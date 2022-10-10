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В Госдуме разрабатывают законопроект о создании службы психологов
В Госдуме разрабатывают законопроект о создании службы психологов - РИА Новости, 10.10.2022
В Госдуме разрабатывают законопроект о создании службы психологов
Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, предполагающий создание профессиональной службы психологов в России, заявила РИА Новости глава комитета Думы по... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:44
2022-10-10T09:44
2022-10-10T09:46
ксения шойгу
россия
ижевск
госдума рф
санкт-петербургский государственный университет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, предполагающий создание профессиональной службы психологов в России, заявила РИА Новости глава комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина."Он (законопроект) направлен на поддержку всех категорий граждан, особенно детей и молодежи. Чтобы была у нас профессиональная служба психологов, которые должны, с одной стороны, иметь профессиональное образование, с другой стороны - постоянно подтверждать его специальными документами, проходить переподготовку", - отметила она.По словам депутата, последние события, связанные с недавней трагедией в Ижевске и участием граждан в спецоперации, показали, что многие люди нуждаются в профессиональной психологической помощи. Как отметила Останина, законопроект разрабатывается комитетом с участием депутатов других фракций. Документ также направлен борьбу с лжепсихологами, уточнила она."Но скажите, пожалуйста, положение тех детей, родители которых сейчас участвуют в специальной военной операции, положение женщин, которые остались... Понимание того, что люди нуждаются в профессиональной помощи квалифицированных психологов, подтолкнуло нас к разработке ...такого законопроекта", - подчеркнула она.Такая служба должна присутствовать в каждом образовательном учреждении, начиная с детского сада и заканчивая вузами, заявила парламентарий - "не один психолог на несколько школ, а это должно быть предусмотрено законом".Депутат отметила, что проект является приоритетным, и уже в течение года над ним работают ученые и эксперты из Санкт-Петербургского государственного университета и МГУ им. М.В. Ломоносова. В эксперт-группу также входит Ксения Шойгу, которая возглавляет Центр психологической службы МЧС, добавила политик.Документ в ближайшее время внесут в Госдуму и отправят на отзыв в кабмин, резюмировала она.
https://ria.ru/20221009/odinochestvo-1822562307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ксения шойгу, россия, ижевск, госдума рф, санкт-петербургский государственный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, здоровье - общество
Ксения Шойгу, Россия, Ижевск, Госдума РФ, Санкт-Петербургский государственный университет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Здоровье - Общество
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, предполагающий создание профессиональной службы психологов в России, заявила РИА Новости глава комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
"Он (законопроект) направлен на поддержку всех категорий граждан, особенно детей и молодежи. Чтобы была у нас профессиональная служба психологов, которые должны, с одной стороны, иметь профессиональное образование, с другой стороны - постоянно подтверждать его специальными документами, проходить переподготовку", - отметила она.
По словам депутата, последние события, связанные с недавней трагедией в Ижевске
и участием граждан в спецоперации, показали, что многие люди нуждаются в профессиональной психологической помощи. Как отметила Останина, законопроект разрабатывается комитетом с участием депутатов других фракций. Документ также направлен борьбу с лжепсихологами, уточнила она.
"Но скажите, пожалуйста, положение тех детей, родители которых сейчас участвуют в специальной военной операции, положение женщин, которые остались... Понимание того, что люди нуждаются в профессиональной помощи квалифицированных психологов, подтолкнуло нас к разработке ...такого законопроекта", - подчеркнула она.
Такая служба должна присутствовать в каждом образовательном учреждении, начиная с детского сада и заканчивая вузами, заявила парламентарий - "не один психолог на несколько школ, а это должно быть предусмотрено законом".
Депутат отметила, что проект является приоритетным, и уже в течение года над ним работают ученые и эксперты из Санкт-Петербургского государственного университета
и МГУ им. М.В. Ломоносова. В эксперт-группу также входит Ксения Шойгу
, которая возглавляет Центр психологической службы МЧС
, добавила политик.
Документ в ближайшее время внесут в Госдуму и отправят на отзыв в кабмин, резюмировала она.