевой суд, Мираж, Ставрополь, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Шоубиз
16:25 09.10.2022 (обновлено: 16:28 09.10.2022)
 
Продюсер подал иск о правах на песни "Ласкового мая" в кассационный суд

Продюсер группы Разин подал иск о правах на песни "Ласкового мая" в кассационный суд

© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Продюсер Андрей Разин . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин подал иск о правах на песни "Ласкового мая" в кассационный суд, хотя обещал этого не делать после того, как сторона Юрия Шатунова выиграла апелляцию, сообщил РИА Новости директор Шатунова Аркадий Кудряшов.
Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 10:09Шоубиз
Кузнецов назвал нового владельца песен Шатунова
Ранее в начале июня 2022 года адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая интересы Шатунова, сообщила РИА Новости, что Ставропольский краевой суд отменил решение Промышленного районного суда города Ставрополя 2005 года, которым был установлен факт перехода прав на песни "Ласкового мая" от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру Разину. В свою очередь, Кузнецов заявлял, что не передавал права Разину и давно не общается с ним.
"Он (Андрей Разин — ред.) подал иск в кассационный суд, хотя обещал, что так делать не будет. На песни. Апелляцию мы выиграли, а тут он подал на кассацию, хотя говорил, что подавать не будет", — сказал собеседник агентства.
Согласно данным сайта Пятого кассационного суда общей юрисдикции, дело поступило 29 сентября 2022 года. Слушание назначено на 30 ноября. "Можно сказать, что Разин публично рвет на себе волосы страданиями по поводу смерти Юры, а параллельно пытается придать делу ход", — добавил Кудряшов.
Комментарием Разина РИА Новости не располагает.
"Ласковый май" - музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил продюсер Андрей Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
Прощание с солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

В Москве простились с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
1 из 8

В Москве простились с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

На церемонию прощания в зале на Троекуровском кладбище пришли более десяти тысяч человек.

Люди на прощании с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровском кладбище в Москве
2 из 8

На церемонию прощания в зале на Троекуровском кладбище пришли более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Траурный зал был усыпан белыми розами. Песня "Белые розы" была одним из хитов "Ласкового мая" в конце 80-х годов.

Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
3 из 8

Траурный зал был усыпан белыми розами. Песня "Белые розы" была одним из хитов "Ласкового мая" в конце 80-х годов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Похороны запланированы на вторник, церемония будет закрытой. Прощание близких с Шатуновым состоится в понедельник. Часть праха захоронят в Германии, где артист жил долгое время.

Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
4 из 8

Похороны запланированы на вторник, церемония будет закрытой. Прощание близких с Шатуновым состоится в понедельник. Часть праха захоронят в Германии, где артист жил долгое время.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне — Республика Башкортостан).

Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
5 из 8

Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне — Республика Башкортостан).

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Когда Юрию было 11 лет, его мать умерла. После этого он бродяжничал, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым (на фото) — руководителем кружка художественной самодеятельности. Вместе они создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы".

Основатель группы Ласковый май Сергей Кузнецов на церемонии прощания с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
6 из 8

Когда Юрию было 11 лет, его мать умерла. После этого он бродяжничал, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым (на фото) — руководителем кружка художественной самодеятельности. Вместе они создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

В 1988 году Шатунов сбежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". Певец перезаписал свой первый альбом "Белые розы" на студии "Рекорд" в Москве. В 1989-м была создана студия "Ласковый май" под руководством Разина.

Люди пришли на Троекуровское кладбище в Москве проститься с певцом Юрием Шатуновым
7 из 8

В 1988 году Шатунов сбежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". Певец перезаписал свой первый альбом "Белые розы" на студии "Рекорд" в Москве. В 1989-м была создана студия "Ласковый май" под руководством Разина.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Группа активно гастролировала по городам СССР, нередко музыканты выходили на сцену по восемь раз в день. Концерты собирали многотысячную аудиторию. Однако весь последующий репертуар группы не был таким популярным, как их первые песни, и в 1991 году Шатунов ушел из коллектива.

Люди на церемонии прощания с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
8 из 8

Группа активно гастролировала по городам СССР, нередко музыканты выходили на сцену по восемь раз в день. Концерты собирали многотысячную аудиторию. Однако весь последующий репертуар группы не был таким популярным, как их первые песни, и в 1991 году Шатунов ушел из коллектива.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 8

В Москве простились с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 8

На церемонию прощания в зале на Троекуровском кладбище пришли более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Траурный зал был усыпан белыми розами. Песня "Белые розы" была одним из хитов "Ласкового мая" в конце 80-х годов.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Похороны запланированы на вторник, церемония будет закрытой. Прощание близких с Шатуновым состоится в понедельник. Часть праха захоронят в Германии, где артист жил долгое время.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне — Республика Башкортостан).

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Когда Юрию было 11 лет, его мать умерла. После этого он бродяжничал, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым (на фото) — руководителем кружка художественной самодеятельности. Вместе они создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В 1988 году Шатунов сбежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". Певец перезаписал свой первый альбом "Белые розы" на студии "Рекорд" в Москве. В 1989-м была создана студия "Ласковый май" под руководством Разина.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Группа активно гастролировала по городам СССР, нередко музыканты выходили на сцену по восемь раз в день. Концерты собирали многотысячную аудиторию. Однако весь последующий репертуар группы не был таким популярным, как их первые песни, и в 1991 году Шатунов ушел из коллектива.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
 
ШоубизЛасковый майСтавропольский краевой судМиражСтавропольАндрей РазинЮрий Шатунов
 
 
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