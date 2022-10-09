Продюсер подал иск о правах на песни "Ласкового мая" в кассационный суд

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин подал иск о правах на песни "Ласкового мая" в кассационный суд, хотя обещал этого не делать после того, как сторона Юрия Шатунова выиграла апелляцию, сообщил РИА Новости директор Шатунова Аркадий Кудряшов.Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.Ранее в начале июня 2022 года адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая интересы Шатунова, сообщила РИА Новости, что Ставропольский краевой суд отменил решение Промышленного районного суда города Ставрополя 2005 года, которым был установлен факт перехода прав на песни "Ласкового мая" от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру Разину. В свою очередь, Кузнецов заявлял, что не передавал права Разину и давно не общается с ним."Он (Андрей Разин — ред.) подал иск в кассационный суд, хотя обещал, что так делать не будет. На песни. Апелляцию мы выиграли, а тут он подал на кассацию, хотя говорил, что подавать не будет", — сказал собеседник агентства.Согласно данным сайта Пятого кассационного суда общей юрисдикции, дело поступило 29 сентября 2022 года. Слушание назначено на 30 ноября. "Можно сказать, что Разин публично рвет на себе волосы страданиями по поводу смерти Юры, а параллельно пытается придать делу ход", — добавил Кудряшов.Комментарием Разина РИА Новости не располагает."Ласковый май" - музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил продюсер Андрей Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин подал иск о правах на песни "Ласкового мая" в кассационный суд, хотя обещал этого не делать после того, как сторона Юрия Шатунова выиграла апелляцию, сообщил РИА Новости директор Шатунова Аркадий Кудряшов.
Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
Ранее в начале июня 2022 года адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая интересы Шатунова, сообщила РИА Новости, что Ставропольский краевой суд отменил решение Промышленного районного суда города Ставрополя 2005 года, которым был установлен факт перехода прав на песни "Ласкового мая" от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру Разину. В свою очередь, Кузнецов заявлял, что не передавал права Разину и давно не общается с ним.
"Он (Андрей Разин — ред.) подал иск в кассационный суд, хотя обещал, что так делать не будет. На песни. Апелляцию мы выиграли, а тут он подал на кассацию, хотя говорил, что подавать не будет", — сказал собеседник агентства.
Согласно данным сайта Пятого кассационного суда общей юрисдикции, дело поступило 29 сентября 2022 года. Слушание назначено на 30 ноября. "Можно сказать, что Разин публично рвет на себе волосы страданиями по поводу смерти Юры, а параллельно пытается придать делу ход", — добавил Кудряшов.
Комментарием Разина РИА Новости не располагает.
"Ласковый май" - музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил продюсер Андрей Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
Когда Юрию было 11 лет, его мать умерла. После этого он бродяжничал, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым (на фото) — руководителем кружка художественной самодеятельности. Вместе они создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы".
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Когда Юрию было 11 лет, его мать умерла. После этого он бродяжничал, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым (на фото) — руководителем кружка художественной самодеятельности. Вместе они создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы".
В 1988 году Шатунов сбежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". Певец перезаписал свой первый альбом "Белые розы" на студии "Рекорд" в Москве. В 1989-м была создана студия "Ласковый май" под руководством Разина.
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В 1988 году Шатунов сбежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". Певец перезаписал свой первый альбом "Белые розы" на студии "Рекорд" в Москве. В 1989-м была создана студия "Ласковый май" под руководством Разина.
Группа активно гастролировала по городам СССР, нередко музыканты выходили на сцену по восемь раз в день. Концерты собирали многотысячную аудиторию. Однако весь последующий репертуар группы не был таким популярным, как их первые песни, и в 1991 году Шатунов ушел из коллектива.
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Группа активно гастролировала по городам СССР, нередко музыканты выходили на сцену по восемь раз в день. Концерты собирали многотысячную аудиторию. Однако весь последующий репертуар группы не был таким популярным, как их первые песни, и в 1991 году Шатунов ушел из коллектива.
Когда Юрию было 11 лет, его мать умерла. После этого он бродяжничал, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым (на фото) — руководителем кружка художественной самодеятельности. Вместе они создали группу "Ласковый май" и записали первые композиции "Метель в чужом городе" и "Вечер холодной зимы".
В 1988 году Шатунов сбежал из интерната и вместе с Кузнецовым уехал в Москву, где начал работать с Андреем Разиным, на тот момент продюсером группы "Мираж". Певец перезаписал свой первый альбом "Белые розы" на студии "Рекорд" в Москве. В 1989-м была создана студия "Ласковый май" под руководством Разина.
Группа активно гастролировала по городам СССР, нередко музыканты выходили на сцену по восемь раз в день. Концерты собирали многотысячную аудиторию. Однако весь последующий репертуар группы не был таким популярным, как их первые песни, и в 1991 году Шатунов ушел из коллектива.
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