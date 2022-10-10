https://ria.ru/20221010/rasputina-1822792360.html
Распутина созналась в наличии "потайных комнат" у себя дома
Распутина созналась в наличии "потайных комнат" у себя дома - РИА Новости, 10.10.2022
Распутина созналась в наличии "потайных комнат" у себя дома
В доме Маши Распутиной есть потайные комнаты, куда она не пускает прислугу. Об этом певица рассказала в эфире передачи "Звезды сошлись". РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:58
2022-10-10T13:58
2022-10-10T13:59
шоубиз
маша распутина
нтв (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822794350_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_2390447ae8055b85bcbac4a9e24041bb.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В доме Маши Распутиной есть потайные комнаты, куда она не пускает прислугу. Об этом певица рассказала в эфире передачи "Звезды сошлись". Артистка отметила, что всегда убирается в "потайных комнатах" самостоятельно, ограждая личное пространство от чужих глаз. Даже абсолютное доверие персоналу, как заверила певица, "не влияет на решение отказаться от клининга".Распутина отметила, что любит чистоту и поэтому с удовольствием наводит ее. На вопрос, что спрятано в спальне, Мария ушла от ответа. Ведущие пошутили над исполнительницей и предположили наличие скелетов в гардеробе певицы.Ранее Мария Распутина устроила дочь на телевидение после скандала в шоу "Прямой эфир".
https://ria.ru/20210601/rasputina-1734996263.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822794350_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_35d50d89c308ffc740bbe1862cb4a43f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маша распутина, нтв (телеканал)
Шоубиз, Маша Распутина, НТВ (телеканал)
13:58 10.10.2022 (обновлено: 13:59 10.10.2022)
Распутина созналась в наличии "потайных комнат" у себя дома
Певица Маша Распутина рассказала об особых местах в доме, "куда не допускается прислуга"
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В доме Маши Распутиной есть потайные комнаты, куда она не пускает прислугу. Об этом певица рассказала в эфире передачи "Звезды сошлись".
"Сейчас у меня очень хорошая горничная Соня, я ей очень довольна, она со мной уже 10 лет. Но иногда есть потайные комнаты, в спальне есть места, куда я никого, даже самых лучших работников, не могу послать", – поделилась артистка.
Артистка отметила, что всегда убирается в "потайных комнатах" самостоятельно, ограждая личное пространство от чужих глаз. Даже абсолютное доверие персоналу, как заверила певица, "не влияет на решение отказаться от клининга".
Распутина отметила, что любит чистоту и поэтому с удовольствием наводит ее. На вопрос, что спрятано в спальне, Мария ушла от ответа. Ведущие пошутили над исполнительницей и предположили наличие скелетов в гардеробе певицы.
Ранее Мария Распутина устроила
дочь на телевидение после скандала в шоу "Прямой эфир".