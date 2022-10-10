https://ria.ru/20221010/rasputina-1822792360.html

Распутина созналась в наличии "потайных комнат" у себя дома

Распутина созналась в наличии "потайных комнат" у себя дома - РИА Новости, 10.10.2022

Распутина созналась в наличии "потайных комнат" у себя дома

В доме Маши Распутиной есть потайные комнаты, куда она не пускает прислугу. Об этом певица рассказала в эфире передачи "Звезды сошлись". РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:58

2022-10-10T13:58

2022-10-10T13:59

шоубиз

маша распутина

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В доме Маши Распутиной есть потайные комнаты, куда она не пускает прислугу. Об этом певица рассказала в эфире передачи "Звезды сошлись". Артистка отметила, что всегда убирается в "потайных комнатах" самостоятельно, ограждая личное пространство от чужих глаз. Даже абсолютное доверие персоналу, как заверила певица, "не влияет на решение отказаться от клининга".Распутина отметила, что любит чистоту и поэтому с удовольствием наводит ее. На вопрос, что спрятано в спальне, Мария ушла от ответа. Ведущие пошутили над исполнительницей и предположили наличие скелетов в гардеробе певицы.Ранее Мария Распутина устроила дочь на телевидение после скандала в шоу "Прямой эфир".

https://ria.ru/20210601/rasputina-1734996263.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

маша распутина, нтв (телеканал)