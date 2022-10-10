СМИ: ЕС хочет предоставить Украине около 18 миллиардов евро в 2023 году
Bloomberg: ЕС хочет направить Украине доппомощь в размере 18 миллиардов евро в 2023 году
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ЕС обсуждает возможность предоставить Украине финансирование на сумму около 18 миллиардов евро в 2023 году, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
"ЕС ведет переговоры о предоставлении Украине около 18 миллиардов евро финансирования в следующем году, чтобы помочь ей покрыть неотложные финансовые потребности", - сообщает агентство.
По словам одного из источников, обсуждаемый пакет помощи направлен на обеспечение как минимум половины из запрашиваемых Киевом 3-3,5 миллиарда евро в месяц.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита ЕС 7 октября в Праге заявила, что Евросоюз выделит 2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине в ближайшие дни.
ЕС ранее согласовал предоставление Украине еще 5 миллиардов евро макрофинансовых кредитов, которые планировалось перечислить несколькими траншами. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщал в начале октября, что ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября, а следующие две части будут перечислены позже в этом году.
Эти 5 миллиардов являются частью анонсированного в мае пакета общим объемом до 9 миллиардов евро, 1 миллиард из которого был перечислен летом.