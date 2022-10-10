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СМИ: ЕС хочет предоставить Украине около 18 миллиардов евро в 2023 году - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/pomosch-1822845007.html
СМИ: ЕС хочет предоставить Украине около 18 миллиардов евро в 2023 году
СМИ: ЕС хочет предоставить Украине около 18 миллиардов евро в 2023 году - РИА Новости, 10.10.2022
СМИ: ЕС хочет предоставить Украине около 18 миллиардов евро в 2023 году
ЕС обсуждает возможность предоставить Украине финансирование на сумму около 18 миллиардов евро в 2023 году, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:05
2022-10-10T16:05
специальная военная операция на украине
урсула фон дер ляйен
валдис домбровскис
украина
киев
прага
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ЕС обсуждает возможность предоставить Украине финансирование на сумму около 18 миллиардов евро в 2023 году, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.По словам одного из источников, обсуждаемый пакет помощи направлен на обеспечение как минимум половины из запрашиваемых Киевом 3-3,5 миллиарда евро в месяц.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита ЕС 7 октября в Праге заявила, что Евросоюз выделит 2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине в ближайшие дни.ЕС ранее согласовал предоставление Украине еще 5 миллиардов евро макрофинансовых кредитов, которые планировалось перечислить несколькими траншами. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщал в начале октября, что ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября, а следующие две части будут перечислены позже в этом году.Эти 5 миллиардов являются частью анонсированного в мае пакета общим объемом до 9 миллиардов евро, 1 миллиард из которого был перечислен летом.
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урсула фон дер ляйен, валдис домбровскис, украина, киев, прага, евросоюз, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, Урсула фон дер Ляйен, Валдис Домбровскис, Украина, Киев, Прага, Евросоюз, Еврокомиссия
16:05 10.10.2022
 
СМИ: ЕС хочет предоставить Украине около 18 миллиардов евро в 2023 году

Bloomberg: ЕС хочет направить Украине доппомощь в размере 18 миллиардов евро в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ЕС обсуждает возможность предоставить Украине финансирование на сумму около 18 миллиардов евро в 2023 году, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
"ЕС ведет переговоры о предоставлении Украине около 18 миллиардов евро финансирования в следующем году, чтобы помочь ей покрыть неотложные финансовые потребности", - сообщает агентство.
По словам одного из источников, обсуждаемый пакет помощи направлен на обеспечение как минимум половины из запрашиваемых Киевом 3-3,5 миллиарда евро в месяц.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита ЕС 7 октября в Праге заявила, что Евросоюз выделит 2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине в ближайшие дни.
ЕС ранее согласовал предоставление Украине еще 5 миллиардов евро макрофинансовых кредитов, которые планировалось перечислить несколькими траншами. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщал в начале октября, что ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября, а следующие две части будут перечислены позже в этом году.
Эти 5 миллиардов являются частью анонсированного в мае пакета общим объемом до 9 миллиардов евро, 1 миллиард из которого был перечислен летом.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 14:55
Генсек НАТО обсудил поддержку Киева с главой МИД Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеУрсула фон дер ЛяйенВалдис ДомбровскисУкраинаКиевПрагаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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