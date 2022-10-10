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Французская дипмиссия останется в Киеве после ударов по городу - РИА Новости, 10.10.2022
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Французская дипмиссия останется в Киеве после ударов по городу
Французская дипмиссия останется в Киеве после ударов по городу - РИА Новости, 10.10.2022
Французская дипмиссия останется в Киеве после ударов по городу
Посольство Франции останется в Киеве после ударов по городу, заявил французский посол на Украине Этьен де Понсен. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:44
2022-10-10T18:50
в мире
владимир путин
киев
украина
россия
турецкий поток
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ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Посольство Франции останется в Киеве после ударов по городу, заявил французский посол на Украине Этьен де Понсен."Посольство остается и продолжит оставаться в Киеве в поддержку наших украинских друзей и на службе французского народа, а также франко-украинских отношений", - написал посол в своем Twitter.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
https://ria.ru/20221010/peregovory-1822844351.html
https://ria.ru/20221010/pomosch-1822916873.html
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в мире, владимир путин, киев, украина, россия, турецкий поток
В мире, Владимир Путин, Киев, Украина, Россия, Турецкий поток
18:44 10.10.2022 (обновлено: 18:50 10.10.2022)
 
Французская дипмиссия останется в Киеве после ударов по городу

Посол Франции на Украине де Понсен: дипмиссия останется в Киеве после ударов по городу

© Fotolia / hassan benslimanФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Fotolia / hassan bensliman
Флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 окт - РИА Новости. Посольство Франции останется в Киеве после ударов по городу, заявил французский посол на Украине Этьен де Понсен.
"Посольство остается и продолжит оставаться в Киеве в поддержку наших украинских друзей и на службе французского народа, а также франко-украинских отношений", - написал посол в своем Twitter.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
16:04
Переговоры по Украине должны быть на условиях Киева, заявил МИД Франции
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Блинкен заверил МИД Украины в продолжении помощи США
 
В миреВладимир ПутинКиевУкраинаРоссияТурецкий поток
 
 
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