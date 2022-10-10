Власти Приамурья рассказали о возможности выигрыша гранта для зоозащитников
Власти Амурской области: зоозащитники могут выиграть грант в 10 миллионов рублей
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкКошка в вольере на территории приюта для животных
Кошка в вольере на территории приюта для животных. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 окт – РИА Новости. Зоозащитные организации Приамурья могут получить губернаторский грант в 10 миллионов рублей на развитие и модернизацию уже существующего приюта для животных, сообщает правительство региона.
"Таким организациям необходима помощь государства, так как зачастую у них нет средств на развитие. Сейчас в Амурской области организуем сеть межмуниципальных приютов для животных. Летом такой открыли в Шимановске, до конца года аналогичное учреждение заработает в Тынде. Параллельно будем поддерживать некоммерческие организации. Грант в размере 10 миллионов рублей на развитие приюта – один из видов этой помощи", - приводят власти слова губернатора Василия Орлова.
Средства гранта будут направлены на развитие и модернизацию уже существующего приюта для животных. Заявки от претендентов начнут принимать 13 октября на электронную почту amurvetupr@mail.ru. Среди основных требований для участия в конкурсе – наличие у приюта собственного земельного участка, опыт работы с безнадзорными животными и не менее трех волонтеров или штатных сотрудников.
Зоозащитники смогут потрать деньги на расширение приюта, закупку нового оборудования, обустройство или строительство новых комфортных вольеров для животных. Основное требование – свой приют получатель гранта должен привести в соответствие с современными требованиями.
Подробности об участии в конкурсе можно почитать на сайте управления ветеринарии Приамурья.