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Распутина созналась в наличии "потайных комнат" у себя дома - РИА Новости, 10.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221010/rasputina-1822792360.html
Распутина созналась в наличии "потайных комнат" у себя дома
Распутина созналась в наличии "потайных комнат" у себя дома - РИА Новости, 10.10.2022
Распутина созналась в наличии "потайных комнат" у себя дома
В доме Маши Распутиной есть потайные комнаты, куда она не пускает прислугу. Об этом певица рассказала в эфире передачи "Звезды сошлись". РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:58
2022-10-10T13:59
шоубиз
маша распутина
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В доме Маши Распутиной есть потайные комнаты, куда она не пускает прислугу. Об этом певица рассказала в эфире передачи "Звезды сошлись". Артистка отметила, что всегда убирается в "потайных комнатах" самостоятельно, ограждая личное пространство от чужих глаз. Даже абсолютное доверие персоналу, как заверила певица, "не влияет на решение отказаться от клининга".Распутина отметила, что любит чистоту и поэтому с удовольствием наводит ее. На вопрос, что спрятано в спальне, Мария ушла от ответа. Ведущие пошутили над исполнительницей и предположили наличие скелетов в гардеробе певицы.Ранее Мария Распутина устроила дочь на телевидение после скандала в шоу "Прямой эфир".
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маша распутина, нтв (телеканал)
Шоубиз, Маша Распутина, НТВ (телеканал)
13:58 10.10.2022 (обновлено: 13:59 10.10.2022)
 
Распутина созналась в наличии "потайных комнат" у себя дома

Певица Маша Распутина рассказала об особых местах в доме, "куда не допускается прислуга"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкНовогодняя вечеринка компании BOSCO
Новогодняя вечеринка компании BOSCO - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В доме Маши Распутиной есть потайные комнаты, куда она не пускает прислугу. Об этом певица рассказала в эфире передачи "Звезды сошлись".
"Сейчас у меня очень хорошая горничная Соня, я ей очень довольна, она со мной уже 10 лет. Но иногда есть потайные комнаты, в спальне есть места, куда я никого, даже самых лучших работников, не могу послать", – поделилась артистка.
Артистка отметила, что всегда убирается в "потайных комнатах" самостоятельно, ограждая личное пространство от чужих глаз. Даже абсолютное доверие персоналу, как заверила певица, "не влияет на решение отказаться от клининга".
Распутина отметила, что любит чистоту и поэтому с удовольствием наводит ее. На вопрос, что спрятано в спальне, Мария ушла от ответа. Ведущие пошутили над исполнительницей и предположили наличие скелетов в гардеробе певицы.
Ранее Мария Распутина устроила дочь на телевидение после скандала в шоу "Прямой эфир".
Певица Маша Распутина - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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