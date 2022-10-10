https://ria.ru/20221010/pomosch-1822845007.html

СМИ: ЕС хочет предоставить Украине около 18 миллиардов евро в 2023 году

СМИ: ЕС хочет предоставить Украине около 18 миллиардов евро в 2023 году - РИА Новости, 10.10.2022

СМИ: ЕС хочет предоставить Украине около 18 миллиардов евро в 2023 году

ЕС обсуждает возможность предоставить Украине финансирование на сумму около 18 миллиардов евро в 2023 году, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:05

2022-10-10T16:05

2022-10-10T16:05

специальная военная операция на украине

урсула фон дер ляйен

валдис домбровскис

украина

киев

прага

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879908_0:80:3090:1818_1920x0_80_0_0_d919b08c9388f61d16152b3fb85ff6d9.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ЕС обсуждает возможность предоставить Украине финансирование на сумму около 18 миллиардов евро в 2023 году, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.По словам одного из источников, обсуждаемый пакет помощи направлен на обеспечение как минимум половины из запрашиваемых Киевом 3-3,5 миллиарда евро в месяц.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита ЕС 7 октября в Праге заявила, что Евросоюз выделит 2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине в ближайшие дни.ЕС ранее согласовал предоставление Украине еще 5 миллиардов евро макрофинансовых кредитов, которые планировалось перечислить несколькими траншами. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщал в начале октября, что ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября, а следующие две части будут перечислены позже в этом году.Эти 5 миллиардов являются частью анонсированного в мае пакета общим объемом до 9 миллиардов евро, 1 миллиард из которого был перечислен летом.

https://ria.ru/20221010/nato-1822816514.html

украина

киев

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

урсула фон дер ляйен, валдис домбровскис, украина, киев, прага, евросоюз, еврокомиссия