https://ria.ru/20221010/priamure-1822686528.html

Власти Приамурья рассказали о возможности выигрыша гранта для зоозащитников

Власти Приамурья рассказали о возможности выигрыша гранта для зоозащитников - РИА Новости, 10.10.2022

Власти Приамурья рассказали о возможности выигрыша гранта для зоозащитников

Зоозащитные организации Приамурья могут получить губернаторский грант в 10 миллионов рублей на развитие и модернизацию уже существующего приюта для животных,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T05:09

2022-10-10T05:09

2022-10-10T05:09

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

амурская область

шимановск

тында

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 окт – РИА Новости. Зоозащитные организации Приамурья могут получить губернаторский грант в 10 миллионов рублей на развитие и модернизацию уже существующего приюта для животных, сообщает правительство региона."Таким организациям необходима помощь государства, так как зачастую у них нет средств на развитие. Сейчас в Амурской области организуем сеть межмуниципальных приютов для животных. Летом такой открыли в Шимановске, до конца года аналогичное учреждение заработает в Тынде. Параллельно будем поддерживать некоммерческие организации. Грант в размере 10 миллионов рублей на развитие приюта – один из видов этой помощи", - приводят власти слова губернатора Василия Орлова.Средства гранта будут направлены на развитие и модернизацию уже существующего приюта для животных. Заявки от претендентов начнут принимать 13 октября на электронную почту amurvetupr@mail.ru. Среди основных требований для участия в конкурсе – наличие у приюта собственного земельного участка, опыт работы с безнадзорными животными и не менее трех волонтеров или штатных сотрудников.Зоозащитники смогут потрать деньги на расширение приюта, закупку нового оборудования, обустройство или строительство новых комфортных вольеров для животных. Основное требование – свой приют получатель гранта должен привести в соответствие с современными требованиями.Подробности об участии в конкурсе можно почитать на сайте управления ветеринарии Приамурья.

https://ria.ru/20221007/molodezh-1822124157.html

https://ria.ru/20220714/fap-1802403531.html

амурская область

шимановск

тында

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общество, василий орлов (губернатор), амурская область, шимановск, тында