18:23 10.10.2022 (обновлено: 18:52 10.10.2022)
Умер один из последних российских Праведников народов мира
© Проект РЕК "Спасители"Праведник Иван Левчук
© Проект РЕК "Спасители"
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Один из двух последних живущих в России обладателей звания "Праведник народов мира" Иван Левчук скончался в Ульяновске на 92-м году жизни, сообщила в понедельник пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).
"Сегодня стало известно, что в Ульяновске 5 октября на 92-м году жизни скончался Иван Федорович Левчук – один из двух последних живущих в России Праведников народов мира. Во время войны он помогал родителям укрывать у себя дома в Житомирской области трех евреев – ребенка и двух взрослых. В 2002 году израильский мемориальный центр "Яд Вашем" присудил Ивану Федоровичу почетное звание "Праведник народов мира", - говорится в сообщении.
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Иван Левчук родился 10 ноября 1930 года. Когда началась война, он вместе с родителями, матерью Анной и отцом Федором, жил в селе Голубовка Ружинского района Житомирской области. В начале сентября 1941 года, во время оккупации, его мать встретила еврейского мальчика – Якова Бериловского. Он был не из этих мест, и ему некуда было идти: мальчик сбежал из колонны евреев, которых вели на расстрел к заранее вырытым ямам на окраине Ружина. Семья Левчуков оставила его у себя до конца оккупации, они скрывали Якова от сельских властей, но своим ближайшим соседям доверяли, поэтому Яков мог свободно передвигаться по дому и двору, помогать хозяевам в огороде и в уходе за домашними животными. Яков был на год старше Ивана Левчука, и мальчики быстро нашли общий язык.
После войны Бериловский регулярно навещал в Голубовке семью спасителей, Иван Левчук, в свою очередь, приезжал к Якову в Москву. Семья Левчуков спасла не только Бериловского. Осенью 1943 года у них в доме поселились сапожник Аврум Плисковский и портной Янкель Кригер.
Сегодня в России в живых остается лишь один Праведник народов мира. Всего же по всему миру насчитывалось более 250 праведников, чьи имена были связаны с Россией. Праведник народов мира – почетное звание, которое присуждает расположенный в Иерусалиме израильский мемориальный музей "Яд Вашем" за спасение евреев во времена Холокоста. Этого звания удостоились более 26 тысяч человек из 51 страны. Признанные получают именную медаль и почетную грамоту, а их имена увековечивают в Яд ва-Шем на Горе Памяти в Иерусалиме.
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